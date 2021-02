Violencia en el país, sin freno

Durante los cuatro primeros meses de 2019, cada 24 horas, 96 niños, mujeres y hombres fueron asesinados en alguna de las 32 entidades del país, la cifra más alta registrada en un cuatrimestre desde 1997.

Para Javier Oliva, experto de la UNAM en temas de seguridad, "Lo que pasa es que la política de seguridad del gobierno, todavía no se instrumenta". De hecho, la Estrategia Nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 16 de mayo.

El último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestra que entre los meses de enero y abril de 2019, se iniciaron nueve mil 843 carpetas de investigación por el homicidio doloso y feminicidio de 11 mil 532 personas.

Nueve mil 549 expedientes se abrieron por el asesinato de 11 mil 221 personas, mientras que 294 carpetas son por el feminicidio de 311 mujeres.

Hasta antes de este cuatrimestre, el más violento se había registrado en 2018, cuando entre enero y abril de ese año, se contabilizaron 10 mil 807 homicidios y feminicidios.

El desglose mensual de 2019 indica que en enero hubo dos mil 856 víctimas de homicidio doloso; febrero, dos mil 804; marzo, dos mil 845; y en abril, dos mil 716.

En el caso de feminicidios, los datos muestran que en enero se registraron 75 casos; febrero, 73; marzo, 87; mientras que en abril, fueron 76.

Javier Oliva, especialista en seguridad nacional considera que hasta que inicien a aplicarse los programas de seguridad, como la Guardia Nacional, habrá una disminución.

"Lo que pasa es que la política de seguridad del gobierno, todavía no se instrumenta. Por ejemplo, la Guardia Nacional no tiene marco jurídico, no hay programas para fortalecimiento de las policías locales, entonces la disminución en meses posteriores, implicaría que se están implementado las estrategias, sin embargo, la disminución de los asesinatos no significa que sea un éxito para el gobierno, porque hay más delitos", dijo Oliva, especialista en seguridad nacional y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En entrevista con LA SILLA ROTA asegura que la mayoría de los delitos que se cometen en el país son del fuero local, por lo que es necesario que los estados también trabajen en el tema.

"El principal problema del país es la delincuencia común, porque el 95% de los delitos son del fuero común. Quitando el homicidio doloso, los robos a transeúnte, a cada habitación son temas locales. El presidente dijo que hubo una reducción mínima, algo que no se debe festejar, ya que hay que seguir trabajando, eso es algo bueno. Esperemos que los gobiernos municipales y estatales no le deleguen a la Guardia Nacional, ya que la ley les mandata dar seguridad a los habitantes".

GUANAJUATO, LA ENTIDAD MÁS VIOLENTA

Los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Pública muestran que el estado de Guanajuato, es la entidad con el mayor número asesinatos (homicidios dolosos y feminicidios) durante el primer cuatrimestre de 2019.

De acuerdo con el último reporte de la incidencia delictiva del país, entre los meses de enero y abril de este año en esa entidad mil 242 personas han muerto de forma violenta. De ellas mil 237 son por homicidio doloso y cinco por feminicidio.

El Estado de México es la segunda entidad con más víctimas. Los registros en ese estado señalan que mil 53 personas fueron asesinadas. De ellas, mil 25 son por homicidio doloso y 28 por feminicidio.

La tercera entidad con más muertes es Baja California con 860. De ellas, 858 son por homicidio doloso y dos por feminicidio.

VERACRUZ, LA ENTIDAD DONDE MÁS SECUESTRAN

De acuerdo con los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el estado de Veracruz se registran 145 víctimas de secuestro entre los meses de enero y abril.

Le siguen Estado de México, 70; Puebla, 40; Morelos, 31; Tamaulipas 29; y Ciudad México, 27.

Estado de México encabeza las extorsiones

El Estado de México es la entidad con más extorsiones en el primer cuatrimestre de 2019, al registrarse 618 víctimas de este delito.

Los datos indican que cada día cinco personas en ese estado son extorsionados a través de llamadas telefónicas o intimidación.

Los otros estados con más víctimas son: Ciudad de México, 328; Jalisco, 308; Veracruz, 206; y Nuevo León 177.

AJ