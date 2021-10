A dos años del "Culiacanazo", esto sabemos

El 17 de octubre se cumplen dos años del "Culiacanazo" o "jueves negro", un operativo donde las fuerzas federales fueron exhibidas, luego de que tras detener con fines de extradición a Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, preso en Estados Unidos, lo dejaron en libertad.

También lee: Ovidio, Cienfuegos, Lozaya... ¿qué más?

En estos dos años, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha hablado de algún esfuerzo para capturarlo, tampoco existe una orden de aprehensión en su contra, en cambio, se sabe que Ovidio y sus hermanos, Alfredo e Iván Guzmán, conocidos como Los Chapitos siguen operando de manera normal.

Así fue el Culiacanazo, según el gobierno de @lopezobrador_. Este es el momento en que detuvieron a Ovidio Guzmán, hijo de "El Chapo" pic.twitter.com/Ok5qMGSrTe — La Silla Rota (@lasillarota) October 30, 2019

Hace un año el semanario sinaloense Río Doce, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) aún no termina de integrar las carpetas de investigación del "Culiacanazo", por lo que autoridades federales, ni militares, han ejercido acción penal por ninguno de los involucrados en los hechos violentos; no hay detenidos y tampoco órdenes de aprehensión.

Pasó otro año y los procesos siguen detenidos.

¿Qué pasó la tarde de ese jueves?



Alrededor de las 16:00 horas del 17 de octubre de 2019 comenzaron a circular videos y reportes de bloqueos y balaceras en diferentes puntos de Culiacán, Sinaloa.

Más tarde, se conoció que las agresiones armadas eran en respuesta a un operativo de elementos de las fuerzas federales en el desarrollo urbano Tres Ríos, donde se había logado detener a un hijo de El Chapo Guzmán.

#EspecialesLSR Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", fue liberado por el gobierno federal. De acuerdo con fuentes del gabinete de seguridad nacional, la liberación se autorizó luego de los disturbios en #CuliacanEnLlamas https://t.co/R1HvI9OcvM — La Silla Rota (@lasillarota) October 19, 2019

La información era imprecisa, algunos señalaban que el detenido era Ovidio, otros que se trataba de Iván Archivaldo, ambos vástagos del famoso capo.

Culiacán fue sitiado. El Cártel de Sinaloa instaló barricadas y vehículos incendiados en 19 puntos de la ciudad y provocó la muerte de nueve personas.



La gente estaba aterrada, los negocios comenzaron a cerrar, mientras que las personas que andaba en la calle buscaban un lugar para resguardarse.

Con el pasar de las horas se conoció que el detenido era Ovidio Guzmán, de 28 años de edad, hijo de la segunda esposa del "Chapo", Griselda López Pérez.

Sin embargo, Ovidio fue liberado a unas horas de ser aprehendido luego de un enfrentamiento entre militares y sicarios.





Un día después, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se decidió priorizar la vida, por ello, ordenó la liberación de Ovidio Guzmán: "Estaban en riesgo muchas personas, ciudadanos, seres humanos. No se trata de masacres, se decidió proteger la vida y yo estuve de acuerdo con eso", afirmó el jefe del Ejecutivo.



El hijo del narco más famoso del México fue detenido en el fraccionamiento Tres Ríos, en Culiacán, Sinaloa, acusado de conspiración para traficar cocaína, metanfetaminas y marihuana a Estados Unidos entre los años 2008 y 2018.

Versiones de la detención

La captura y posterior liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín ''El Chapo'' Guzmán, en Culiacán, Sinaloa, no sólo causó polémica por el hecho en sí, sino también por la poca trasparencia del gobierno federal tras las primeras horas de lo sucedido.

La información dada por el gabinete de seguridad arrojó en total seis versiones sobre el caso Ovidio.

El primer dato oficial que se dio, cinco horas después de que comenzaran los hechos violentos en Culiacán, el pasado 17 de octubre en voz de Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Detalló que una patrulla integrada por 30 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército realizaba un recorrido de rutina cuando fue agredida desde una vivienda, por lo que los agentes repelieron el ataque, controlaron la vivienda y localizaron en su interior a cuatro ocupantes, entre ellos, a Ovidio Guzmán López.

Luego el presidente Andrés Manuel López Obrador contradijo a Durazo al asegurar que se trató de un operativo derivado de una orden de aprehensión con fines de extradición contra Guzmán López.

Luis Crescencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detalla que la Policía Ministerial, en un afán de obtener "resultados positivos", actuó de manera precipitada con "deficiente planeación", no contaba con una orden de cateo, por lo que calificó esta acción como un "operativo fallido".

En la misma conferencia, Durazo reveló que existía una orden de extradición por parte de Estados Unidos al hijo de ''El Chapo'' desde septiembre del año pasado.

Sin embargo, dos días después del operativo el mismo Durazo Montaño señaló que el hijo de ''El Chapo'' nunca estuvo formalmente detenido.

Aun así, hay fotografías frontales del hijo del capo, aparentemente detenido, imágenes que no han sido desmentidas.

¿Quién es Ovidio Guzmán?

Ovidio es apodado como "El Ratón" o "El Ratón Nuevo", es hermano de Édgar Guzmán, quien fue abatido presuntamente por miembros del cártel de los Beltrán Leyva, el 10 de mayo de 2008. Sus otros dos hermanos se llaman Joaquín y Griselda.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a Ovidio de 30 años de conspiración para traficar cocaína, metanfetaminas y mariguana de México y otros países a Estados Unidos entre 2008 y 2018.

En una entrevista que le hizo un blog de noticias argentino, Ovidio dijo: "Yo no soy de lujos y ni de carros deportivos, a mí me gustan los caballos y los gallos finos, siempre con una y con otra me verán pasear".

esc