Estación espacial china Tiangong-1 cayó en el Pacífico Sur y quedó "destruida"

REDACCIÓN 02/04/2018 06:17 p.m.

Después de los temores por la caída del laboratorio espacial chino Tiangong 1, el artefacto entró a la Tierra en una zona del Pacífico sur sin car en una zona poblada.

El laboratorio espacial quedó destruido al entrar en la atmósfera este lunes sobre las 00H15 GMT en el Pacífico Sur, anunció la Oficina de Ingeniería Espacial Tripulada de China (CMSEO).

El módulo Tiangong-1, que se desplazaba de forma descontrolada desde 2016, regresó a la atmósfera un poco antes de lo previsto, se había anunciado que caería frente a la costa de Sao Paulo.

"La mayor parte de los materiales quedó destruida en la fase de entrada en la atmósfera", aseguró la CMSEO en un comunicado.

La Tiangong 1 en una foto tomada por el Fraunhofer Institute FHR deBonn, Alemania. (Fraunhofer Institute FHR via AP)

PLAYBOY ANUNCIA EL CIERRE DE TODAS SUS CUENTAS EN FACEBOOK TRAS FILTRACIÓN DE DATOS

UPDATE: #JFSCC confirmed #Tiangong1 reentered the atmosphere over the southern Pacific Ocean at ~5:16 p.m. (PST) April 1. For details see https://t.co/OzZXgaEX0W @US_Stratcom @usairforce @AFSpaceCC @30thSpaceWing @PeteAFB @SpaceTrackOrg pic.twitter.com/KVljDALqzi