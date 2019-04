"Nunca había tenido tanto miedo como ahora"

SHARENII GUZMÁN 08/04/2019 08:50 p.m.

En avenida Río de los Remedios, en la frontera de Ecatepec con Gustavo A. Madero, los asaltos en el transporte público son algo con lo que los habitantes deben convivir a diario.

"Mi mamá me acaba de avisar que una vecina le llamó para decirle que justo en la siguiente parada, en Puente Negro, están asaltando", cuenta una joven que abordó el camión en el paradero del Metro Río de los Remedios.

Apenas en la mañana en esa zona patrullaron vehículos militares. Ramón Blancas, chofer de la Ruta 107, la cual da servicio de esa estación del Metro al de Barrientos, relata que este lunes vio un operativo del Ejército. Sabía por las noticias que se trataba de la Guardia Nacional. "No creo que sirva de mucho, los delincuentes se van a esconder o se van a ir a otras calles. En esta avenida, que es Periférico Norte se suben a asaltar hasta dos veces al día".

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum anunció en su conferencia de prensa que este lunes arrancaban lo operativos de la Guardia Nacional en la zona metropolitana. Desde la semana pasada empezaron en Iztapalapa y Nezahualcóyotl, este lunes en la GAM y Ecatepec.

"Esta semana inicia, se va ir mejorando, en Río de los Remedios, entre Ecatepec y GAM, donde además hemos tenido una elevación de los índices delictivos y estamos trabajando para que en los cuatro puntos cardinales haya presencia de la Guardia Nacional, en las fronteras entre la ciudad con el Estado de México y Morelos. El ejército y la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya estamos trabajando en las ubicaciones", informó Sheinbaum Pardo.

Estos patrullajes militares son previos a la operación oficial de la Guardia Nacional, si bien se publicó el decreto para su creación el pasado 26 de marzo, en los próximos meses se irá configurando. Mientras tanto el esquema de colaboración entre el gobierno de la ciudad y Secretaría de la Defensa Nacional ya comenzó con estos operativos.

Ramón Blancas, el chofer de la ruta 107, detalla que donde más se suben a asaltar es en el tramo de avenida Central a la México-Pachuca, lo que es todo Periférico Norte. "Es como un kilómetro. Ellos (los delincuentes) no tienen horario, pueden subir a las 6:00 o 10:00 de la mañana o a las 7 de la noche. Eso nos afecta porque la gente busca irse por otras vías y disminuye el pasaje, además que también nos roban a nosotros".

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Jesús Orta Martínez explicó el 3 de abril que estos operativos serían para establecer un doble muro en la zona limítrofe con el Edomex. Del lado capitalino, dijo que patrullarían policías de la SSC, en Ecatepec, elementos estatales y sobre las vialidades principales, en este caso Río de los Remedios, estarían vehículos de la Secretaría de la Defensa con Policía Militar.

Afirmó que los delitos que más se registran en esa zona son robo de vehículos, autopartes, y homicidio. Refirió que el problema es que los presuntos delincuentes que cometen algún ilícito lo hacen en la ciudad, y se van a Ecatepec. Añadió que lo que se busca con la presencia policial y militar es evitar que se crucen el Río de los Remedios.

Desde hace 20 años, Rocío vive en la colonia San Felipe de Jesús que está ubicada en la zona limítrofe entre la CDMX y Edomex, a un lado de la avenida Río de los Remedios. Enfrente está Ecatepec, una zona conocida como El Chamizal y las Vegas.

La joven comenta que nunca había tenido miedo como ahora. La razón: es madre de dos niñas de 4 y 6 años. A pesar de que a ella la han asaltado varias veces, lo que le aterra es que a sus hijas les pueda pasar algo. Según Rocío en los últimos meses se han disparado en la zona los secuestros de infantes. Incluso a principios de año, se difundió un video donde supuestamente integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación amenazaron con matar a los "delincuentes" que plagien a niños.

La semana pasada, Rocío se enteró que a una vecina le arrebataron a su hija. "Ese tipo de cosas se escuchan todos los días. En la escuela de mis hijos se meten a robar casi diario. Entran en la noche, se llevan mobiliario, bombas de agua, lo que encuentran. Ya hemos hecho el reporte tanto a las autoridades como a la policía, pero no han hecho nada".

Rocío sabe que vive en una zona complicada. Todos los días vende cacahuates o dulces en el cruce de Río de los Remedios y avenida León de los Aldama. Hace dos semanas la asaltaron en esa esquina. Le quitaron el poco dinero que logró obtener en unas horas. "Como sé que es pesada esta colonia, no saco a mis hijas y no las dejo salir ni a la tienda. Cuando vengo a vender ellas están en la escuela, luego voy por ellas y nos quedamos en la casa. Solo salimos si es necesario".

La señora Teresa Moreno, quien es vecina de la colonia San Felipe de Jesús, también sufre de la inseguridad. Es dueña de una tienda de abarrotes que está sobre la avenida León de los Aldama. En lo que va del año se han metido de noche cuatro veces a su negocio a robar.

"Hay mucha inseguridad. Me han robado mercancía, incluso hasta mi tanque de gas. Tuve que poner alambre de púas y hacerles creer que tiene corriente para que no se metan. Para mi es frustrante, porque no me puedo defender. La última vez que me robaron fui a la policía, no pude meter mi denuncia, que no procedía porque necesitaba agarrar al ladrón infraganti. Eso da mucho coraje".

La señora Moreno confía que con la presencia de los militares disminuyan los asaltos, que asegura los cometen jóvenes de Ecatepec para comprar "para su vicio", es decir, alcohol o droga.

Luis Castillo, encargado del autolavado Jaad, ubicado sobre avenida Río de los Remedios, dice que el jueves, viernes y sábado de la semana pasada estuvo un retén de soldados enfrente del negocio donde trabaja. "Esta zona es peligrosa. Hay mucho drogadicto y delincuencia. Apenas hace unos días hubo una balacera hacia adentro de la colonia".

De acuerdo con estadísticas de la Procuraduría General de Justicia de la CDMX, en la Gustavo A. Madero en 2018 se abrieron en 2018 23 mil 621 carpetas de investigación por delitos del fuero común, de las cuales el 17.3% por alto impacto y 82.7% de bajo impacto. Hasta febrero de 2019, se iniciaron mil 973 indagaciones en dicha alcaldía, de las cuales 1,246 por delitos contra el patrimonio, 225 por delitos contra la familia, 22 con la libertad personal, 61 contra la libertad y la seguridad sexual, entre otros.

Los patrullajes que anunció la jefa de Gobierno se realizan en distintos horarios en:

-Sector-Pradera-San Felipe de Jesús, con Nezahualcóyotl, Nueva Atzacoalco Ecatepec y Tlalnepantla.

-Sector Quiroga-Juan González Romero, ampliación Gabriel Hernández, U H El Risco con Municipio de Tlalnepantla.

-Sector Lindavista-Barrio Guadalupe Ticomán, Barrio San Rafael Ticomán, con el municipio de Tlalnepantla.

-Sector Ticomán-Barrio San Juan Ticomán,Barrio La Candelaria Ticomán con el Municipio de Tlalnepantla.

-Sector Cuautepec. La Pastora, Ahuehuetes, Castillo Grande, Benito Juárez con El Municipio de Tlalnepantla.

LEA TAMBIEN ¿Por qué dividir la GAM, Iztapalapa y Álvaro Obregón? La re-división política de la capital ha puesto en jaque al Congreso y al Gobierno de CDMX, en La Silla Rota te mostramos algunos datos de las 3 alcaldías involucradas