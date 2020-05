A Carmen el covid le quitó todo: trabajo y dinero, pero no esperanzas

PUEBLA.- Carmen es una de los cientos de víctimas con las que el coronavirus se ensaña aun sin contagiarlas. No ha necesitado ni hospitalización ni terapia intensiva, pero desde que se decretó la cuarentena primero perdió su trabajo como dependiente en una pastelería, luego cerró su puesto de fruta picada en las calles de la junta auxiliar de San Baltazar Campeche y hoy día, sin ingresos, ya no puede pagar el tratamiento de Beatriz, su joven hija que a los 19 años necesita una hemodiálisis y ser el sostén de Dulce, una niña de dos años de edad.

Podrías leer: Termina en Puebla ciclo escolar y aprueba a todos los alumnos

Un largo pasillo flanqueado con improvisados departamentos conduce a donde tendrá lugar la charla con estas dos mujeres que no se amilanan ante la adversidad. Afuera de algunas puertas varios quemadores calientan cubetas con agua, en otros hay telebrejos oxidados y al menos dos están inhabitables, con las vigas vencidas y los techos desplomados. Al fondo, una especie de jardín da frescura a una bochornosa tarde de miércoles.

Es mayo, el mayo en la memoria de María del Carmen Sánchez Valseca, quien cuenta que Beatriz era una niña sana que estudiaba y tocaba el pandero en una capilla consagrada al Corazón de Jesús, allá por los rumbos de la China Poblana en la ciudad de Puebla.

A los cinco años ya se sabía el rosario y lo rezaba con su mamá cuando llevaban a las casas imágenes de la virgen del Rosario, del corazón de Jesús, del Señor de la Misericordia.

En la escuela fue una estudiante promedio y ya en el bachiller la materia que más le gustó fue el español, porque podía leer e imaginar. En la sala de la casa de su papá cuenta que le gustaría regresar a clases, aunque sea en sistema abierto, y luego estudiar enfermería para ayudar a la gente y para saber qué se puede hacer cuando alguien necesita de un catéter.

La suya fue una infancia y una adolescencia normal hasta que antes de cumplir 15 años le "hicieron estudios médicos que me pidieron para entrar a bachiller y ahí fue cuando me dijeron ´tus riñones están muy mal, tienes insuficiencia renal´. Yo sí me sentía cansada, pero no pensé que fuera tan grave. Me pusieron el catéter y yo le dije a mi mamá ´ya déjenme así a ver qué dios dice (...) porque luego me da temperatura".

En la casa de su papá, un hombre de 69 años que hace figuras de vidrio sopleteado, Beatriz y Carmen cuentan que según el médico el problema renal le vino de nacimiento o le surgió porque llevó mal el tratamiento de una infección que tuvo y de la que ambas prefieren no hablar. No les da ninguna certeza.

La vida, su vida, ha sido un constante ir contra corriente desde que le detectaron la insuficiencia renal. Un año después de enterarse de que iba a necesitar un riñón quedó embarazada, aún siendo menor de edad. En el parto "estuve encerrada casi 20 días con ella, y ni una vez fue su papá a verla a pesar de que fue un embarazo y un parto delicado", asegura Carmen, con lágrimas en los ojos.

Antes de que se agravara la insuficiencia su papá la estuvo llevando durante un año con un naturista con el que se gastaron alrededor de 45 mil pesos hasta que Beatriz decidió irse a vivir con su mamá que ya tenía una nueva pareja".

El médico les sugirió el aborto para que no corriera peligro la vida de Beatriz durante el embarazo, pero fue imposible porque ya era el cuarto mes de embarazo. "Nos dijo, en el Hospital del Norte, que a los ocho meses las dos se morían Beatriz y su bebita. Le dije ´doctor, me dice que si aborta se pueden morir las dos y si sigue el embarazo también se pueden morir las dos, ¿entonces qué esperanza me da? Déjelas..., si se van que sea la mano de dios, no la suya´, y mírelas, sí la brincaron", agrega Carmen.

Durante el parto la ginecóloga "me advirtió que Beatriz podría tener una embolia o un paro cardiaco o una hemorragia por la insuficiencia renal; también cuando en diciembre de 2019 se me puso muy mal por la insuficiencia renal me dijeron que ya iba más muerta que viva y cuando le pusieron el catéter que ´a ver si aguanta´. Yo le digo a ella: ´si ya tantas cosas has pasado y aguantado, vamos a luchar, vamos a luchar.´"

Decidida, Carmen obligó al padre de Dulce, un joven de 18 años de edad, a casarse con Beatriz para que ella tuviera IMSS y pudiera atenderse, porque en diciembre que se agravó la llevaron al Hospital del Norte donde sólo le ayudaron con la cirugía y la familia debió comprar desde la manguera para la transfusión hasta el catéter que costó 2 mil 300 pesos."

El joven, también de 19 años, trabaja en una tienda de conveniencia donde gana mil pesos a la semana, y a ella le da 500 que son para la leche de la niña. Hace cuatro meses, en febrero, Beatriz se casó por el civil y logró ser derechohabiente del IMSS; fue "una boda gratuita porque no teníamos para pagarla", dice.

Ya con el seguro social buscó que la atendieran en la clínica 6 del seguro social, pero otra vez tuvieron todo en contra: ahí le dijeron a Carmen "ni me andes trayendo a tu enferma porque se te va a contagiar de coronavirus."

Y no sólo eso: quieren hacerle diálisis y no respetar la hemodiálisis a la que la sometieron en el Hospital del Norte, pero "como tenemos conocidos que han fallecido muy rápido cuando les hacen diálisis, no nos animamos". Beatriz ya hasta pidió en redes sociales el riñón que necesita y yo le digo "si uno mío sirve, que te lo pongan hija, yo ya viví. Nos dijeron en el Hospital del Norte que el catéter es mientras consiguen quien done un riñón, que se debe seguir un protocolo de medio año y después ya la anotan en una lista".

Beatriz, tenaz como su madre, no ceja en su lucha por seguir adelante y busca trabajo, pero cuando los empleadores se enteran de que lleva un catéter le dicen que necesitan a una persona activa. "Yo le digo a mi mamá que ´si no podemos, pues me tendré que ir´".

A Carmen se le humedecen los ojos cuando cuenta que fue a pedir ayuda a Casa Aguayo, pero "salió un trabajador del gobernador (Luis Miguel Barbosa Huerta) y me dijo que todo es por páginas, que ahí ya no. Me dio el nombre de páginas de internet y al buscarlas vi que la dirección era en la 41, en Bienestar, y fui pero me dijeron que necesito tener un negocio para que me den un crédito. Entonces pedí ayuda para ella como discapacitada, porque no le dan trabajo por el catéter, pero me dijeron que hasta septiembre."

Entre que la emergencia sanitaria obligó a la cancelación de casi todas las consultas médicas y que en todas las puertas que han tocado les han negado ayuda, "me siento entre la espada y la pared. Ya no sé a dónde recurrir," afirma Carmen. Tiene otra hija que le ayudaba con los gastos para el tratamiento de Beatriz, pero le están pagando la mitad del salario, por la pandemia, y por eso "me vi en la necesidad de pedir prestado, pero ya no me quieren prestar porque no saben cuándo se los voy a regresar."

Y no es para menos: los servicios de salud se han volcado casi por completo en atender la pandemia de un virus que hasta el sábado 16 de mayo en el estado de Puebla mató ya a 184 personas y enfermó a mil 404.

Beatriz fue quien se animó a solicitar ayuda a los poblanos para pagar las hemodiálisis. Aunque hay gente que "se burla de nosotras, tocamos muchas puertas en espera de que en una nos apoyen, porque, agrega Carmen, no voy a enconcharme para verla morir".

Hasta ahora personas solidarias les han ayudado con despensas y un poco de dinero. La semana antepasada juntaron 600 pesos y en la pasada 400, pero no es suficiente, porque para que le dieran consulta el jueves pasado necesitaban más de 3 mil pesos y "no creo llevarla porque ya no tengo; se va aquedar así."

La niña que se casó con un adulto

Carmen, originaria del estado de Morelos, se casó a los 14 años con un hombre que tenía 28 años. Con él vivió 35 años y tuvieron a Beatriz y tres hijos más, pero cuando se enfermó de diabetes comenzó a cambiar mucho y a celarla: "se enojaba y me decía ´te vas a volver madre´ porque ella siempre ha sido muy religiosa".

El padre de Beatriz tampoco puede ayudar mucho. Trabaja el vidrio, pero como la pandemia cerró también los lugares turísticos ya no tiene donde vender las figuritas que sigue haciendo todos los días para "estar listo cuando todo pase, pero ahorita no hay venta".

Ninguno de los dos escatima lo que tiene para ayudar a su hija y a su nieta Dulce. Él le entregó todo el apoyo que le adelantaron del Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y se quedó sin dinero para tratarse la diabetes.

No toma ni tiene vicios, pero "la enfermedad le desató un genio muy feo, y mis hijos me dijeron ´mamá, te trata muy mal, ¿por qué no lo dejas?´ Y me fui y viví un año sola hasta que encontré a mi actual pareja y con él me estabilicé, es muy lindo".

Su actual pareja le dice a Carmen que la admira mucho, porque aunque a veces llora sin consuelo luego anda de nuevo en pie de guerra. También sus amistades le dicen que es "muy fuerte y sólo Dios sabe porqué te da estas batallas".

Y sí, porque para ellas rendirse no es una opción, Carmen y Beatriz piden ayuda económica en radio, televisión y cualquier medio de comunicación dispuesto a escucharlas y reciben ayuda en la cuenta 4213166094092024 del banco HSBC.

"Soy la única que le muevo y que anda tocando puertas. He vivido cosas muy duras, pero acá estoy luchando. Le digo: ´siempre las tres: yo, Beatriz y Dulce. No las voy a dejar aunque de tanto que yo cargo a veces me gana sentir que no tengo apoyo, y a veces también quiero que me apapachen", dice entre lágrimas mientras Beatriz se levanta para atender a Dulce, la niña de dos años que da fortaleza a esta familia.