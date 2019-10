La UNAM y el poder político | La Silla Rota

REGRESO UNIVERSITARIO

El académico aseguró que con López Obrador han regresado los egresados de la UNAM a los puestos públicos, incluso uno de ellos, Javier Jiménez Espriú, fue el secretario general de la UNAM, precisamente con Soberón. La coordinadora de Universidades para el Bienestar, Raquel Sosa, estudió en la Facultad de Ciencias Políticas.

Además, está la jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, egresada de la Facultad de Ciencias.

“Hay un periodo de recuperación de la UNAM a nivel político y del suministro de cuadros de la administración política, pero aún no se ve un cambio de ruta en la política económica, continúan los recortes, no un sistema de justicia social sino más bien se ha aplicado un sistema clientelar. Son dos cosas distintas, uno es la justicia social que abanderó el régimen de la Revolución que creó instituciones el IMSS, ISSSTE, el Politécnico, Pemex y la CFE y lo que está López Obrador haciendo es un neoliberalismo reforzado, clientelar”.

Descartó que aunque haya universitarios dentro del gabinete, el presidente le dé una atención prioritaria a la UNAM

“Sí tiene cuadros de la UNAM, pero no continua con el espíritu de justicia social institucionalizada que sí tuvo la universidad. La justicia social no consiste en dar subsidios como becas a los jóvenes que no trabajan o estudian o a viejitos que son transferencias y no son sueldos. La cuestión está en crear trabajo como los creó el viejo régimen revolucionario y acortar distancias de desigualdad entre ricos y pobres. Eso es una vocación universitaria fundamental”.

También descartó que la universidad se convierta en un botín para la Cuarta Transformación.

“No creo le interese apoderarse de la UNAM. Diría que la UNAM necesita un cambio generacional y de género. La UNAM puede ayudar a la transformación del país para salir del desastre que causó el neoliberalismo y actuar con otras instituciones como la UAM, el Poli, las universidades de provincia y crear un plan de trabajo en el sector”, propuso.