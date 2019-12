Posaron como modelos y ahora venden sus fotos en web de pornografía

Sofía tenía 16 años la primera vez que aceptó posar para una sesión de fotos, confiando en la promesa de que el material no sería utilizado para otros fines. Poco después supo que sus fotografías se difundían en la página pornográfica Packs de México, que opera en Yucatán. Su nombre aparecía en una lista junto con otras 90 mujeres cuyas imágenes se ofertaban.

Sofía, ahora con 18 años de edad, narra el viacrucis que vivió para interponer una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra del fotógrafo que la engañó: Alberto E: sin embargo, las autoridades pidieron pruebas de que las fotografías estuvieran publicadas en la página.









"Intenté, junto con otras chicas que estaban en la lista, interponer una denuncia, nos dicen que no podíamos hacerlo porque no había evidencia, tenían que estar las fotos en la página, un simple nombre de una lista no era suficiente".

La joven narra que cuando aceptó ser fotografiada era una niña "fácil de engañar". "Yo tenía 16 años cuando lo conocí y él me dijo que fuera a hacer una sesión, era muy fácil engañarme, era una niña con baja autoestima. Me pedía tener relaciones sexuales, me preguntaba cuánto cobraba".

También señaló que a esa edad es difícil percatarse de los peligros de aceptar una actividad de esta naturaleza y admite que, en ocasiones, incluso, le seguía el juego. "Yo sentía confianza porque estaba su mamá y su novia presentes cuando me hacía las fotos".

Eugenia, otra en la lista

Desde hace más de tres años no tiene contacto con Alberto E. Ella siempre recordará el miedo que sintió cuando su nombre fue publicado en la lista de las mujeres que serían exhibidas.

Todo este tiempo tuve la esperanza de que nunca fueran publicadas mis fotos, que estaban en esa lista nada más y que no iba a pasar. Nunca le hable para reclamarle, porque sentía que no hacía nada, quería que fuera directo con las autoridades

Al igual que Sofía, la Fiscalía General del Estado no le permitió interponer la denuncia. "Quisimos poner la demanda, pero no se pudo porque no había pruebas suficientes. El procedimiento se me hace deficiente, dijeron que por lo menos en el caso de la página no se puede hacer nada, ya que los servidores no son mexicanos".

Ella también recibió mensajes inapropiados del fotógrafo y proposiciones sexuales.

Me decía ven a mi casa y hacemos cosas, quiero tener relaciones contigo, verte desnuda, mándame una foto. Empecé a notar que eso no era adecuado y menos para alguien que dice ser profesional

Para Eugenia, el problema no es que sus fotos sean exhibidas, sino que sea cosificada a través de las fotografías.

"A mí no me dolió que mis fotos se vean, el problema era que se me rebajaba como un objeto vendible, era mi mayor enojo y frustración. Mi cuerpo era un objeto que prácticamente no valía nada".

Alberto E niega vender fotos

En entrevista, el fotógrafo acusado Alberto E declaró que se enteró el 5 de julio por la noche de la lista con las fotos de modelos que él fotografió, por lo que acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) para interponer la denuncia correspondiente.

"Yo nunca he vendido mis sesiones, acudí aquel sábado por la mañana a denunciar por robo de información sensible y difamación contra quien resulté responsable. Se están publicando fotos de mi autoría sin me consentimiento y de las modelos".

Sus equipos le fueron requeridos por la policía cibernética para descartar o comprobar si fue un "hackeo" físico y "fishing" detectable, también solicitaron los accesos a sus cuentas de redes sociales activas.

Packs de México señala al fotógrafo

Alberto E, autor de las fotografías, es acusado por los administradores del sitio web de vender los contenidos íntimos sin el consentimiento de las jóvenes.

El administrador, en una entrevista realizada vía correo electrónico, responsabiliza al fotógrafo de estos actos.

En el correo contaron que un amigo del fotógrafo dio la siguiente información

El fotógrafo, debido a problemas económicos, empezó a vender las sesiones de sus "modelos" (más adelante le hablaré sobre estas supuestas modelos)

"Únicamente se lo vendía a personas cercanas a él, un círculo cerrado, pero como siempre pasa, se filtró, así fue como obtuvo el material y nuestro contacto nos lo vendió a nosotros".

Cabe recordar que en 2018 se reformó el Código Penal del Estado de Yucatán para reconocer el delito contra la imagen personal o "pornovenganza" y sancionar la difusión de fotografías, videos o audio con contenido sexual sin el consentimiento de la otra persona.

Esto de poco ha servido. De enero a julio de 2019 se han interpuesto 41 denuncias de delitos contra la imagen, según información de la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, ninguna persona ha sido procesada.

Packs de México es la segunda red de pornografía que opera en el estado, la primera fue desmantelada en el 2016.