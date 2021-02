“Tomaba para sentirme en ambiente”: niña alcohólica

Después de la última congestión ya me regresaron a mi casa, no me hablaba nadie de la familia obviamente, mi papá no quiso ir, él estaba… fue en el fin de semana en su cumpleaños, él estaba en el rancho y dijo que no, que él ya estaba harto y que se retiraba de ahí. En la casa mi mamá me preguntó que por qué tomaba. Lo que le contesté fue porque me divierto, o sea sin el alcohol no me divierto y ahí me dijo que en el hospital un doctor habló con ella, que viendo mi historial ya no era normal que a los 17 años yo tuviera ya tres congestiones y que no dejara de beber. Ella marcó a una clínica y pues le contó. Entonces habló conmigo y me dijo que al día siguiente íbamos a ir a una plática de alcohólicos anónimos”.