El periodista David Páramo lanza violentos tuits con lenguaje soez e insultos

El periodista David Páramo está en el ojo del huracán tras lanzar violentos tuits contra los usuarios que lo tachan de drogadicto y corrupto, además de que retomaron la infidelidad su esposa con el futbolista José Luis "Parejita" López, que incluso le costó el divorcio.

De acuerdo con Grupo Fórmula, la mayoría de las figuras públicas tienden a ser atacadas por sus haters, algunos prefieren ignorarlos y otros optan por contestarles, como es el caso de David Páramo.

En la mayoría de sus tuits, el periodista hace uso del lenguaje soez y hasta misógino.

Tu mamá no es mi mujer. Solo me la cojo porque me paga. https://t.co/lgPmqpQsiI

David Páramo argumenta que tiene ese comportamiento por los fuertes episodios de su vida y los señalamientos que hacen sus seguidores hacia su persona, incluso asegura que ha recibido amenazas de muerte.

Gran pendejo: me acusan de ser el culpable del homicidio de mis hijos, de ser adicto a las drogas, corrupto y no faltan los que amenazan con daño físico o muerte, pero si en mis respuestas les dejo claro que me la pelean ¿yo soy el que odio y no tengo civilidad? Vete a la verga. https://t.co/yWyX5q4gO7