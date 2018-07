Ximena Sariñana muestra por primera vez a su hija en Instagram

REDACCIÓN 19/07/2018 09:17 p.m.

Tras llevar un discreto embarazo, la cantante Ximena Sariñana, de 32 años, ha reaparecido en Instagram y lo ha hecho con la foto que sus fans esperaban ver: con su hija en brazos.

Luego de más de tres meses de ausencia en la escena pública y las redes sociales, la cantante compartió con sus seguidores la alegría de ser madre: "Estos últimos tres meses han sido los más felices de mi vida. Me siento tremendamente afortunada de ser mamá y de ir aprendiendo de la mano de mi hija. Franca y yo nos hemos dado este tiempo de tranquilidad para conocernos y convertirnos en compañeras de viaje", confesó Ximena.

Más adelante, Ximena habló de su futuro musical: "Ahora nos toca volver a este camino increíble de la música y las dos vamos con todo para vivir al máximo esta nueva etapa. 10 de agosto se viene lo nuevo: nuevo sencillo que se llama Qué Tiene... Arrancamos!!! #QueTieneXS", finalizó Sariñana.

Bienvenida primavera ?????? Una publicación compartida de Ximena Sariñana (@ximenamusic) el 21 Mar, 2018 a las 10:32 PDT

Recordemos que la cantante y su ahora esposo Rodrigo Rodríguez, se casaron en secreto en abril de 2016, así lo confirmó su amigo el también cantante Kalimba.

(Foto tomada de TVNotas)

Aunque Kalimba fue invitado a la celebración, no pudo asistir por cuestiones laborales, pero dijo: "ella quería una boda, ya sabes que es hippie, y yo estoy de acuerdo, una boda íntima, chiquita, con sus seres queridos, yo no soy tan querido (bromeó), no, no, nos queremos con todo el corazón, pero de verdad que me da gusto, era su boda y así lo quiso hacer".

nl

LEA TAMBIEN Televisa "despide" al culpable de mantener a la televisora en crisis El ejecutivo había sido contratado para renovar la barra de contenidos de Televisa y también lo señalan como el responsable de quitar exclusividades

LEA TAMBIEN Roberto Palazuelos insulta a sus seguidores y los llama "indios" El actor Roberto Palazuelos reaccionó ante las burlas insultando a sus seguidores llamándolos despectivamente "indios"

LEA TAMBIEN Eiza González da vuelta a las críticas sobre su figura con un sexy baile Eiza González publicó un video donde realiza un sensual baile en el que deja ver su bien torneada figura, echando abajo las críticas