Así fue la discusión de Galilea Montijo con mujer en un mercado

Hace unos meses la conductora de programa "Hoy", Galilea Montijo, visitó un mercado de la capital del país, donde una mujer le reclamó a Galilea Montijo el no haberse ido del país por el rumor que surgió hace unos meses en redes sociales donde aseguraron que con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador abandonaría el México.

De acuerdo a Pulimetro, el programa de Televisa acudió al mercado de la CDMX para realizar actividades del matutino y mientras se retiraba del lugar un mujer le reclamó a Galilea Montijo.

Galilea Montijo no se quedó callada y respondió a gritos, "¿a dónde me voy? ¿En dónde lo dije? Te doy 5 mil pesos si me compruebas en qué momento y en dónde dije eso. Hay que ser feliz, mamacita", se escuchó decir a la conductora

Supuestamente Galilea Montijo advirtió en un podcast irse de México si ganaba AMLO, versión que ella desmintió y hasta retó a que le llevaran la grabación.

