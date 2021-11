"A AMLO le importa más el Tren Maya que justicia para El Güero": mamá José Eduardo

MÉRIDA, Yuc.- Este miércoles, se cumplen tres meses de la muerte de José Eduardo Ravelo Echevarría, "El Güero". Su madre María Ravelo Echevarría cree que al presidente Andrés Manuel López Obrador le interesa más el proyecto del Tren Maya, que la justicia para los jóvenes que están siendo asesinados por policías de México.

Reiteró que no cree en el informe de la Fiscalía General de la República (FGR), en el que aseguraron que su hijo falleció por neumonía. En un video que subió a la página de Facebook "Justicia para mi hijo", María -como le gusta que le llamen- reiteró que José Eduardo fue víctima de tortura y agresiones sexuales por parte de elementos de la Policía Municipal de Mérida.

También retó a AMLO a responderle que haría si a algunos de sus hijos les ocurriera lo que a "El Güero".

"El presidente me está fallando, sinceramente pensé que tenía la capacidad para acabar con la injusticia e impunidad, Yo quisiera preguntarle y saber qué me diría si le mataran a su hijo como al mío ¿qué haría?, hágalo como quiera, respóndame en Twitter, a través de (Subsecretario de Derechos Humanos) Alejandro Encinas, lo retó para que me conteste, que pasa con sus autoridades", comentó.

"¿Es tan importante el Tren Maya? ¿Es tan importante la CFE? ¿Cuántos millones le dejará al gobierno? ¿Son más importantes que los jóvenes de México? Sin embargo, está dejando que sus policías los maten", preguntó María.

María se encuentra en la Ciudad de México y hasta el momento, solo se ha reunido con las autoridades de la FGR que realizaron las diligencias en Mérida.

La FGR nunca le informó los avances del proceso de investigación. En la segunda necropsia que hicieron al cuerpo de "El Güero", únicamente le avisaron que ya estaban en el cementerio. "Cuando hicieron la necropsia fue lo mismo, no firmé la autorización, ni estuve presente. Uno de mis hijos fue porque le pedí que vaya cuando me avisaron que ya estaban ahí, relató.

María señaló que la Fiscalía General del Estado de Yucatán si la apoyó para esclarecer el caso de su hijo y obtener justicia. No entiende porque la FGR cambió la versión de los hechos y mucho menos por qué la publicó sin avisarle.

Respecto a la situación en la capital yucateca, declaró que Mérida debería cambiar su nombre a "Nueva Colombia", ya que para ella de segura y blanca no tienen nada. Además, invitó a autoridades de la entidad a cambiar el discurso de los crímenes, dijo que ya nadie les cree que todos mueran por suicidios o drogas.

"Ya cambien el dicho, sáquense otra cosa, porque ya nadie se cree que todo mundo se drogue, alcoholice y se suicide. Yucatecos ya es hora que le pongan un alto a la verdadera mafia: La policía".

María informó que no regresará a su casa en Veracruz hasta que logré hablar en persona con AMLO, quiere pedirle ayuda para hacer justicia por el asesinato de José Eduardo.

