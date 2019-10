Para Sánchez Gudiño de septiembre a noviembre, cuando se elija al nuevo rector o se reelija Graue pueden pasar distintas circunstancias que alteren el proceso aparentemente calmo y aterciopelado. Además que están pendientes algunas investigaciones por violencia contra estudiantes.

“Faltan dos meses. Hay que ver dos elementos, la inseguridad sobre todo en contra de alumnos por ejemplo de Veterinaria o la FES Acatlán donde ha habido problemas de agresiones, y el otro, agresiones a mujeres que no han cesado. Uno más es el narcomenudeo, grupos que se mueven ahí. Sobre las mujeres está pendiente el caso de la alumna en el CCH Oriente y la bala perdida y el porrismo, que los suelten en cualquier momento y haya un hecho de sangre, eso puede costar la reelección a cualquier rector y generar que otro grupo tome el poder. Académicos, docentes y elementos sindicales pueden modificar camino a la reelección”, advirtió.

Por su parte, el académico de la Facultad de Ciencias Políticas, Zamitiz coincidió en no ver nubarrones sobre el proceso de elección del rector por parte de la Junta de Gobierno, pero sí consideró que la UNAM es una institución sensible cuando se presentan manifestaciones estudiantiles y muestran sus posiciones e intereses, y que a veces se convierten en movilizaciones no formales y sorpresivas.

“Es importante que el proceso sea transparente, tiene sus reglas internas, es un proceso de auscultación en la medida en que participen más universitarios, quien llegue tendrá la legitimidad necesaria. Hay gente que compara a la UNAM como si fuera una especie de secretaría. Yo diría que la estabilidad de la UNAM es importante para la de la capital y del país, eso también está en juego aunque hasta el momento está sobre la marcha”.

En cuanto a los factores a observar, destacó que debe verse el comportamiento de personajes notables.

“Hay que observar el comportamiento de algunos líderes internos y también algunos funcionarios, hasta el momento no he recibido u observado algún mensaje. Hubo aclaración del área jurídica de que John Ackerman no estaría interesado en ser rector, él lo hizo público. Sí va a haber distintas posiciones de distintos gremios y facultades, eso es normal”.