Así celebro Salma Hayek sus 10 millones de seguidores en Instagram

La actriz Salma Hayek llegó a los 10 millones de seguidores en su cuenta oficial e Instagram y lo festejó de esta manera.

De acuerdo a Infobae, Salma Hayek compartió en Instagram un pequeño video para sus diez millones de seguidores.

Recordemos que Salma Hayek suele mantenerse bastante activa en Instagram, compartiendo imágenes junto a su marido o en su trabajo.

Con la llegada a los diez millones de seguidores, Salma publicó un pequeño clip para celebrar a su comunidad en la red social.

"Gracias a todos mis seguidores, diez millones", expresó una feliz Salma, quien también mostró un pastel en forma de flor que le hicieron a propósito del asunto en el hotel de Croacia donde se está hospedando.

La actriz mexicana se encuentra en Croacia filmando la cinta "The Hitman's bodyguard 2", en la que interpreta el papel de Sonia Kincaid.

A finales de abril, Salma hayek dio de qué hablar en la red social luego de compartir un mensaje sobre la vida en pareja.

Informó que su marido, Francois-Henri Pinault se encontraba de visita en Croación y compartió una imagen en donde se le veía muy sonriente mientras lo abrazaba.

La actriz escribió: "¡Por favor, no toque a los animales, pero asegúrese de tocar a su marido!", lo que le generó miles de reacciones.

Salma suele ser expresiva a la hora de hablar del amor que siente por Pinault, con quien se casó hace una década, pues luego de la tragedia ocurrida en la Catedral de Notre Dame y de saberse que su esposo donaría 100 millones de euros para la reconstrucción, la actriz escribió un mensaje en donde dijo sentirse orgullosa de pertenecer a la familia del empresario francés.

"Hoy más que nunca me siento orgullosa de ser parte de la familia Pinault. No solo por su participación sentida y personal en la reconstrucción de Notre-Dame de París, pero también porque su contribución no pedirá deducciones de impuestos del gobierno. Mi esposo y mi suegro son dos ciudadanos franceses generosos, que entienden sinceramente la importancia de este tesoro espiritual, cultural e histórico de París hacia el mundo".

