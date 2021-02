"No me han ayudado; yo sola he encontrado pistas de mi esposo"

Boca del Río, Ver. Ante la falta de capacidad de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, la familia del médico Josué Raymundo Reyes Calles, desaparecido desde el 24 de julio de este 2018, se ha dedicado a investigar el caso, con sus propios medios, logrando los avances más importantes para poder dar con su paradero.

Lilian del Carmen Morales Meza, esposa de la víctima, asegura que fue ella la que logró localizar el vehículo de su pareja, abandonado en un baldío del Fraccionamiento Floresta, gracias a la localización del GPS con la que contaba el carro.

Muerte de Karina inició el terror en zona centro de Veracruz

Además, también afirma que fue la misma familia la que obtuvo los videos, de cámaras particulares, en donde se ve a su marido hacer sus actividades habituales en las últimas horas antes de desaparecer.

En entrevista, sosteniendo un portarretratos del doctor, dijo que la privación de la libertad de Reyes Calles se dio en el Infonavit Las Vegas I, en Boca del Río, apenas unos metros ante de llegar a su hogar.

Aunque en ese sector hay cámaras de vigilancia públicas, es la fecha en que todavía no le dan a conocer el material que se grabó esa tarde del 24 de julio.

“Se supone que esta semana me iban a dar respuesta, pero después de cuatro semanas, porque la carpeta de investigación de abrió al otro día, también en la PGR, vía WEB, de la PGR no he tenido parte alguna todavía”, declaró la afectada.

Morales Meza recalcó que la familia se puso a indagar qué había pasado y sólo cuatro días hallaron la unidad de su esposo abandonada, mientras que la Fiscalía no avanza en sus indagatorias.

El médico y empresario salió de su casa, esa fecha, para visitar a su madre a la que le dejó algo de dinero tras pasar a un banco.

Por los videos que han visto sus seres queridos, saben que al salir se dirigió a su vivienda, pero presumen que fue interceptado en el fraccionamiento que habita.

“Según del movimiento del GPS, que nos mandaron, no fue movido (el auto) a ninguna otra parte -¿Pero lo investigaron por su cuenta?- sí. Yo di parte de que el carro tenía GPS, me mandaron la información de todos los movimientos y yo enseguida informe”.

Lamentó que todo esto no los ha llevado a ningún lado: “vimos los videos, las cámaras en donde estuvo mi esposo, se ve tranquilo, se ve haciendo lo que él me había dicho que iba a ser y parece que nadie lo venía siguiendo ni nada, él no se ve nervioso, al contrario, salió muy amoroso de la casa”.

La mujer asegura que la Fiscalía sólo les dice que deben verificar si las cámaras que estaban en el lugar de los hechos sirven o son del C-5, porque todavía no están funcionando todas.

mvf