¡A consulta!: entrada de migrantes a Tijuana

REDACCIÓN 16/11/2018 01:58 p.m.

Continúan los enfrentamientos y el rechazo por parte de los pobladores hacia los migrantes que recién llegaron a Tijuana.

Atravesando territorio sinaloense, más de mil 700 migrantes han logrado llegar a la frontera norte del país.

El presidente municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, anunció que se valorará una consulta pública para que la sociedad sea quien decida si se seguirá recibiendo a los migrantes.

"Estamos elaborando la pregunta, cuál sería la mejor, en donde nosotros los tijuanenses nos manifestemos y digamos nuestro punto de vista, es válido", dijo en conferencia de prensa.

Además, informó que se pondrán retenes en la periferia de la ciudad. También explicó que la situación ha sido muy cambiante y no se sabe si terminarán por llegar los 9 mil migrantes que ya se encuentran en territorio mexicano, o las aportaciones que dará el gobierno federal.

Aclaró que casi todo el trabajo y recursos ya otorgado ha estado en manos del estado y del municipio, por lo que hizo un llamado a la federación a no dejar el tema de lado, ya que en primera instancia fueron ellos los que permitieron la entrada desorganizada por la frontera sur.

A pesar de las declaraciones, el alcalde se mostró flexible para asistir a los centroamericanos, siempre y cuando no alteren el orden, como el altercado registrado en Playas de Tijuana, donde tanto vecinos como migrantes se enfrentaron a palabras, empujones, y algunos lanzamientos de piedras.

Vecinos y migrantes se enfrentan en Tijuana

"A todos aquellos que vengan en plan de desorden de no respetar la ley no vamos a tolerarlo. Se tienen que regresar a su lugar de origen. No se vale", aseveró el alcalde al recalcar que todos los que han sido sorprendidos en actos ilícitos han sido turnados a la instancia correspondiente, que en este caso se trata del INAMI.

A pesar de que se les ha invitado por parte del gobierno de Tijuana a acudir a los albergues de migrantes, los centroamericanos se niegan a ir porque temen que sus datos sean enviados al gobierno estadounidense.





Con información de uniradio informa

LEA TAMBIEN Tijuana, la violenta ciudad donde migrantes esperan para cruzar a EU La espera para presentarse y solicitar asilo político en Estados Unidos podría tardar entre 2 a 6 semanas por lo que tendrán que esperar en la ciudad fronteriza

bl