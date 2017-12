‘Ya nadie está a salvo’; repunta la violencia en NL

Según cifras de la Procuraduría estatal aumentó la mayoría de los delitos de alto impacto

DAVID CASAS/ CORRESPONSAL 05/04/2017 09:28 p.m.

‘Ya nadie está a salvo’; repunta la violencia en NL

MONTERREY, Nuevo León (La Silla Rota).- Mientras que una tarde dominguera Fernando y su familia disfrutaban un par de horas en una restaurante de lujo en el municipio de San Pedro Garza García, su residencia en la Colonia del Valle fue saqueada. No muy lejos de ahí, en la populosa colonia Nuevo Repueblo, en Monterrey, un par de individuos saquearon la casa de María Elena y le quitaron 700 pesos en efectivo destinados a su despensa.

Fernando y María Elena, ambos con estilos de vida y orígenes muy distintos, fueron víctimas de la delincuencia en Nuevo León, la cual va en aumento de acuerdo con cifras de la Procuraduría General de Justicia Estatal.

“Interpuse la denuncia y no hay respuesta, hace tres meses de ello; se de otros casos similares, igual en casas, yo pienso que ya nadie está a salvo”, explica Fernando y enumera un par de relojes, joyas diversas, dólares y hasta euros que se llevaron los asaltantes.

Esta es la misma percepción que comparte el llamado Pulsómetro, una medición de la seguridad estatal: Ejecuciones, asaltos a casa habitación, a restaurantes, negocios, secuestros, violencia, son el común denominador en Nuevo León, al grado que ciudadanos y del sector privado han manifestado su preocupación ante el posible regreso del clima violento que se vivió entre 2006 y 2010.

En esta encuesta son las corporaciones policiacas las más señaladas por ciudadanos y organizaciones civiles como las que violentan los derechos humanos. Ya no hay confianza en ellas, mucho menos en el gobierno, afirma.

De acuerdo al Pulsómetro, realizado por el Tecnológico de Monterrey, en encuestas entre 4 mil 603 ciudadanos sólo uno de cada 10 regiomontanos se siente seguro.

Entre los regios inseguros está María, una abogada que fue asaltada en pleno vagón del Metro:

“Estaba lleno, un hombre me puso por la espalda algo como si fuera arma, me pidió el aparato celular y mi monedero. Lloré mucho, me dio miedo y salí a la superficie, a la calle, pero ahí me asusté más”, recuerda.

Otra mujer que da su testimonio asegura que hablaba por teléfono celular afuera de su casa, en un sector muy cuidado por policía estatal y municipal, cuando individuos a bordo de una motocicleta le exigieron el móvil.

“De pronto llegaron, uno bajó y me pidió el teléfono; el otro quedó a bordo. Le lance el teléfono al rostro, un duro golpe, el compañero intentó defender, pero la presencia de un vehículo les obligó a huir”.

Fuerza civil se desploma en confianza

La policía estatal Fuerza Civil que gozaba de 21% de aceptación en septiembre de 2015, se desplomó un año después a 14%. Hoy, el porcentaje no varía mucho, mencionan las cifras oficiales de análisis de organismos intermedios privados como la Caintra, el Consejo Cívico, la Coparmex, el Centro de Integración Ciudadana (CIC), la Canaco Monterrey, la Canadevi e Invex entre otros.

En esa misma encuesta se señala que tan solo el 23 % de los encuestados siente que el gobernador Jaime Rodríguez Calderón está comprometido con preservar la tranquilidad y la seguridad.

Aumentan delitos de alto impacto

En 2016, comparado con el 2015, prácticamente todos los delitos de alto impacto aumentaron y el homicidio doloso se incrementó de 345 a 511 denuncias; el secuestro, de 17 a 19, con lo que el estado por este delito bajó del sitio 14 al 11 a escala nacional; la extorsión subió de 357 denuncias a 446; la violación, de 470 a 516; robo a negocio aumentó 74%: de 2 mil 99 a 3 mil 654; en robo a casa habitación las querellas se dispararon de 2 mil 143 a 2 mil 578, con lo que Nuevo León se movió a escala nacional del lugar 18 al 13, según cifras de la Procuraduría de Justicia Estatal.

Otras cifras indican que el robo a persona aumentó de mil 921 a 2 mil 365; el de vehículo, de 2 mil 325 a 3 mil 113, un promedio de 346 autos hurtados al mes, cifra superior a los 300 considerados como aceptables, todos robos con violencia.

Debido a la crisis de inseguridad que se vive en el Estado, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, informó que obtendrán ayuda de la Iniciativa Privada, para poder obtener los servicios de una empresa de Nueva York especializada en el tema.

Anunció que las compañías ALFA, CEMEX, Cydsa, Deacero, FEMSA, Frisa, Proeza, De Vitri, Xignus y Ternium le otorgarán al Gobierno de Nuevo León un apoyo económico para contratar a la empresa Exiger Advisory, que brindará asesoría en temas de seguridad.

“Queremos profesionalizar más los sistemas de seguridad, está aquí con nosotros un equipo de trabajo de esta empresa que se llama Exiger, hemos decidido que ellos nos ayuden en una primera fase, que es el análisis completo de cómo estamos, qué tenemos qué hacer y luego ya veremos la posibilidad de contratarlos“, afirmó el gobernador, no obstante aseguró que no había un incremento en la violencia.

“Los índices delictivos van a la baja, ahorita los resultados que tenemos del Sistema de Seguridad los índices delictivos van a la baja, lo que yo deseo es que tengamos mayor velocidad“, agrega Rodríguez.

Empresarios exigen más seguridad

El presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación, Juan Ignacio Garza Herrera tiene otra opinión y exige a la Federación recursos y voluntad para luchar contra la corrupción y la inseguridad.

"De nueva cuenta, pedimos al Gobierno Federal aumentar la presencia de fuerzas armadas en el Estado y seguir fortaleciendo la Policía Militar, a nivel estatal es prioritario reforzar a Fuerza Civil incrementado en al menos un 50 % el número de elementos. Buscamos un compromiso claro de reducción de delitos con metas e indicadores específicos", indicó.

Las presiones de los empresarios fueron en aumento al grado de que en octubre pasado El Bronco se vio obligado a poner un ultimátum a Cuauhtémoc Antúnez Pérez, secretario estatal de Seguridad Pública, y al entonces procurador Roberto Flores Treviño,

“Si no lo hacen, (abatir los índices de delincuencia) se van. Ya hablé con ellos”, dijo a los organismos privados que le presentaron el Pulso Metropolitano de Seguridad. En febrero, el procurador tuvo que dejar el cargo envuelto en una serie de escándalos que pusieron en la opinión pública a su familia que estaba en la nómina gubernamental.

Un análisis que avalan instituciones como el Consejo Cívico, Caintra, la Canaco y la Coparmex de Nuevo León entre otros, agrupadas en el Observatorio Ciudadano, advierte de la caída en la inversión hasta en un 30 % comparado con el primer trimestre del 2016.

El resurgimiento del crimen organizado en Nuevo León ocurre por el relajamiento de las fuerzas del orden de los tres niveles de gobierno mientras que los grupos delictivos avanzan para reposicionarse a niveles que ya se creían abatidos, manifiesta.

Esta versión la reconfirman Benito, un comerciante habitante de lo más alto de la Loma Larga, en la colonia Independencia y a quien apodan “Gordillo”, residente en el mismo sector.

“Estaban los Zetas, nos pegaron duro, nos amenazaban, nos robaban, había muertos a diario hasta que llegaron los del Golfo (Cártel del Golfo) que ahora tienen el control y acabaron con los zetillas”, dice Benito.

“Ya no hay bronca, no se meten con nosotros ni nosotros con ellos, que bueno que acabaron con los Zetas y hoy cuando hay muertos, que es casi a diario, son de raterillos, zetillas y bandidillos que se quieren pasar de lanza, entonces los exterminan”, manifiesta Gordillo, quien prefiere a los del CDG.

Acusan aumento en incidencia por repliegue de fuerzas

Una de las causas del incremento en la actividad criminal fue el repliegue de las fuerzas federales, las cuales pacificaron la entidad luego de que los cárteles se apoderaran del estado; hacia 2013 se observó un descenso significativo de la violencia, recuerda el Pulsómetro.

Entre el último semestre de 2015 y el primero de 2016 hubo un incremento de 46%, un nivel que no se registraba desde 2012. En este rubro Nuevo León pasó del lugar 10 al ocho en el país. En lo que va del 2017 en el primer trimestre no hay cambio, al contrario, se agudiza la situación, añade el observatorio a su vez.

Pero cuando el sector privado presentó quejas sobre la inseguridad que crecía en el estado, El Bronco culpó a las televisoras, con el argumento de que exageraban y distorsionaban la realidad para afectarlo a él.

Integrantes del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública manifestaron su interés por crear un observatorio alterno del delito, pues señalaron que las cifras oficiales no reflejan la realidad en el estado y ahora quieren saber cuántas personas fueron detenidas, cuántas sujetas a proceso, así como el número de víctimas y datos similares.

Denuncias a la baja

Casi al cierre del 2016 el gobierno estatal presentó sus cifras delictivas y dijo que de octubre a noviembre, comparado con el mismo lapso de un año antes, en cuanto a denuncias, la estadística van a la baja: los homicidios pasaron de 57 a 41; los robos a negocio, de 300 a 249; de vehículo, de 365 a 359, y de casa, de 311 a 275, pero, subió la extorsión de 51 a 61; se mantuvieron el secuestro, en tres, y el robo a persona en 137.

En ese sentido, el Pulsómetro informó que con base a cifras de la propia Procuraduría de Justicia Estatal, hay una cifra negra de delitos en 2016, en la que sólo uno de cada 10 ilícitos llega al Ministerio Público.

En el barrio El Predio, en la colonia 10 de Marzo, El General, un comandante de policía estatal a quien así apodan porque, dicen, “generalmente anda ebrio”, asegura que llega la noche y la gente se encierra.

“Yo no, me conocen todos, pero está cab… de pronto se escuchan los balazos y decimos, ya se echaron a uno, vamos a ver quién es”.

En Nuevo León actualmente abundan los casos en todos los niveles sociales. “Que tiempos aquellos en que sabíamos quienes eran los ratas, los carteristas, los mariguanos, íbamos y los apañábamos cuando había denuncia. Hoy cualquiera te saca un cuete o una matraca”, añora el viejo comandante.