SEGUNDA PARTE

Mancera, el cliente frecuente del "cártel" inmobiliario

El jefe de gobierno compró un mes antes de tomar el cargo dos propiedades a la red de empresarios ligados a Simón Neumann

Paris Alejandro Salazar / Gloria Piña / Sandra Romandía 21/02/2018 02:07 a.m.

Un grupo de personas ligadas a Mancera mantienen negocios inmobiliarios, y a su vez tienen injerencia en esos temas desde sus funciones públicas. (Especial)

Un mes antes de que Miguel Ángel Mancera rindiera protesta como Jefe de Gobierno, compró de contado dos departamentos por 9.4 millones de pesos a la red de empresarios ligados a Simón Neumann y que integran el "cártel" inmobiliario de la Ciudad de México.

Mancera trabajó de 1995 a 2003 como apoderado legal en BAITA PROMOCIÓN S.A. de C.V., empresa que fundó Simón Neumann, y años después, pasarían de una relación de empleado a jefe, a una relación de copropiedad de dos locales comerciales en Santa Fe.

El vínculo cambiaría todavía más, Mancera se volvería el jefe de Neumann, lo colocó en diciembre de 2012 en su gabinete de gobierno como titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), y en noviembre de 2014 en su círculo cercano como asesor.

La Silla Rota el 19 de febrero de 2018 publicó el reportaje "El ´cártel´ inmobiliario de CDMX; sus operadores en el gobierno de Mancera", que muestra cómo un grupo de personas en el poder, ligadas a Mancera, mantienen negocios inmobiliarios desde hace años, a la vez que tienen injerencia en esos temas desde sus funciones públicas. Se trata de Simón Neumann, Fausto Ernesto Galván Escobar, y siete ex colaboradores, quienes tienen relación o han tenido, entre sí, en 13 empresas.

A esta red de empresas Mancera le compró propiedades en zonas exclusivas de la Ciudad de México.

Reforma 77

Un mes antes de asumir la Jefatura de Gobierno, el 6 de noviembre de 2012, Miguel Ángel Mancera compró de contado un departamento en la Delegación Cuauhtémoc de 5.1 millones de pesos.

Es el departamento East-1906 de 164.1 m2 de Plaza Residences en Paseo de la Reforma No. 77, colonia Tabacalera, que construyó Inmobiliaria Reforma 77 de la familia Metta: Marcos Metta Metta, Abraham Metta Metta, Isaac Metta Metta, Marcos Metta Cohen, Abrahm Metta Cohen y Alex Metta Cohen.

De acuerdo con el instrumento número 7844 de fecha 20 de enero de 2006 ante Alejandro Moncada Álvarez notario 240 en el estado de México, Isaac Metta Cohen designó como apoderado de Conjunto Parnelli S.A. de C.V. a Simón Neumann.

Neumann junto con Marcos Metta Metta e Isaac Metta Cohen son apoderados legales de Grupo MOIS S.A. de C.V. de Israel Moisés Itzkowich Sod y Rick Itzkowich Kreimerman, y de MEZ UNO S.A. de C.V. de Mauricio y Eduardo Zundelevich Kauffman, hijos del dueño de la acerera Plesa Steel y accionista de Banca Mifel Víctor Zundelevich Shapiro.

Israel Moisés Itzkowich Sod y Rick Itzkowich Kreimerman también tienen Inmobiliaria Ámsterdam 226 S.A. de C.V., y apoyados con BESI S.A. de C.V. de Simón Neumann y su esposa Betty Frida Mondlak Shveid, construyeron un complejo de departamentos en Ámsterdadm No. 226 colonia Hipódromo Condesa, Delegación Cuauhtémoc, los cuales fueron comercializados por DEKAH, empresa de Neumann y Galván.

A través de DEKAH, la familia Metta comercializó el desarrollo Tres Lagos Santa María en Azcapotzalco que construyó Conjunto Parnelli.

Las familias Metta Cohen y Metta Metta también son dueños de las desarrolladoras Hogares Unión S.A.de C.V., GIM Desarrollos S.A. de C.V., entre otras.

GIM Desarrollos S.A. de C.V. presume Plaza Residences en su portafolio de desarrollos de vivienda residencial.

Marcos Metta Metta es el presidente de Plaza Lerma S.A. de C.V. y Abraham Metta Metta es uno de los apoderados legales de la empresa, la cual es la arrendadora de las oficinas de la Secretaría de Obras de la Ciudad de México ubicadas en Erasmo Castellanos Quinto No. 20 colonia Centro, por las cuales se pagan más 194 mil pesos mensuales.

Además Abraham Metta Metta como apoderado legal de Inmobiliaria Helmer S.A. de C.V. firmó el contrato 1001 3P AD DR 1 16 para rentarle al Sistema de Aguas de la Ciudad de México el inmueble ubicado en la calle Netzahualcóyotl No. 109 en la colonia Centro.

Inmobiliaria Helmer S.A. de C.V. señaló para efectos del contrato como domicilio el ubicado en avenida Prolongación Paseo de la Reforma número 1236 Piso PH, colonia Santa Fe, Delegación Cuajimalpa.

En ese mismo edificio y nivel se encuentran las oficinas de la Promotora Neumet S.A. de C.V., otra de las empresas de Simón Neumann y los Metta. El nombre de la empresa es la combinación de las tres primeras tres letras de los apellidos Neumann y Metta.

En una tarjeta informativa, Eduardo Rovelo Pico, contralor general de Ciudad de México, señaló que "el Jefe de Gobierno como cualquier otro ciudadano se encuentra posibilitado legalmente para adquirir, vender, enajenar o cualquier otra actividad, siempre que no sea contrario a derecho ni sea a precio evidentemente inferior al costo real de mercado".

Indicó que "la empresa Metta, ha sido arrendadora del gobierno de la CDMX desde antes de esta administración, por lo que se trata de continuidad de contrataciones".

Departamentos en la Nápoles

Miguel Ángel Mancera además tiene dos departamentos que le compró a HIR Promotora Inmobiliaria, una división de Grupo HIR que encabeza Jacobo Justino Hirschhorn Rothschild, quien también es accionista en Banca Mifel –donde trabajó Simón Neumann en el Consejo Hipotecario- y ex presidente del Banco Inmobiliario Mexicano.

Los departamentos de Mancera se ubican en la calle Dakota No. 95 colonia Nápoles en la Delegación Benito Juárez (Plaza Dakota), uno está en la Torre "C" departamento C-1601 de 224.77 metros cuadrados de 4.3 millones de pesos, de acuerdo al instrumento 86,038 de fecha el 1 de noviembre 2012 ante José Ángel Fernández Uria, Notario No. 217.

El segundo departamento que le compró a HIR Promotora Inmobiliaria es el ubicado en Torre "A" departamento A-504 de 133.7 m2 y le costó 2 millones 099 mil pesos, según la escritura pública 82947 de fecha 20 de enero de 2010 otorgada por el Notario No.66 del estado de México, Juan José Aguilera González.

Es decir, que un mes antes de asumir el gobierno capitalino Miguel Ángel compró de contado dos departamentos con un valor de 9.4 millones de pesos: el de Plaza Residences y el de Dakota 95 Torre C.

Locales en Santa Fe

Mancera y Neumann son copropietarios en dos locales comerciales en la zona de Santa Fe.

Inmobiliaria Radiatas S.A. de C.V., cuyo representante legal era Fausto Galván, le compró a Banca Mifel S.A. el local comercial I de 162 m2 ubicado en avenida Juan Salvador Agraz número 127 colonia Santa Fe en Cuajimalpa el 1 de octubre de 2010.

A su vez Inmobiliaria Radiatas S.A. de C.V. vendió a través de sus representantes Shemaya Mizrahi Edid y Simón Nathan Gittler Salomón el local comercial a un precio de 9 millones 614 mil pesos Salomón: el 10% a Jaime Mancera Reséndiz, 5% a Miguel Ángel Mancera, 10% a Simón Neumann Ladenzon, 10% Norton Carlos Figot Sheinberg, el 20% a Uriel Oliva Sánchez –notario público-, 5% a Alfonso Virgen Kennemer, 10% a Víctor Edward Goldsmith Chesques, el 10% a Víctor Zfaz Rabinowitz, 10% a Harry Luchtan Mizrachi y el 10% a Moisés Berman Schabes.

Shemaya Mizrahi Edid y Simón Nathan Gittler Salomón son apoderados legales de JAYSI S.A. de C.V. que fundaron Simón Neumann y Jaime Mirzrahi Levy.

El número 127 de la avenida Juan Salvador Agraz cambió a 97, y en el local I opera el karaoke "Cuarenta 20".

También el número 97 lo tiene el Hotel Presidente Intercontinental que diseñó Eli Neumann Arquitectos y Metra Desarrolladora S.A. de C.V., empresas que encabeza Eli Markus Neumann Mondlak, hijo de Simón Neumann.

De acuerdo al permiso para la operación del establecimiento mercantil número de folio R-008/17 y expediente 025//10 el titular es "Grupo Kalumera S.A. de C.V." con autorización de giro para "restaurante" y aforo máximo permitido de 130 personas.

Mancera y Neumann, empleado y jefe, se convirtieron en copropietarios cuando el primero era procurador capitalino.

Sin embargo, no es el único vínculo entre Mancera y Neumann, también comparten la posesión del local comercial J en Juan Salvador Agraz número 127, es decir, en el contiguo, que tenía un precio de 10 millones 670 mil pesos.

El 3 de mayo de 2011, la Inmobiliaria Radiatas S.A. de C.V., a través de Fausto Galván –también ex compañero de Mancera en BAITA- vendió a Simón Neumann –su socio en DEKAH- el 50.6 por ciento del local, a David Andrés Stofenmacher el 27.2% a Simón Nathan Gittler Salomón el 12.1%, y Norton Carlos Figot Sheinberg el 10%.

Los empresarios Simón Nathan Gittler Salomón y Norton Carlos Figot Sheinberg, son socios de Simón Neumann en Inmobiliaria Rinconada de Aragón S.A. de C.V. y DEKAH ASOCIADOS S.A. de C.V.

La escritura 137,645 de fecha 20 de octubre de 2011 ante el notario No. 21 Joaquín Humberto Cáceres y Ferraez da cuenta que "Simón Neumann Ladenzon con la comparecencia de su cónyuge Betty Frida Mondlak Sheid vende a Jaime Mancera Reséndiz el 15% y a Alfonso Virgen Kennemer el 5%; quienes compran y adquieren el 20 por ciento de los derechos de compraventa del inmueble descrito en este folio en precio de $2,334,000.00 (dos millones trescientos treinta y cuatro mil pesos)".

Jaime Mancera Reséndiz, es medio hermano de Miguel Ángel Mancera, quien el 5 de enero de 2012 donó a "título gratuito puro y simple a Miguel Ángel Mancera Espinosa" el 5% de los derechos de copropiedad del inmueble, porcentaje valuado en $586 mil 310 pesos.

Neumann y su esposa vendieron a David Andrés Stofenmacher otro 20% de sus acciones en la propiedad.

Los Mancera, Miguel Ángel y Jaime, junto con Neumann dueños del 25% del segundo local-

En el local J se encuentra la galería de arte Alberto Misrachi, la cual está vacía.

Inmobiliaria Mancera

Mancera con sus hermanos constituyó una inmobiliaria llamada Proyectos MAAJ S.A. de C.V. de acuerdo al instrumento número 27768 de fecha 13 de noviembre de 2007 ante Uriel Oliva Sánchez, notario 215 en la capital del país.

El notario Uriel Oliva Sánchez también es copropietario de uno de los locales de Santa Fe junto a Mancera y Neumann.

Proyectos MAAJ S.A. de C.V. registró como objeto "adquirir, enajenar, exportar, fabricar, comercializar, en general celebrar todo tipo de contratos respecto de toda clase de bienes inmuebles sea dentro del país o del extranjero".

Cuenta con un capital fijo de 50 mil pesos, la denominación MAAJ es por los nombre de los hermanos y socios Miguel Ángel, Ana María y Jaime Mancera.

El 10 de mayo de 2010, Miguel Ángel Mancera fue nombrado apoderado con facultades para pleitos y cobranzas, poderes para actos de administración, actos de dominio, otorgar y suscribir títulos de crédito, y posee el 32 por ciento.

Al día de hoy no existe registro de la participación de Proyectos MAAJ S.A. de C.V. en alguna obra en la Ciudad de México.

