4T, a prueba por flujo masivo de migrantes

La jefa de Protección a la Infancia de Unicef México, Dora Giusti, aseguró que la constante migración de personas que ingresan por la frontera sur, ha provocado que México esté al borde de una emergencia que ha puesto a prueba la efectividad de las autoridades para atender el escenario.

Yo veo que esto es una situación casi de emergencia por los números y no creo que de un día para otro vayan a parar los flujos migratorios, porque sabemos que la historia humana es de eso, pueden subir, disminuir un poco, pero esa es la realidad que México va a tener que enfrentar y está enfrentando

Ante el cuestionamiento sobre el visible retardo en la entrega de Tarjetas de Residente Temporal (TRT) en diversos puntos de Chiapas, y las constantes redadas que el Instituto Nacional de Migración (INM) está realizando en el estado, para evitar que los migrantes continúen su viaje, Dora Giusti resaltó que aún falta mucho por hacer.

No obstante, agregó que ve la voluntad política del gobierno federal para atender a este flujo masivo de centroamericanos, principalmente, aunque también de personas extracontinentales, que comenzó en octubre pasado, y no se ha detenido desde entonces.

“Yo creo que el punto inicial y fundamental para brindar los servicios o apoyar a la población migrante es tener la voluntad política, ese es el punto de partida, ver que hay oportunidades, intensión, es un buen punto de partida”, expuso.

Señaló que, aunado a la voluntad, autoridades federales y estatales deben articular mayores esfuerzos para atender a esta población de casi 300 mil personas que según la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, durante los primeros tres meses del año han transitado por el país.

En el tema del retardo en la entrega de las TRT, que es denunciado por migrantes en Tapachula que aseguran que después del prerregistro no les han dado respuesta si les darán las tarjetas o no, Dora Giusti exhortó al INM a regularizar de manera rápida la situación migratoria de las familias a través de la visa humanitaria.

Por otra parte, luego de la denuncia que la semana pasada realizaba Luis Rey García Villagrán, coordinador del Centro de Dignificación Humana AC, sobre graves violaciones a los derechos humanos y hacinamiento en la Estación Migratoria Siglo XXI, destacó que ellos no tienen reporte sobre esto, a pesar de que reconoció que 300 menores están ingresados en el sitio.

Hay un promedio de 300 niños acompañados y no, dentro de la estación, que es un número mucho más amplio de la capacidad y que afuera también hay y en campamentos

Reporte tan así en esa línea (de violaciones a los derechos humanos) no tenemos en esta parte, porque más bien lo estamos viendo en un enfoque de soluciones

“Cuando va mi equipo, cuando entra, es para apoyar la solución de casos con la Procuraduría de Protección a la Niñez, la procuraduría tiene que evaluar cada caso y ver cuál es la necesidad de cada niño, ver cuál sería la solución a través de un plan de restitución de derechos”, explicó.

Sin embargo, puntualizó que “las necesidades de agua son una realidad, afuera de los campamentos, las necesidades de alimentación también se están haciendo presentes y hay una presencia de las autoridades federales para suplir o complementar la presencia de autoridades en Chiapas”.

Asimismo, mencionó que el encierro que viven las familias con menores en la estación migratoria no es el adecuado, por lo que llamó a las autoridades a proveer espacios como casas y departamentos donde los niños puedan estar en un ambiente más apropiado.

“Hay una prioridad muy importante que es donde se alojan las familias y los menores no acompañados porque la estación migratoria no es la ideal por el encierro, me refiero a los niños, porque ellos necesitan otro tipo de alojamientos y necesitan permanecer cerca de su familia y sabemos que las capacidades están rebasadas pero es importante buscar soluciones”, resaltó.

Asimismo, señaló que en las estaciones migratorias se permite que las madres se queden con sus hijos, mientras que los demás miembros de la familia, sí son separados en las instalaciones.

“Cuando una familia es detectada por parte del Instituto Nacional de Migración, la llevan a la estación migratoria y cómo están estructuradas estas estaciones es que las familias no siempre pueden quedar juntas.

“Los niños pequeños con sus mamás y a los hombres los separan y si hay un módulo de adolescentes, los separan también. Hasta que se regule su situación migratoria, hay una separación de la familia dentro de la estación”, aludió.

