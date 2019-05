Pacientes con VIH, en riesgo

MARILUZ ROLDÁN 01/05/2019 08:00 p.m.

A nivel nacional hay desabasto de al menos de seis medicamentos antirretrovirales, de acuerdo con datos del Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de ARV (Salvar), situación que ha sido denunciada por pacientes y organizaciones de la sociedad civil, quienes afirman que esta situación es una "discriminación institucional" que pone en riesgo la vida de 97 mil personas.

LA SILLA ROTA tuvo acceso a información del Sistema Salvar con corte al 10 de abril de este año. De acuerdo con los datos, el Sector Salud no contaba con zidovudina de 100 miligramos ni de 250 miligramos, tipranivir de 250 miligramos, didanosina de 250 miligramos.

Tampoco tenía los medicamentos compuestos por dolutegravir de 50 miligramos, abacavir de 600 miligramos y lamivudina de 300 miligramos, así como el antirretroviral que contiene elvitegravir de 150 miligramos, cobicistat de 150 miligramos, emtricitabina de 200 miligramos y tenofovir de 300 miligramos.

En el sistema también se muestra que sólo había medicamentos para un mes (es decir, hasta principios de mayo) de abacavir solución, etravirina, raltegravir, nevirapina, dolutegravir de 50 miligramos, y los compuestos por lopinavir de 100 miligramos y ritonavir de 50 miligramos, así como efavirenz de 600 miligramos, emtricitabina de 200 miligramos y tenofovir de 300 miligramos.

El lunes la organización Aids Healthcare Foundation (AHF) dio a conocer que tiene evidencia del desabasto de antirretrovirales que existe en Oaxaca, Chihuahua, Tabasco y Tamaulipas, situación que alertó que se podría extender a otras entidades del país.

Este hecho fue confirmado por Luis Adrián Quiroz, coordinador general de derechohabientes viviendo con VIH del IMSS, quien dijo que en Tamaulipas, por ejemplo, el desabasto de medicamentos es desde hace tres semanas. Añadió a la lista el estado de Chiapas, en donde asegura que los Capasits de Chiapas están condicionando el tratamiento a las existencias.



Mientras que Alaín Pinzón, activista y defensor de derechos humanos, señaló que el problema de falta de antirretrovirales está presente también en los estados de Yucatán, Campeche, Michoacán.

Destacaron que esta situación pone en riesgo la salud de los más de 97 mil pacientes que viven con VIH, quienes tendrían que suspender el tratamiento o tomar uno diferente, lo que afectaría los avances que llevan.

Pinzón explicó que los esquemas de medicamentos antirretrovirales tienen tres compuestos, pero si estos se alteran el tratamiento deja de ser viable y provoca que el paciente deje de estar en estado indetectable, que es cuando las copias del virus en la sangre son tan bajas que no pueden medirse, ya que no pueden replicarse.

"El problema es que a la Secretaría de Hacienda y al mismo gobierno, en general, no le queda claro que las personas que tenemos VIH no podemos interrumpir los medicamentos, no podemos tomar el esquema un día sí y un día no, porque entonces el virus empieza a hacer resistencia y el medicamento deja de servir", enfatizó.

"Andrés Manuel, yo voté por ti, pero no a costa de mi salud"

El pasado 17 de abril, la Secretaría de Salud y en Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida (Censida) emitieron un comunicado en el que aseguraron que había abasto suficiente de medicamentos y que se estaban realizando compras mediante adjudicación directa o a través del apoyo de otras instituciones.

Incluso se mostraron fotografías en las que se muestran algunos de los antirretrovirales, como el atazanavir, que en el listado del sistema Salvar aparece como uno de los que no tienen problema de desabasto.

Ambos entrevistados cuestionaron lo que ha dicho la Secretaría de Salud, principalmente respecto a la compra de medicamentos, al resaltar que la Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro, dijo ante el Senado de la República que las licitaciones no se han hecho y que el fallo se dará en junio próximo.

Además, alertaron que aún estamos a dos meses de que se haga esta compra y se entreguen los medicamentos, tiempo al que se le debe agregar la distribución de los antirretrovirales a los estados, lo que eleva el peligro para la salud de los pacientes con VIH.

"Lo que nosotros nos hemos enterado al día de hoy es que no se están realizando las compras. Sabemos que están pidiendo prestado a la industria, a los laboratorios, sabemos que hay una irregularidad en todo este proceso, entonces se están haciendo parches de poquito", señaló Quiroz.

Destacó que la semana pasada tuvieron una reunión con Asa Cristina Laurell, subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud, quien les recordó que la responsabilidad de la compra de medicamentos ahora recae en Hacienda, no en la Secretaría de Salud.

"Nuestro deber como ciudadanos es alzar la voz y decirle: 'Andrés Manuel (López Obrador), yo voté por ti', asumimos que iba a haber cambios, pero no a costa de mi salud", enfatizó Quiroz.

Explicó que este martes, organizaciones de la sociedad civil entregaron una carta dirigida al presidente López Obrador, en la cual le expresan la situación y le solicitan que emprenda las acciones que sean necesarias para garantizar el tratamiento de todos los pacientes.

Mientras que Pinzón afirmó que a pesar de los exhortos que han hecho, la población con VIH sigue siendo invisible para el Estado y para la sociedad, ya que persiste la discriminación y los estigmas contra quienes padecen el virus.

"Hay una discriminación institucional, yo creo que éste es el concepto, porque seguimos siendo vistos como esas personas que son enfermas, que no tienen los mismos derechos, por sus orientaciones, por sus prácticas sexuales, por la manera en que nos relacionamos, porque no tenemos la misma valía, no tenemos la misma capacidad de organización, tal vez. Existe esta posición en el imaginario colectivo esta posición institucional de 'no importan tanto'", dijo el activista.

Destacó que vivir este tipo de situaciones además causa estrés, desgaste emocional, físico y mental a los pacientes, lo que no es bueno para su salud. Detalló que, por ejemplo, en redes sociales lo han contactado muchos jóvenes que acaban de ser diagnosticados y están preocupados porque no saben si van a tener acceso al tratamiento.

Mencionó que los pacientes de todo el país que tengan problemas para recibir los antirretrovirales pueden entrar en contacto con el Programa Especialidad de Sexualidad, Salud y VIH de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que les brinden el apoyo que requieren.

Como plan de acción, las organizaciones que apoyan a los pacientes con VIH se manifestarán este jueves en la Estela de Luz, frente a las instalaciones de la Secretaría de Salud, para reiterar el problema que están viviendo y exigir que las autoridades les den una respuesta.

