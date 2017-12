Javier Duarte

Salir al balcón, el 'error' de Duarte para ser detenido

La tarde del 15 de abril el exgobernador fue ubicado al salir al balcón de su suite en el hotel Riviera de Atitlán

SANDRA ROMANDÍA 19/04/2017 05:49 p.m.

Foto: Cuartoscuro/Archivo

LEE TAMBIÉN Familia de exgobernadores, la clave de su detención En la Silla Rota te decimos que exgobernadores fueron detenidos por las autoridades a causa de su familia

CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- Salir al balcón de su suite en el hotel Riviera de Atitlán a platicar con dos personas la tarde del 15 de abril fue el "error" que cometió Javier Duarte para que iniciara el operativo de su captura en las instalaciones del resort en Panajachel, Guatemala.

Según un reporte por escrito oficial de las autoridades de Guatemala sobre la intervención para detener al ex gobernador, ese día desde las 3:00 de la mañana un equipo policial internacional Interpol Guatemala aguardó alrededor del inmueble en el que se investigó podría estar Duarte esperando a su familia.

Pero no fue hasta antes de las 19:00 horas que se tuvo un "avistamiento del objetivo en el balcón del hotel desde la playa del lago", lo que llevó a activar la operación para ir por él con una orden de aprehensión librada a las 19:40 horas, y a cerrar los círculos de seguridad por el riesgo de fuga. El equipo policial tomó una fotografía en la que se observa al ex gobernador parado en el balcón platicando con dos hombres más, en un espacio que da hacia el Lago Atitlán.

Entonces, los equipos conformados por un elemento de Interpol Guatemala, con representantes de la Policía Federal y Ministerial de México tomaron posiciones estratégicas, señala el reporte interno al que LA SILLA ROTA tuvo acceso. Uno de los grupos se constituyó en el pasillo del hotel en el piso donde se sabía estaba la suite de Duarte.

El otro equipo se acercó a la habitación, pero Duarte intentó ir hacia los elevadores -que estaban desactivados- y tropezó en el pasillo. "El señor Duarte a fin de evitar la vulneración de su familia y que se fuera a activar el otro mecanismo judicial (allanamiento) y al ver que se había asegurado el lugar y que no había espacio para fuga" optó por colaborar y bajar al lobby del hotel con el personal policiaco, que en el camino le notificó la orden de aprehensión y demás derechos.

Operativo meses antes

Esta intervención no fue la única para detener a Duarte en Guatemala. Según fuentes policiales dentro del equipo Interpol, en noviembre se intentó detener al político en la ciudad de Antigua, en ese país, y en febrero en el departamento (estado) de San Marcos.

En el primer caso, fue el 30 de noviembre del año pasado cuando se tuvo información de que Duarte estaría en el hotel Cissus de Antigua, a donde llegaron elementos policiacos a buscarlo. Pero al llegar al lugar y después de pedir permiso al personal hotelero el equipo no encontró ya al ex gobernador. Se realizó un operativo en las áreas cercanas pero no fue localizado.

Luego se hizo un segundo intento en poblaciones de San Marcos también sin éxito.

lrc

LEE TAMBIÉN Niegan amparo a ex vocera de Javier Duarte El juez federal determinó negar la suspensión provisional y con ello desbaratar la posibilidad de que abandonara la cárcel