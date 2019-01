Aseguran que el esposo de Salma Hayek le fue infiel con una bella y joven mujer

REDACCIÓN 16/01/2019 04:14 p.m.

Medios internacionales han estado informando sobre los supuestos problemas maritales que existen entre Salma Hayek y su esposo François-Henri Pinault; incluso han señalado que la causa podría ser una presunta infidelidad del empresario.

De acuerdo con La Verdad, en México, medios como "Intrusos", hablaron de la supuesta crisis que atraviesa la pareja y dijeron que ven difícil que Salma "suelte" a su esposo.

Incluso los rumores fueron alimentados por las "visiones" de la famosa astróloga y tarotista Deseret Tavares, quien dijo que después de consultar sus cartas, estas le indicaron que Hayek lleva varios meses siendo vigilada por una especie de detective que contrató su esposo.

LA INFIDELIDAD

Dijo que el millonario no confía en ella y le recortó el uso del dinero, pero que también sostiene una relación extramarital con una mujer más joven que él.

Según Tavares, la joven tiene rasgos físicos muy parecidos a los de Salma y que puede ser de nacionalidad italiana o española.

Hace un par de años, la propia Salma Hayek relató las sospechas que tenía sobre una posible infidelidad de François-Henri Pinault.

La veracruzana reveló que durante unos días, su esposo mantuvo alarmantes conversaciones con una mujer británica llamada Elisa.

"Un día me enteré de que le habían dejado un mensaje de voz en su teléfono que decía algo así como: ´Hola, si quieres mejorar tu nivel de inglés, ¿por qué no practicamos ahora mismo?´. La voz era muy sensual y lo primero que pensé fue: ´¿Pero qué narices? ¿Quién es esta tal Elisa que va detrás de mi marido?´. Pero luego recapacité y pensé que lo mejor era dejarlo pasar", empezó a relatar la artista en el programa de la BBC "The Graham Norton Show", antes de reconocer que en realidad no tenía intención alguna de olvidar el asunto.

"El caso es que tres horas más tarde, me crucé con él y empecé a gritarle: ´¿Quién es esta tal Elisa y por qué quiere que la llames?'", añadió Hayek

"Se empezó a reír y trató de explicarme que todo era parte de una aplicación que le estaba ayudando a mejorar su pronunciación del inglés británico", manifestó Salma para cerrar con un final feliz y divertido tan llamativa historia.

Lo cierto es que, las redes sociales de Salma Hayek demuestran todo lo contrario, la actriz luce, feliz, relajada y disfrutando de la buena vida que se da.

