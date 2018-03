¡Cuidado! Estación espacial fuera de control impactará la tierra

REDACCIÓN 28/03/2018 08:41 p.m.

La estación espacial china Tiangong-1, un laboratorio espacial del tamaño de un autobús y que está fuera de control, caerá en la Tierra entre la mañana del 31 de marzo (sábado) y la mañana del 2 de abril (lunes), según las últimas estimaciones de la Oficina de Residuos Espaciales de la Agencia Espacial Europea (ESA) y de Aerospace Corporation, una empresa de California.

