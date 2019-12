Vecinos de Multifamiliar Tlalpan temen otra amarga Navidad en campamento

Vanessa Lemus Padilla y sus tres hijas llevan dos años y casi tres meses de vivir en un campamento, con otras 14 familias, en el parque que está a unos metros del multifamiliar Tlalpan, compuesto por 10 edificios y el cual resultó dañado el 19 de septiembre de 2017 a causa del terremoto que sacudió a la ciudad ese día.

Te puede interesar Gobierno de CDMX ha invertido 2.5 mil mdp en reconstrucción tras 19S

"Después del sismo, la organización Techo nos hizo casitas, ha sido muy difícil, hemos sufrido aquí inclemencias, frío, lluvia, calor e inclusive roedores, aquí hemos padecido bastante. Solo queremos regresar a casa, luego de dos años ha sido muy difícil todo esto".

#EspecialesLSR Vanessa vivía en el multifamiliar de Tlalpan que colapsó el 19S. Asegura que les habían indicado que el junio podrían acceder a su nuevo departamento pero hasta el momento no saben con certeza cuándo ocurrirá pues hay retrasos en la obra https://t.co/ZMK5tjx4td pic.twitter.com/u87fSLyYfT — La Silla Rota (@lasillarota) December 10, 2019

Las otras 14 familias, como la de Vanessa, espera pronto regresar a su departamento, que está en obras de rehabilitación por parte de la Comisión de Reconstrucción del gobierno capitalino. Aunque el edificio 2B, departamento 40, donde vivía está a unos pasos, al mismo tiempo aún no sabe cuándo lo recibirá.

"La primera fecha de entrega había sido el 10 de junio posteriormente fue en agosto, luego nos dijeron que en septiembre luego que al 30 de noviembre y estamos casi a mediados de diciembre y no nos han entregado. Nos dicen que posiblemente para el 19 de diciembre que así como van las cosas no creo o posiblemente hasta el 30 de diciembre. Yo lo dudo, estamos a la espera de que nos entreguen pero ya para poder vivir, nada de que nos dan las llaves porque aunque las entreguen no podemos entrar a vivir", dice Vanessa a La Silla Rota.

No es el único campamento. Aledaño a Tlalpan hay otro. En total, son 500 familias las que ahí vivían. Los que no están en campamentos rentan o viven con familiares.

#EspecialesLSR "No queríamos pasar otra Navidad en la calle", se lamentan vecinos del multifamiliar de Tlalpan https://t.co/ZMK5tjx4td pic.twitter.com/NcC2F1oibQ — La Silla Rota (@lasillarota) December 10, 2019

Vanessa alberga dudas de que vaya a poder regresar el 19 de diciembre porque en los pasillos que conectan a los edificios se ven aun cuadrillas de trabajadores, la unidad permanece tapiada y a la vista se ven algunos balcones despostillados y el aplanado se nota disparejo.

#EspecialesLSR Vecinos afirman que el edificio que les entregarán está lleno de detalles. "Para la cantidad que se les pagó por la obra, no es aceptable", afirman https://t.co/ZMK5tjx4td pic.twitter.com/DDbpqoFwQB — La Silla Rota (@lasillarota) December 10, 2019

Afirma que si bien a algunos vecinos ya les entregaron las llaves, sólo algunos ya viven ahí y eso por su necesidad de tener ya un lugar, porque incluso es difícil y más complicado es hacer una mudanza, considera.

"Se hizo una simulación de que entregaron llaves y un edificio y ya había entrado gente a vivir. Si se entregaron llaves pero la gente no puede entrar a vivir a sus departamentos porque aún hay trabajadores para meter su mudanza, porque está tapiada la unidad, es muy difícil el acceso para meter sus muebles. Ya encontraron filtraciones en los edificios que entregaron las llaves, tuvieron que botar el azulejo de cocina y baño para ver de dónde venía la filtración. ¿Cómo es posible que entreguen el edificio y aparezcan filtraciones a días de que los entregaron?", cuestiona.



Vanessa muestra el edificio donde vivía, el 2B y de ahí señala un balcón que tiene una ligera inclinación hacia abajo y el cual no fue reparado. Ese es uno de los elementos que no le dan confianza. Otro son los propios acabados y pone de ejemplo al edificio vecino, el 2C, que tiene unos balcones que sí fueron arreglados, pero que lucen en algunas partes despostilladas.

Asegura que en ese edificio es donde se detectaron las filtraciones de agua.

Añade que en todos los edificios hay quejas por fallas que encuentran, menos en el 1C, que es el que ese día colapsó y debió ser reconstruido. Lo atribuye a que en su caso el proceso corrió a cargo del Instituto de Vivienda (Invi) y no de los administradores de cada edificio.

Te puede interesar Detienen a exdirector de licitaciones de Obras de Mancera por fraudes en contratación de demoliciones

"Pediría que vinieran a ver las anomalías que hay en los departamentos que entregaron, que hay filtraciones, cosas que no terminan. Que nos den una fecha definitiva para entregar. Ha sido un incumplimiento, seguimos en lo mismo, ya es diciembre, habíamos dicho que no queríamos pasar otro diciembre en la calle, parece que así va a ser. Vamos a estar un 24 y 31 de diciembre aquí en la calle y aún no tenemos una fecha certera y real que ese día vamos a poder entrar a nuestras casas".

#EspecialesLSR Tras dos años y tres meses de vivir en un campamento, 14 familias del multifamiliar de Tlalpan tienen miedo de pasar otra amarga Navidad https://t.co/ZMK5tjx4td pic.twitter.com/Vw3M9fIgwp — La Silla Rota (@lasillarota) December 10, 2019

Pese a sus dudas, en los alrededores se ve a hombres arreglar las banquetas de las calles adyacentes, como cuando se avecina una inauguración de obras, sin embargo, incluso esos arreglos han tenido sus fallas y muestra una foto donde se ve que el reencarpetado está sumido.

El pasado 2 de diciembre la organización Damnificados Unidos, que nació en el Multifamiliar Tlalpan pero que abarca a más edificios afectados por el terremoto, dio a conocer que no habían regresado 40 familias y que era una simulación como parte del incumplimiento del gobierno capitalino y empresas constructoras y encargadas de la rehabilitación.

"De los 500 departamentos que conformamos el multifamiliar Tlalpan, símbolo de la reconstrucción, apenas una docena de familias han vuelto a habitarlo por la imperiosa necesidad, en condiciones muy distantes a las de seguridad y habitabilidad que serían dignas. Se fingen preentregas y entregas de llaves en edificios que continúan en trabajos de rehabilitación. Incluso se condiciona la devolución de sus llaves a que cada vecino firme un documento aceptando entera satisfacción al tiempo que acepta también que los trabajos no han terminado y que es riesgoso residir ahí".

Incluso el edificio 1C, el colapsado y que el Instituto de Vivienda había prometido entregar el 19 de diciembre, también se ve en riesgo por posibles retrasos "debido a una mala coordinación entre ese instituto, la Comisión para la Reconstrucción y las empresas que laboran en la unidad", según el comunicado.

Además, Damnificados Unidos denunció que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sustrajo sus antiguos medidores de luz y ahora condiciona la conexión del servicio "al pago de supuestos adeudos impagables".

La organización explicó que si bien los departamentos contaban con electricidad el 19 de septiembre de 2017, 25 por ciento de los departamentos mantenían una huelga de pagos como protesta por lo que consideraban cobros injustificados por un decreto del entonces presidente Felipe Calderón "que nos condenaba a tarifas elevadas".

Pidieron a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum tomar las acciones necesarias para garantizar el regreso de las 500 familias en condiciones de seguridad y habitabilidad y no volver a pasar por tercera vez año nuevo y navidad fuera de sus hogares.

Te puede interesar Demolerá IMSS hospital en CDMX afectado por 19-S

En caso de no hacerlo considerarán un fracaso y evaluarán los pendientes de todos los predios de Damnificados Unidos "para ofrecer públicamente nuestra calificación de este gobierno y definir nuestras acciones a seguir".

La Silla Rota buscó al comisionado de reconstrucción, César Cravioto, sin respuesta.

PROMETE CRAVIOTO ENTREGA A TIEMPO

El comisionado de la reconstrucción, César Cravioto prometió a medios de comunicación que la entrega de los 10 edificios del multifamiliar Tlalpan será antes de que acabe diciembre de este año.

"Les queremos compartir un video de reconstrucción para ver el avance que se tiene. Se han entregado 150 departamentos. No todos habitados porque la gente está en un proceso de mudanza pero inmuebles están quedando bien y le hemos dicho a las empresas que no puede pasar de diciembre la entrega de 10 edificios y si las empresas no cumplen se les va a sancionar", advirtió.





djh