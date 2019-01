Periodistas, en la mira del "ala radical" pro AMLO

ALBERTO OAXACA 29/01/2019 09:00 p.m.

A mediados de diciembre de 2018 en una de las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, un reportero le preguntó si "se estaba echando para atrás" en su promesa de campaña de incrementar el presupuesto a las universidades públicas.

Habían pasado unos días de que el gobierno federal envió al Congreso su propuesta de paquete económico 2019 y no sólo no había un incremento sino que el recurso para las universidades se había recortado seis por ciento. A eso se refería el periodista.

Aún no acababa la conferencia cuando vía WhatsApp los amigos y familiares del reportero le alertaron con capturas de pantalla de un video que ya circulaba en redes sociales con el título "Reportero intenta dejar en ridículo a López Obrador en público". El video del canal de YouTube "Nota Mex" alcanzó 70 mil 900 reproducciones y generó 454 comentarios.





"No deberían dejar entrar a estos reporteros mañosos y la forma como preguntan no es la adecuada"; "Es un animal este reportero no se informa sólo (está) tratando de distorsionar la información"; "A este reportero lo mandan los del PRIAN"; "Pero publiquen el nombre del chayotero para quemarlo"; "Gracias por puntualizar, es importante que los mexicanos ubiquemos a estos chayoteros", "Pinche reportero nada más que lo vea y lo escupo", fueron algunos comentarios en el video entre los cuáles apareció su nombre y el del medio para el que trabaja.





No es el único caso, ni el único medio que replica este tipo de videos. Además de Nota Mex, Canal 58 y 24 Noticias son otros de los canales que en YouTube suben videos con títulos similares.

"Le ponen trampa a AMLO en conferencia; así respondió"; "Reportera panista echa mentiras y AMLO le responde"; "Reportera chayotera duda de las investigaciones de López Obrador"; "Infiltrado de Madura ataca a AMLO sobre Venezuela y esto respondió Obrador".

¿Qué le preguntó Nino Canún a AMLO?

Para Ana Cristina Ruelas, directora de la organización Artículo 19, "es preocupante el estigma contra los periodistas que preguntan" en las conferencias mañaneras.

"Hay un ambiente polarizado, estás con López Obrador o contra él. Se ha generado un estigma en contra del escrutinio", explica la promotora del derecho a la información y agrega que es necesario reconocer que el periodismo y la pluralidad son necesarias para una democracia.

Si sólo se toma en cuenta el número de reproducciones que en un día tienen el canal de YouTube del Presidente "Andrés Manuel López Obrador" y el del "Gobierno de México", las conferencias mañaneras del Presidente tienen un alcance mínimo de 700 mil personas al día. Las y los periodistas también se someten a ese escrutinio.

En la medida en que el gobierno reconozca públicamente la pluralidad y que gobierna para los que están a favor y en contra, la polarización irá disminuyendo", agrega Ana Cristina Ruelas.

Juan Carlos es administrador de uno de los canales de YouTube que difunde la crítica a los periodistas que asisten a las conferencias de Palacio Nacional. Accede a responder un par de preguntas que en las que asegura que no es militante de Morena, que simpatiza con López Obrador y rechaza que su objetivo sea el de generar violencia contra los comunicadores.

"Renuncié a mi trabajo, Jefe de Recursos Humanos en una empresa de transporte hace ya casi un año y medio ¿Por qué nace esto? porque sí me indigna lo que veía en mi trabajo como salarios jodidos, no sólo en la empresa en la que estaba, sino en todas las de la zona; perfiles para dar trabajo discriminando a la gente", explica sobre el origen de su canal y agrega:

Decidí hablar sobre todo lo que leo, veo y vivo. Hace un año y medio empecé, no soy afiliado a Morena o simpatizante, creo en Andrés Manuel. Muchos periodistas han sido tapadera de los gobiernos, estoy en contra de eso. Hay ´periodistas´ que casi pendejean al Presidente de México y les vale madre la vida, entonces yo no los pongo en riesgo", asegura el joven que prefiere el anonimato.

En un año, su canal de YouTube 24 Noticias JUCA supera los 500 mil suscriptores y sus videos llegan a tener 2.8 millones de visualizaciones, como cuando subió el audivisual "Le ponen trampa a AMLO en conferencia; así respondió".

Juan Carlos se dice víctima de una campaña echada a andar por periodistas en contra de youtubers.

Viuda de Javier Valdez clama justicia en conferencia de prensa de AMLO

"Ahora algunos ´periodistas´ lanzan campaña diciendo que el Gobierno me paga millonarias cantidades. Es absurdo y ridículo, pues no les contestaré agradeciéndoles sus mentiras ¿verdad? Porque eso es, una mentira", finaliza.

Para el Gobierno de la República el fenómeno no pasa desapercibido, de hecho están al tanto de hostigamientos como el que el pasado 23 de enero una reportera de un medio de circulación nacional fue objeto vía Twitter.

"Chayotera vendida hija de puta, cada que ataques al sr presidente, México te va a atacar y a odiar más, pinche vieja vendida vende patrias ojalá salgas con la cola entre las patas como la rata de tu presidente peña mierda", le escribió el usuario @zearzate.

"La conferencia es un escrutinio público tanto de la acción del gobierno, el mensaje de Andrés Manuel, su información respecto a los problemas que interesan a la opinión pública, pero también es un escrutinio a los medios de comunicación y los periodistas, ahí sí que como es en público y es en vivo también hay esta parte donde por primera vez muchos ciudadanos están escuchando las interpelaciones, preguntas, cuestionamientos de la prensa y las respuestas del Presidente. Esto es algo nuevo", explica Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia.

El jefe de Comunicación Social del gobierno asegura que la administración federal defenderá el derecho a la información y la libertad de expresión.

Quizá hay a quienes no les guste la crítica y las preguntas, habrá otros que cuestionen el profesionalismo de los periodistas que se presentan en las conferencias. Nosotros como gobierno abogamos por la libertad de expresión irrestricta, por la libre deliberación, por el debate informado y por el derecho a la libertad de expresión, nosotros vamos a defender el ejercicio periodístico como una acción fundamental y como una actividad profesional y como uno de los oficios más importantes para la democracia, sin información no hay democracia", asegura.

No obstante, para Ana Cristina Ruelas de Artículo 19, no basta con que el gobierno se manifieste a favor de la libertad de expresión.

"Hay dichos de Andrés Manuel que han generado estigmatización. Al referirse a la ´prensa fifí´´ sus seguidores pueden replicar ese discurso", refuta y agrega que por otro lado, la prensa en México se encuentra en un proceso de "rectificación" de la relación que tenía con el poder.

"Tenía una relación perversa, ahora la prensa debe comprometerse con su función social de informar", dice.

El vocero de la Presidencia asegura que desde el gobierno toca hacer "un llamado en las redes y donde haya debate público a que nos comportemos con ética ciudadana, es decir, respeto al punto de vista diferente, respeto al trabajo profesional de los periodistas, pero también digamos a un debate abierto pero que sea con reglas democráticas de respeto a quien piensa diferente".

El lunes 28 de enero, una reportera preguntó al Presidente:

–¿Usted ya sabe o ha advertido o tiene conocimiento de algunas amenazas a los reporteros que venimos a su conferencia?

"No, no, nada de eso (...) afortunadamente no hay censura, ni hay ningún problema de amenaza", aseguró López Obrador.

