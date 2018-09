Ex esposa de Carlos Espejel confirmó la infidelidad del actor con Alma Cero

REDACCIÓN 11/09/2018 06:39 p.m.

La conductora de televisión, Patty Azuara, ex pareja sentimental del actor Carlos Espejel, habló por primera vez de la infidelidad del actor, la cual fue motivo para terminar su relación.

En entrevista con "Ventaneado", Azuara confirmó que Espejel le fue infiel con la comediante Alma Cero, cuyas declaraciones han afectado a los sus hijos quienes reciben terapia psicológica para superar la separación familiar.

"Yo no he querido hablar del tema por respeto a ellos. Yo tengo mi verdad, no lo puedo decir abiertamente. Creo que entre las mujeres tenemos un código de respeto y hay mujeres que no lo conocen. Yo jamás me metería con un hombre casado", refirió la conductora de Calle 60, Patty Azuara

Lamentó que su familia haya resultado afectada después de lo ventilado en los medios de comunicación y tras las declaraciones de Alma Cero quien aseguró que Espejel ya no mantenía ninguna relación al momento de estar juntos.

Azuara pidió al actor tener prudencia dejar de mentir sobre el tema.

