ENTREVISTA

SCT intentó comprar mi silencio: Gandini

El 10 de julio de 2016, Héctor Gandini falleció por un doble remolque; desde entonces, su padre busca prohibir la circulación de estas unidades en todo el país

ROBERTO ROCK 19/10/2017 11:23 p.m.

SCT intentó comprar mi silencio: Gandini. (Especial)

Hace más de un año, el 10 de julio de 2016, tres jóvenes, Héctor, Patricio y Minerva, fallecieron tras ser aplastados por un vehículo doble remolque. Estaban detenidos en el Paso Exprés. En ese percance salvaron la vida otros dos: Julio, que conducía el auto y resultó físicamente ileso, y María, que luchó 50 días en terapia intensiva.

Héctor era hijo de Héctor Gandini, gente de la comunicación, quien tras enterrar a su hijo, se entregó a una tarea: luchar para prohibir la circulación de los tráileres doble remolque.

Héctor, comunicador social, tienes más de un año en una batalla muy importante en contra de los tráileres doble remolque, pensamos que esto es importante para la sociedad ¿nos puedes explicar cuáles han sido las circunstancias que te llevaron a esta tarea?

Hace poco más de un año, en un accidente provocado por un tráiler doble remolque, perdió la vida mi hijo Héctor, de 30 años; Patricio, de 23, y Minerva, de 31. Mi hija María, de 23, quedó un poco mal, cincuenta y tantos días en terapia intensiva, el novio de María que iba, no manejando, porque el coche estaba detenido en la entrada del Paso Exprés, famoso hoy por el socavón entre otras cosas, afortunadamente no le pasó nada.

Ese es el evento que a nosotros nos da la oportunidad de tomar consciencia de decir, a ver ¿por qué pasó esto? ¿para qué pasó esto? y nos empezamos a unir con algunos, porque hay gente que empezó esto hace muchos años , Elías Dip Secretario de Comunicaciones y Transportes de SLP, y mucha gente que está en contra, transportistas, que están en contra del doble remolque... en un año de batalla, que parece interminable por el juego de intereses económicos que se maneja, hemos avanzado poco a poco, hemos generado una especie de conciencia en la sociedad, porque a final de cuentas las carreteras del país las transitamos todos, las transita gente de cualquier partido político, cualquier religión, cualquier edad, cualquier posición socioeconómica.

¿De qué tamaño es el problema Héctor, es decir tienes algunos indicadores que nos permitan dimensionar? estamos hablando de personas lesionadas, fallecidas a raíz de este problema en particular.

En lo que va de este sexenio, los datos son duros, han muerto alrededor de 5 mil personas ocasionadas por doble remolque. No tenemos el datos exacto pero no son datos inventados, ahí está el INEGI, la Policía Federal, está Gobernación. Hay un sinfín de gente que quedó malherida, muchos choferes en la cárcel porque los transportistas al día siguiente los dejan morir solos.

El temblor que hace unos días pasó en México... un muerto es mucho, un muerto son todos. Sobre todo cuando es la gente querida. Un temblor... hemos medido la capacidad de asombro, fueron trescientos y pico de muertos en la Ciudad de México, son muchísimos. El número de muertes por remolque en lo que va de este sexenio es de cinco mil personas fallecidas, o sea, mil por año, mil por año, es un dato durísimo.

¿Qué lo que provoca que un transporte con doble remolque sea tan letal?

El doble remolque, en sí mismo, no debería existir. Incluso, no hay doble remolque de fábrica, los transportistas y los industriales compran el tracto camión y le ponen una cosa que se llama ´dolly´ para unir la otra caja, para ahorrarse viajes. Es cuestión económica. Y la economía, desgraciadamente, está valuada sobre la vida y seguridad de las personas, turistas, que utilizan las carreteras. Es un problema de seguridad, de vida a final de cuentas.

Hemos hecho el intento, abrimos un foro en el senado en octubre del año pasado, donde SCT, a cargo del hasta hoy secretario de comunicaciones Gerardo Luis Esparza, con Javier lozano que era el presidente de la Comisión de Telecomunicaciones, armamos el foro a instancias nuestras, cuando digo nuestras me refiero a las personas que estamos en contra del doble.

Después del accidente, el 9 de julio del año pasado, a mí me busca Adrián del Mazo, quien en ese momento era el director general de Autotransportes; voy a la SCT y me dice: tengo órdenes del señor Esparza para que llegue a un acuerdo contigo. ¿Qué tipo de acuerdo? Económico ¿para qué? para que le bajes, porque los medios andan muy duros en contra de todo esto. O sea, ¿me estás dando dinero para que me calle? mira, sí tengo precio, quiero que me devuelvas algo y me quedo callado.

La lucha siguió, conocí la página change.org, tenemos arriba de 110 mil firmas para No al Doble Remolque. Muchos industriales, transportistas, senadores y diputados de varios partidos están a favor de que se cancele la circulación del doble remolque.

No soy un obcecado pues, hay una figura, no soy abogado, soy comunicólogo, que se llama ´vacatio legis´, tú puedes legislar al año seis meses, la ley tiene que entrar en vigor, dales chance a la industria y los transportistas que se pongan al día en temas de logística, que no le ganen al gansito, la coca cola, las cervezas el 80%, yo no quiero que los transportistas pierdan. Yo les dije, si en lugar de un doble, hay dos sencillos, hay empleo para más choferes.

¿Qué pasa en otros países de similar dimensión al nuestro en AL?

No hay dobles remolques en AL, en Guatemala están prohibidos, en Brasil en algunas carreteras, planas y rectas, circulan a manera de EU, que son más pequeños de longitud y cargan menos.

¿Aquí circulan en cualquier parte del país?

No deben de circular, pero circulan. Ahora salió la norma oficial 012, que es la que regula esto, donde no están prohibidos los dobles remolques, pero dicen que van a tener GPS, que no van a poder ir a más de 80 kilómetros por hora, que tienen que cargar esto. A ver, en este país, y me duele, a mayor regulación mayor corrupción. No hay básculas. Es una cuestión de crimen organizado, porque la Policía Federal está metida con los transportistas, yo lo platiqué con ellos y con traileros, hay cuotas para que circulen libremente. El tráiler que aplastó el coche donde venían mis hijos, el muchacho pierde el control y la segunda caja es la que se voltea. En 7 segundos la segunda caja no responde. Aunado a una mala señalización del Paso Exprés. Los tráileres de doble remolque, de 80 toneladas o 75, ninguno respeta eso.

¿Tú has hablado con choferes de este tipo de transportes, ellos te dicen que tienen un control verdadero con el segundo remolque o se persignan con lo que va a pasar ahí?

Hablé con el cuate que mató a mi hijo, a Patricio y a Minerva. Yo le pregunté que qué pasó y él dijo señor, la verdad es que íbamos sobrecargados, no fallaron los frenos, había mala señalización y cuando entró a la curva perdió el control.

Yo le pedí un poco de conciencia y le dije que ya no manejara este tipo de transportes. Hay conciencia en los transportistas, el vicepresidente de una de las cámaras de transporte privado le dije tú tienes tráileres doble remolque, me dijo que no porque son muy peligrosos.

¿Cuál es la cadena de complicidad para tener una política pública que impida este tipo de tragedias?

Yo creo que la corrupción se da entre obviamente el gobierno y los legisladores. A mí no me consta que le hayan entregado un portafolio a Ruiz Esparza, pero al ver la demencia con la que defienden esto, yo se lo dije a Ruiz Esparza, a ver señor vaya usted, su esposa y sus hijos delante de un doble remolque de aquí a Acapulco o Puebla. No lo van a hacer, les tienen pavor.

Yo hablé con Eduardo Sánchez y me dijo que tenía razón. Osorio Chong también me respaldó. Ildefonso Guajardo también me respaldó.

Pero está en manos de ellos, por qué no hacen algo al respecto

Por los intereses, los aprietan mucho los industriales. Según SCT, el parque vehicular de tráileres anda entre los 550 mil o 600 mil, ellos dicen que el 8 por ciento son dobles remolques, unos 40 mil, pero es una mentira. Es un problema de lana.

Una persona me dijo que el doble remolque fastidia más las carreteras que los sencillos, entonces a poco una tonelada de papa pesa más que una tonelada de acero. Es una cosa chabacana.

La industria trae capacidad de cabildeo frente al gobierno y en el Congreso que los ata de manos

Absolutamente, yo lo platiqué con Francisco Labastida y me dijo, a ver Héctor, te estás metiendo con muchos intereses, te da miedo, claro que no. Me dijeron en el gobierno federal que le bajara porque tenía mucho que perder. Yo le dije. A ver, yo ya perdí un hijo. Nunca he recibido una amenaza, ni nada. Me dijeron, oiga, si su hijo hubiera perdido la vida en un avión, usted estaría en desacuerdo que aterrizaran los aviones. Por el amor de Dios, hay cosas salvables, o sea, esta vida no es de los hubiera, pero hay cosas que si se pueden arreglar.

¿Qué te dice un funcionario, o un legislador, cuando les hablas de 5 mil muertos en este sexenio?

Se espantan, te dicen ´¿ah caray, tantos?´, entonces ¿si fueran 100 sería aceptable? Es una cuestión de solidaridad, no estamos pidiendo un absurdo. En la Asamblea Legislativa la iniciativa está metida para que no circulen los dobles remolques en la CDMX, en Querétaro no circulan, en SLP tampoco, la iniciática ya está lista en Jalisco para que a partir del próximo año no circulen en Guadalajara.

Es un absurdo que en el periférico haya dobles remolques. Yo no quiero fastidiar a los industriales, que ganen un chorro de lana me parece correcto, que paguen impuestos, que generen empleos, pero que no sea a costa de la vida de los demás.

¿Ellos te han alegado en qué medida se encarecería el transporte en el país?

No lo saben, porque a final de cuentas cuando se encarece el transporte o el combustible, quién lo termina pagando siempre, el consumidor, el industrial no pierde. Que le bajen un poquito a la ganancia.

Hay muchas aseguradoras que ya no quieren asegurar dobles remolques, porque es carísimo.

A mí me ofrecieron, a los papás de Minerva, de Patricio y a mí, 430 mil pesos, recuerdo. Dije ´¿esto vale mi hijo?´, lo que yo quiero es sentar un precedente para que les duela, porque les duele en el bolsillo. Negociamos y me dijeron un millón y medio de pesos para los tres. Nos dieron cuatro millones de pesos a cada familia. Era una cosa histórica.

¿Y la empresa constructora asumió alguna responsabilidad?

Yo tengo demandada a Aldesa, porque también es corresponsable de este asunto del socavón, por eso Aldesa brincó en friega, y Aldesa lo que quería era que no le quitaran las inversiones, pues ha sido una de las constructoras más beneficiadas del actual gobierno.

Esto en el fondo nos llama al Estado de Derecho: impunidad, corrupción. El presidente de la comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, Alfredo Rodríguez, yo le dije en una discusión fuerte en un debate por televisión, le dije tu eres transportista, cuántos remolques tienes, me dijo que son menos de mi parque vehicular. Yo le dije que si creía que eran seguros, me dijo no, entones le dije que por qué no ha dictaminado a favor de que quiten el doble remolque, me dijo que no tenía la información. Yo dijo que era un cínico y que había conflicto de intereses.

Y a Javier Lozano, se lo dije en el senado, que en diciembre dictaminábamos. No dictaminaron nada, se fue de empleado a Puebla y después regresó. No tienen altura de miras para cumplir con un compromiso adquirido con la sociedad.

¿Cuántos muertos más necesitamos para prohibir los doble remolque? yo ya puse uno.

¿Quiénes son los responsables en el gobierno federal, local, en el Congreso, de ser cómplices en este asunto?

Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes; las comisiones de Transporte del Congreso, en la de Diputados Alfredo Rodríguez y en el senado no hay titular, luego de que Lozano se fuera. Los industriales, Femsa, las cementeras, las cerveceras, las automotrices.

¿Es materia de una reforma legal o puede haber un acuerdo ejecutivo con el gobierno federal o local?

Puede haber un acuerdo ejecutivo que se llama la norma oficial 012, en la norma oficial Ruiz Esparza de un día a otro le bajó de 80 toneladas a 75, de un día a otro, con un oficio. A nosotros nos gustaría que fuera ley, porque no es posible que una norma esté por encima de la ley. El presidente Peña, a raíz del socavón en el Paso Exprés, le preguntaron que qué iba a pasar con Ruiz Esparza, dijo que no nada cambia si cambiamos al secretario. Entonces, el Presidente cuando hizo su toma de posesión en 2012, dijo que no tenía amigos, pero entonces tiene cómplices. Porque Ruiz Esparza se maneja por la libre.

El caso del socavón, el caso del tren a Querétaro, el nuevo Aeropuerto, todo lo que está saliendo, es un tema. Y estos muchachos, luego de gobernar un estado tan importante como el Estado de México, no se dan cuenta que el año más complicado en el sexenio no es primero o el sexto, sino el séptimo, cuando ya no están. Y se van a ir en un año.

¿En este tiempo que has estado en esta batalla, ha habido más o menos mil muertos más por la dilación para normar esto, cuál es tu escenario?

Quiero ser realista, no soy soñador. Yo espero que en la campaña de 2018, yo he hablado con muchos dirigentes de partidos políticos, que a través del legislativo se dictaminen, hay 15 o 16 iniciativas en el Senado y con diputados. Es una cosa muy fácil. A ver señores, partir de seis o un año se va a prohibir la circulación de los dobles remolques. Y en este tiempo le das la oportunidad a las industrias, a los transportistas, incluso al gobierno federal de hacer logística. Hay que invitar a las aseguradoras. Yo espero que tengan altura de miras quien vaya a ser Presidente de la República, quienes vayan a ser legisladores, para este tema, en el que la vida, sin hacer drama, entonces yo voy a seguir dándole hasta el último día, no tengo prisa.

¿Cómo puede un ciudadano participar en esta campaña?

Tenemos una campaña en change.org/no al doble remolque. Tenemos ciento y tantos mil firmas, yo espero a fin de año llegar a las 200 mil, no es poco. Hemos estados buscando y nos ha estado buscando familiares que han perdido a un ser querido para ver cómo nos ayudamos a crear un frente. Hemos distribuido calcomanías, es generar confianza y seguridad en la gente.

¿Esta campaña tiene expresiones a nivel regional, en los estados?

Hay muchos, los principales es la CDMX, SLP, Jalisco, Querétaro, Chihuahua, Veracruz, Michoacán y Oaxaca, que es donde hay más accidentes. 5 mil muertos no es mucho, pero la cantidad de gente que ya no pudo seguir trabajando, que quedó lisiada, que perdió una pierna, es una cosa dramática. Yo me senté con los dueños de ADO, a principios de año, me dijeron ´tienes razón´. A parte de las pérdidas económicas, que es importante, es la pérdida de vidas. Pero todas estas empresas están acabando con sus consumidores, es una cuestión de sentido común. Desafortunadamente es el menos común de los sentidos, pero así es.

Una vez me preguntó Eduardo Sánchez, el vocero de la Presidencia ¿cuántas entrevistas has dado? yo le dije que unas 300, es difícil hablar de un niño muerto, pero el dolor no se puede quitar, pero el sufrimiento es opcional.

