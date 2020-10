A 15 años del azote de Wilma, Cancún aprende a "domar" huracanes

"Fue hasta en 1988 cuando recibimos el primer susto, realmente demostró que nos estábamos preparados los cancunenses, y no solo los cancunenses, muchos de otras poblaciones, no sabíamos la magnitud, no había las comunicaciones como ahora que vamos viendo de qué tamaño es el ciclón en la televisión o radio. A raíz de ese tremendo huracán fue que las autoridades municipales, estatales y federales se dieron cuenta que había que dar cultura sobre huracanes, formar los comités como lo hay ahora", dijo.