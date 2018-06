ELECCIONES 2018

Polemiza esposa de AMLO con Enrique Krauze en Twitter

Beatriz Gutiérrez Müller contesta al historiador sobre su concepción de lo que es populismo

REDACCIÓN 02/06/2018 10:42 p.m.

La esposa de Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena a la Presidencia de la República, Beatriz Gutiérrez Müller, polemizó la noche de este sábado con el escritor e historiador Enrique Krauze.

El 31 de mayo pasado, Kruze mandó un tuit en el que escribió: "Populismo: régimen de dominación carismática que llega al poder por la vía democrática, para acabar con ella".

A la fecha ha recibido, más de 9 mil 600 retuits, 14 mil 542 me gusta y 2 mil 200 comentarios. Pero sobresale uno de las más recientes respuestas: "Si, como defines, el populismo es llegar al poder por la vía democrática para luego destruirla, de verdad no es lo que piensa AMLO. Si tu preocupación es sincera, puedes estar tranquilo. Porque habrá democracia en México como no se ha visto desde los tiempos de Madero".





La contestación es de la esposa de López Obrador, la que su vez ha recibido 809 retuits, mil 926 me gusta y 132 comentarios.





