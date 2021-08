"72 veces se han metido a robar la escuela, la dejaron como en obra negra"

CD VICTORIA.- La Telesecundaria "Luis Puebla y Cuadra" en el ejido "Loma Alta" del municipio de Victoria es un ejemplo del robo y la vandalización de los 330 planteles escolares en Tamaulipas, que no están en condiciones del regreso a clases.

Ubaldo Castañón Yañez, director del plantel escolar, informó que la Telesecundaria en 72 ocasiones ha sido robada y vandalizada por lo cual han presentado la denuncia correspondiente al Ministerio Público; sin embargo, no se ha tenido resultados.

Se llevaron el cableado eléctrico, la tubería hidráulica, abanicos, mini split, las llaves de los lavabos, los lavabos y hasta las tazas de los baños.

Apuntó que han reforzado las puertas de las aulas, colocado gruesas cadenas y candados, pero aún así los destruyen y se roban todo.

"Con esfuerzos maestros y padres de familia adquirieron aparatos de aire acondicionado, abanicos, televisiones y demás pero los delincuentes hurtan todo hasta los sanitarios se llevaron".

Debido a ello es que la escuela se encuentra sin agua y sin energía eléctrica para hacer posible el regreso a clases el próximo día 30.

El profesor Ubaldo Castañón Yáñez señaló, "todo está vandalizado, es durante toda la pandemia, no fue un solo día, fueron varios días que estuvieron entrando aquí a robar".

Robaron desde el cableado, no hay luz eléctrica todo el sistema de cableado está deshecho, igual el sistema de agua potable no hay tubería, todo se robaron la tubería de cobre no hay agua potable, no hay luz, insistió.

Todas las puertas de los salones tienen las chapas destrozadas y los candados rotos.

Ante las condiciones en las cuales se encuentra la Telesecundaria, comentó: "la escuela está en ceros, no tenemos nada para empezar las clases presenciales".

Cada vez que hay un robo viene, se reporta a las autoridades de la Secretaría de Educación y denuncia al Ministerio Público de lo cual tiene copia de todas las denuncias presentadas al Ministerio Público, sumando 72.

"Aquí fue el acabose, toda la pandemia fue aprovechada para saquear la escuela. La dejaron en obra negra", puntualizó el profesor Ubaldo Castañón.

esc