A dos años del asesinato de Miroslava Breach ¿qué ha pasado con el caso?

KARLA ALVA 22/03/2019 09:30 p.m.

Eran las 6:48 de la mañana del 23 de marzo de 2017, cuando la corresponsal de La Jornada, Miroslava Breach, salía de su casa en Chihuahua para ir a dejar a su hijo a la escuela.

Segundos después, un sujeto identificado como Ramón Andrés Zavala descargó su arma contra Miroslava; los tres primeros disparos impactaron en el parabrisas de la Duster color guinda en la que viajaba la periodista, tres más los disparó de frente, luego otros dos en la ventanilla izquierda. De los ochos balazos que recibió Miroslava, siete dieron blanco en la cabeza, mano, corazón y tórax de la comunicadora.

El asesinato de Breach Velducea se derivó de un trabajo periodístico que había publicado un año antes llamado "narcocandidatos" del Partido Revolucionario Institucional y de Acción Nacional vinculados con bandas criminales. Fue un gran pisotón a los intereses financieros, políticos y de seguridad, ya que las policías municipales están infiltradas.

En el texto daba a conocer que, en municipios como Chínipas, de donde era originaria, así como Namiquipa, Bachíniva, Urique, Uruachi, Guazaparez, Guachochi, Batopilas y Buenaventura, los grupos criminales imponían a los candidatos.

De acuerdo con el reportaje, en Chínipas el PRI registró como precandidato a la alcaldía a Juan Miguel Salazar Ochoa, sobrino de Crispín Salazar Zamorano, líder del grupo criminal ''Los Salazar'', brazo armado del cártel de Sinaloa.

Pero no solo el PRI y este grupo criminal intentaron inmiscuirse en la política local, sino también el grupo antagónico conocido como ''La Línea'', del cártel de Juárez y el Partido Acción Nacional (PAN).

Después de que Miroslava los exhibiera, los dirigentes partidistas cambiaron las candidaturas, entre ellas la del sobrino del líder de ''Los Salazar'' para las elecciones de junio de 2016.

A dos años del asesinato de Miroslava Breach Velducea, la justicia no ha llegado y las líneas de investigación relacionadas con narcopolítica permanecen abiertas; los involucrados siguen impunes.https://t.co/3dv0OOkSvw @LaJornada pic.twitter.com/iGrcHe5PAK — epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) 22 de marzo de 2019

Derivado de las investigaciones, testimoniales, videos, mensajes y llamadas, se logró determinar que Ramón Andrés Zavala Corral, asesino a sueldo; Juan Carlos Moreno Ochoa ''El Larry'', detenido y bajo proceso; y Wilbert Jaciel Vega Villa, tercer coautor del homicidio y actualmente prófugo, comenzaron a planear la venganza contra Breach.

Se dice que ''El Larry'' es el autor intelectual del homicidio, pero es solo un asesino al servicio del cártel de Sinaloa y se presume que el homicidio de Breach lo perpetraron como un regalo de cumpleaños para Adán Salazar Zamorano, ''Don Adán'', recluido en un penal de alta seguridad desde el 2011.

Dos años han pasado desde el asesinato de #MiroslavaBreach sin que haya justicia en el crimen. Periodistas de Chihuahua exigen garantías de seguridad para realizar su trabajo#SilencioesComplicidad pic.twitter.com/ELgPiVED9f — ARTICLE 19 MX-CA (@article19mex) 22 de marzo de 2019

En cuanto a los políticos implicados, no ha habido sanción alguna. Se desvanecieron en la investigación, se hablaba de personajes del PAN como Mario Vázquez Robles, expresidente estatal, exdirector de Servicios Públicos y ahora coordinador de gabinete del gobierno municipal de Chihuahua, quien incluso se deslindó de las acusaciones a través de una carta.

Otro involucrado y que está en calidad de testigo es Alfredo Piñera Guevara, exvocero de ese partido, así como Hugo Ahmed Schultz Alcaraz, exalcalde de Chínipas, a quien Miroslava identificó como el que pactó con el narcotráfico en ese municipio y nombró como jefe de la Policía en todo su trienio a Martín Ramírez, sobrino del capo Crispín Salazar Zamorano, jefe del cártel de Sinaloa, señalado como el autor intelectual del homicidio de la periodista, situación que la Fiscalía no ha podido vincular.

2 AÑOS SIN JUSTICIA

A dos años de su muerte, la justicia para la familia Breach no ha llegado, por ello colectivos de periodistas y reporteros del estado de Chihuahua lanzaron en el primer minuto de este viernes una campaña exigiendo un alto a la narcopolítica por encubrimiento y complicidad.

Foto Cuartoscuro

Quien también se suma a la exigencia de esclarecer la muerte de Miroslava es Jeremy Hunt, secretario de Relaciones Exteriores y la Mancomunidad del Reino Unido, pidió que los responsables sean llevados ante la justicia.

Mediante un video, Hunt recordó que se cumplen dos años del asesinato de Miroslava. Indicó que la periodista había documentado supuestos vínculos entre políticos y personajes del crimen organizado.

Hunt sostuvo que en México muchos periodistas como Miroslava siguen siendo asesinados.

"Es el país más peligroso en América Latina para los periodistas, y es el lugar más mortal fuera de una zona de conflicto".

Hunt señaló que la mayoría de estos crímenes siguen impunes y que los responsables intelectuales del asesinato de Miroslava siguen sin ser juzgados.

Miroslava era una guerrera: hermanas

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, Rosa María, Maribel y Brisa, hermanas de Miroslava aseguraron que ''Javier Corral no es el amigo que decía ser, no es lo que nosotras esperábamos'', además señalaron que el gobierno de Chihuahua les ha negado acceder a la información del caso.

''Nosotros pensamos que por esa cercanía con el gobernador la investigación se iba a agilizar, pero no, nos sentimos defraudadas'', dice Maribel Breach.

Por su parte, Brisa sostuvo que se han sentido defraudadas por algunas autoridades en México. ''No vemos los resultados que queremos''.

Dijo que han tenido acercamiento con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, no dio más datos, ya que dijo que la investigación está en curso y no puede revelar datos, pero aseguró que ''no hay avances significativos''.

