A 50 días del crimen de periodista Armenta, no avanza la investigación

HERMOSILLO.- Hace 50 días, el periodista sonorense Jorge Armenta Ávalos fue asesinado con armas de grueso calibre cuando salía de comer en un restaurante de Ciudad Obregón, aun cuando lo escoltaban dos elementos de la Policía Municipal.

El empresario del grupo de medios de comunicación en el sur de Sonora perdió la vida en el hospital, junto a uno de los policías, después de que las balas perforaron su cuerpo el 16 de mayo.

A casi dos meses de este asesinato, los compañeros de trabajo y amigos de Jorge viajaron 247 kilómetros a Hermosillo, para exigir justicia en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

De acuerdo con los periodistas de Medios Obson y El Tiempo que dirigía Armenta Ávalos y ayudó a cofundar, el avance en las investigaciones ha sido casi nulo y nadie ha sido detenido por el crimen.

El abogado que representa a la familia del empresario señaló que hace falta más evidencia y elementos en la carpeta de investigación, así como testimoniales y datos de prueba.

"Nosotros hemos ofrecido declaraciones, testimoniales, han declarado compañeros, familiares, amigos cercanos para esclarecer que la línea de investigación, que no es otra que la de su trabajo como periodista. Pero no sabemos el tema de la autopsia, la balística, no conocemos el contenido de las cámaras de seguridad, falta mucho todavía por hacer", explicó Óscar González Ulloa a medios de comunicación.

Por esta razón, exigen a las autoridades entregar el caso a la Fiscalía General de la República (FGR), para que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) sea la encargada de resolver el homicidio del periodista.

La familia y el abogado consideran que, al no ser una autoridad competente, las investigaciones de la FGJE podrían caerse y en caso de dar con los responsables, la defensa pueda obtener su libertad.

(La FGR) tiene la experiencia y la capacidad para llevar este tipo de investigaciones, es el llamado que hacemos, quien tiene la capacidad, la facultad y que es la competente para esta investigación. Caemos en la posibilidad de que el día de mañana vengan viciadas las pruebas, puede ser que estas investigaciones sean declaradas nulas y queden en libertad los culpables

Por ello, buscan que la FGR tome el caso y tomarán acciones legales para ello, como un recurso de impugnación para que la FGJE entregue los avances a esta instancia.

Continúan las amenazas a periodistas

Las amenazas a los periodistas de Medios Obson, quienes cubren temas de corrupción y crimen organizado no son nuevas. A Jorge Armenta lo habían amedrentado desde 2016, con mensajes, llamadas, una granada en las instalaciones, pero ahora, su asesinato los tiene con temor.

De acuerdo con Martín Mendoza, reportero de nota roja y uno de los encargados de hacer transmisiones en vivo cuando se presenta un hecho violento, también ha sido amenazado de muerte y teme por su vida.

Explicó que en estas mismas transmisiones recibe mensajes de personas desconocidas con advertencias de que deje de realizar su trabajo.

Yo he seguido trabajando, pero han continuado las amenazas. En las transmisiones, a través de muchas personas desconocidas, en el sentido de que van sobre mi vida. Ya interpuse una denuncia formalmente en la FGR de Cajeme, no sé qué es lo que esperan para realmente actuar

El abogado Óscar González Ulloa respaldó estas denuncias y llamó a las autoridades a actuar para que no suceda lo mismo que pasó con Jorge, donde, a pesar de todas las señales, no se tomó en cuenta la advertencia de los criminales.

A Martín Mendoza también lo ha amenazado, señalan que el que sigue en la lista es él. Con Jorge, desde 2016 había señales de lo que se venía, se confió en las instituciones, acudió ante el mecanismo nacional, se pusieron escoltas, pero falló... ahora lo que no queremos es que falle la justicia

Por su parte, Graciela Armenta Ávalos, hermana de Jorge también se presentó en las instalaciones de la FGJE en Hermosillo donde pidió dar con los responsables del homicidio.

Ella calificó el proceso judicial como lento, ya que a la familia no se le ha informado de avance alguno, ni les han brindado la atención adecuada desde que se reunieron con las autoridades el mismo día del crimen.

La fiscalía sí tuvo la atención cuando sucedió, pero es una carpeta que se ha integrado muy lentamente. No nos han dado respuesta de porque no está completa, por qué no hay detenidos. Por eso venimos aquí a alzar la voz, acompañando a nuestros compañeros periodistas que han sido amenazados y pidiendo justicia por el asesinato de Jorge Armenta

Desde el homicidio del empresario, el 16 de mayo, tres periodistas más han muerto en el municipio de Cajeme; dos fueron encontrados sin vida en un motel de la ciudad y otro más fue apuñalado en el interior de su domicilio.