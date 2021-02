100 familias se reencuentran en EU con “Abrazando Almas”

Dallas, Texas, EU.- Cerca de 100 adultos mayores originarios de Durango, se reencuentran con sus hijos después de varios años de no estar juntos en las instalaciones del Consulado General de México en Dallas, mediante el programa “Abrazando Almas” que implementa el Gobierno del Estado.

Al ser testigo de la reunificación de familias algunas con más de 30 años de no verse, el mandatario estatal, José Rosas Aispuro Torres sostuvo que él fue un hijo de un migrante, su padre trabajó en los Estados Unidos y dijo “nada de los viven los migrantes me es ajeno, yo lo he vivido en carne propia, y sé del esfuerzo que hacen todos ustedes”.

Por ello, se ha iniciado esta programa “Abrazando Almas” que consiste en obtener el apoyo del Consulado de los Estados Unidos en México para poder obtener las visas temporales que permitan que sus familiares que viven en Durango puedan venir aquí, indicó el Gobernador al agradecer el apoyo y compromiso del cónsul General de México en Dallas, Francisco de la Torre Galindo.

Aispuro Torres, reconoció al Gobierno de los Estados Unidos para poder abrir este programa porque no fue fácil y se tuvo que platicar con la Embajadora en su momento para que fuera realidad y con el Cónsul de Estados Unidos en Monterrey posteriormente.

En esta ocasión y como un regalo del Gobernador los adultos mayores que viajaron a Estados Unidos, no solamente se van a quedar un mes, permanecerán una semana más para que puedan celebrar el Día de la Madre junto a sus hijos.

Las personas que viajaron de la entidad a Texas son de municipios como: Canatlán, Cuencamé, Súchil, Nuevo Ideal, Vicente Guerrero, Nombre de Dios, Poanas, Guadalupe Victoria, San Juan del Río y Durango, y hasta el momento han sido más de 600 personas las beneficiadas, 500 en Los Ángeles, California y 100 en Texas.

El titular del Instituto de Atención y Protección al Migrante y su Familia del Estado de Durango, Luis Ernesto García Barrón recordó la creación del programa de reunificación familiar mismo que ya es una realidad; “es algo muy importante para mí, este vínculo entre padres e hijos es una necesidad, es por eso que nos enfocamos en hacer realidad este programa”.