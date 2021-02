Los Velasco Jiménez y las licitaciones “patito” en la CDMX

En la Ciudad de México, el empresario José Antonio Velasco Jiménez junto a sus hermanos, hijos y empleados montó una red de compañías que simulan competencia en los procesos de adquisición en las dependencias del gobierno capitalino.

Documentos oficiales en poder de LA SILLA ROTA revelan que estas empresas comparten accionistas, representantes legales y domicilios fiscales, y que durante el sexenio de Miguel Ángel Mancera y José Ramón Amieva facturaron millones de pesos a la autoridad local, la cual le compró desde asfalto hasta motocicletas deportivas.

La Silla Rota buscó a la Secretaría de Obras de la Ciudad de México para que explicara por qué se dieron contratos a empresas que simularon competir entre sí pero no se tuvo respuesta.

El Grupo Velasco, Servicios de Ingeniería y Arrendamiento, S.A. de C.V. fue fundado por los hermanos José Antonio, Ernesto Guillermo y Aida Leticia Velasco Jiménez, en mayo de 2008 en el municipio de Chicoloapan, estado de México, y desde esa compañía tejieron la red para acaparar las adquisiciones en la administración capitalina.

José Antonio Velasco ha sido conocido en la industria de la construcción por presuntamente repartir "moches" a funcionarios a cambio de obras y de regalar desde viajes de lujo hasta relojes finos a sus amigos servidores públicos para obtener los contratos, según han reportado medios de comunicación como PROCESO.



Sus otros familiares, Gabino, Daniel y María del Carmen Velasco Jiménez también cuentan con otras compañías que participan en invitaciones restringidas y licitaciones para que los ganadores de los contratos sean los Velasco.



El 22 de octubre de 2014, la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) lanzó la invitación restringida DGPE-IR-031-F-14 para “trabajos de mantenimiento en vialidades primarias de la Ciudad de México, con influencia en las delegaciones: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan, a través del bacheo con mezcla asfáltica templada, cuadrante II, segunda etapa”.

Convocó a Gabino Velasco Jiménez de GV Grupo Versátil de Ingeniería S.A. de C.V., a Fausto Velasco Cruz de Empresas de Servicio Industrial y Urbano S.A. de C.V., y a Ernesto Guillermo Velasco Jiménez de Velasco Pavimentos y Urbanismo S.A. de C.V.

GV Grupo Versátil de Ingeniería S.A. de C.V. de Gabino Velasco Jiménez ganó el contrato DGPE-IR-F-046-14 por 8.4 millones de pesos y el documento se firmó el 11 de noviembre de 2014.

El negocio había quedado en familia. Gabino Velasco Jiménez es también el administrador general de Velasco Pavimentos y Urbanismo S.A. de C.V., por ello firmó con la SOBSE el contrato DGPE-LPN-1-026-14 por 20.2 millones de pesos por los “trabajos de mantenimiento a través de fresado y reencarpetado, con mezcla asfáltica templada en vialidades primarias de la Delegación Álvaro Obregón” el 7 de agosto de 2014, así como en el acta de entrega el 28 de enero de 2015.

Ese mismo año, los Velasco Jiménez ya habían simulado otra competencia con la SOBSE. Aida Leticia Velasco Jiménez es representante legal de Grupo Constructor Gavel S.A. de C.V. y accionista de Grupo Velasco, Servicios de Ingeniería y Arrendamiento, S.A. de C.V.

El 4 de septiembre de 2014, la SOBSE realizó la invitación restringida DGPE-IR-026-14 para los “trabajos de mantenimiento en vialidades primarias de la Ciudad de México, con influencia en las delegaciones: Iztapalapa, Iztacalco, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, a través de bacheo con mezcla asfáltica templada, Cuadrante III”.

A la emisión del fallo se acudió Sergio Arturo Ávalos Flores por GV Grupo Versátil de Ingeniería S.A. de C.V., Dulce Gabriela Luna Buitrón por Empresas de Servicio Industrial y Urbano S.A. de C.V., y Hugo Mendoza Santillán por Grupo Constructor Gavel S.A. de C.V., es decir, las empresas de Aida Leticia y Gabino Velasco Jiménez.

El fallo favoreció a GV Grupo Versátil de Ingeniería S.A. de C.V. y Gabino Velasco Jiménez firmó el contrato DGPE-IR-1-037-14 por 10.3 millones de pesos el 24 de septiembre de 2014.

Dulce Gabriela Luna Buitrón fue colocada como Jefa de la Unidad Departamental de Concurso de Obra en Tlalpan, y el 29 de junio de 2015 firmó el fallo para adjudicar a Empresas de Servicio Industrial y Urbano S.A. de C.V. –la empresa en la que trabajó- un contrato por 12 millones de pesos para el mantenimiento de vialidades secundarias en la demarcación.

La misma fórmula de competencia simulada delos Velasco Jiménez la aplicaron nuevamente en la SOBSE durante 2016.

La SOBSE lanzó la invitación restringida DGSU-IR-014-16 para los “trabajos de mantenimiento y rehabilitación de espacios viales ‘programa pasos seguros’ en la vialidad Eje 8 entre Eje 6 y General Anaya”.

La dependencia capitalina convocó a Nelson Jesús Miguel Obregón Mejía de Grupo Constructor Gavel, a Aida Leticia Velasco Jiménez de Grupo Velasco, y Fausto Velasco Cruz de Empresas de Servicio Industrial y Urbano S.A. de C.V.

Grupo Gavel ganó y firmó el contrato DGSU-IR-L-1-064-16 por 6 millones de pesos.

De acuerdo con el padrón de contratistas 2018 de la Secretaría de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno de Morelos, los hermanos Aida Leticia, María del Carmen y José Antonio Velasco Jiménez, así como José Antonio Velasco Pérez (hijo de José Antonio) son socios de la empresa Procesos de Ingeniería Aplicada S.A. de C.V. y tienen un capital contable de 861 millones de pesos.

Procesos de Ingeniería Aplicada S.A. de C.V. y Terracerías Dalsi S.A. de C.V. participaron en la licitación pública LO-909005994-E24-2016 para los “trabajos de rehabilitación y mantenimiento vial dentro del Proyecto Pasos Seguros en Avenida Doctor Río de la Loza-Fray Servando Teresa de Mier en el tramo comprendido entre las calles Doctor Lucio y Lázaro Pavia”.

El primer comisario de Grupo Velasco fue Aníbal Matus Serrano, quien en es el administrador único de Terracerías Dalsi S.A. de C.V.

El fallo favorable lo obtuvo Procesos de Ingeniería Aplicada S.A. de C.V. y firmó el contrato DGSU-LPN-F-1-043-16 por 31 millones de pesos el 27 de septiembre de 2016. (Procesos de Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.

Terracerías Dalsi S.A. de C.V. señaló como domicilio fiscal una oficina ubicada en Tenayuca 55-401, colonia Letrán Valle, Delegación Benito Juárez.

En esta dirección también tiene su domicilio fiscal la empresa Rochasa S.A. de C.V., empresa que recibió de la Delegación Cuauhtémoc el contrato DC/LPN/RPM/007-2016 el 20 de junio de 2016 por el “proyecto integral para la rehabilitación del Parque México, dentro del perímetro delegacional” por 21.6 millones de pesos.

Rochasa S.A. de C.V. recibió de la SOBSE por adjudicación directa el contrato DGSU-AD-L-1-090-16 por 999 mil pesos para trabajos de adecuación geométrica en vialidades. En 2016, esta empresa recibió de la alcaldía de Cuauhtémoc el contrato DC/LPN/RPM/007·2016 por 21.6 millones de pesos.

Otro de los apoderados legales de Terracerías Dalsi S.A. de C.V. es Franco Alberto Bravo López, quien también se presenta como represente de JM Constructora y Supervisión S.A. de C.V. y Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma S.A. de C.V.

JM Constructora y Supervisión S.A. de C.V., Proveedora de Ingeniería, Instalación e Infraestructura S.A. de C.V. y Grupo Constructor Gavel S.A. de C.V. participaron en la invitación restringida DGPE-IR-011-14, y el fallo favoreció a Grupo Constructor Gavel S.A. de C.V. que recibió el contrato por 11.7 millones de pesos en junio de 2014.

Leonel Dueñas Martínez se presentó como representante Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma S.A. de C.V. y compitió contra Grupo Velasco en la licitación pública EO-909005999-N19-2014 para los trabajos de mantenimiento a través de fresado y reencarpetado, con mezcla asfáltica templada en vialidades primarias de Coyoacán.

Grupo Velasco obtuvo el contrato DGPE-LPN-1-025-14 por 22.9 millones de pesos y que firmó Aida Leticia Velasco Jiménez.

Después Leonel Dueñas Martínez fue colocado como subdirector de Mantenimiento y Conservación de Edificios Públicos en Magdalena Contreras, y director de Planeación y Control en Tlalpan.

Josué Isaac Mendoza Torres es representante legal de Grupo Constructor Gavel S.A. de C.V. y Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma S.A. de C.V.

A la litación pública nacional número EO-909005999-N19-2014 sólo se presentaron Grupo Velasco y Asesoría de Obras Duma, y ganó la primera empresa el contrato DGPE-LPN-1-025-14 por 22.9 millones de pesos para el reencarpetado en las alcaldías Benito Juárez y Cuauhtémoc.

Como representante de Grupo Constructor Gavel, Josué Isaac Mendoza Torres firmó con la SOBSE el contrato DGSU-IR-L-064-16 por 6 millones de pesos para rehabilitación de espacios viales de Programa Pasos Seguros.

Bajo este patrón de simulación, la familia Velasco Jiménez obtuvo contratos millonarios de las dependencias capitalinas y las alcaldías.

DOMICILIOS VIRTUALES

LA SILLA ROTA visitó los domicilios fiscales señalados por las empresas de los Velasco Jiménez en la Ciudad de México, y algunas son oficinas virtuales en las cuales dejaron de operar hace tres años.

En el contrato DC/LPN/CABG/009/2017 firmado el 23 de junio de 2017 por la Alcaldía de Cuauhtémoc y Grupo Velasco, la empresa señaló como domicilio fiscal la avenida Baja California No. 255 torre B Piso 6 Desp. 602, Colonia Condesa, Alcaldía de Cuauhtémoc y la recepcionista dijo que la empresa dejó de rentar el espacio desde hace un mes.

Con la alcaldía de Benito Juárez, Grupo Velasco indicó en el contrato DBJ-AD-039-16 por 32.4 millones de pesos para pavimentaciones, como dirección San Borja No. 1358 Col. Vértiz Narvarte, Alcaldía Benito Juárez en este sitio operan oficinas virtuales ejecutivas y las administra la empresa Centro Empresarial de Servicios Integrados S.A. de C.V., donde informaron que Grupo Velasco no tiene registro en sus instalaciones.

Por su parte, Grupo Constructor Gavel S.A. de C.V. dijo que tenía sus oficinas en avenida Tamaulipas No. 109 Interior 14 colonia Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc, y en ese espacio se encuentran departamentos, un vecino comentó que desde hace más de tres años que la empresa “que le trabajaba al gobierno ya no está aquí”.

Terracerías Dalsi S.A. de C.V. y Rochasa S.A. de C.V. indicaron en los contratos que tienen domicilio en Tenayuca 55-401, Colonia Letrán Valle, alcaldía Benito Juárez, donde opera una oficina virtual administrada por CAHU Corporativo de Apoyo Empresarial, S. de R.L. de C.V.

Mientras que Construcciones Mantenimiento y Asesoría de Obras DUMA S.A. de C.V. señaló que sus oficinas en la Ciudad de México se ubicaban en Peten No. 98 colonia Narvarte Oriente, alcaldía Benito Juárez, donde opera otra empresa de oficinas virtuales, y en las que no se encontró a nadie de DUMA, ya que no tienen registro en las instalaciones.

Empresas recibieron dinero de la Reconstrucción

El gobierno de CDMX adjudicó directamente más de 280 mdp a las empresas Procesos de Ingeniería Aplicada S.A. de C.V y Construcción Mantenimiento y Asesoría de Obras DUMA S.A. de C.V., del mismo grupo Velasco.

Días después del terremoto del 19 de septiembre de 2017, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, la institución encargada de las prisiones de la ciudad, informó que cuatro cárceles habían sufrido daños estructurales: la Penitenciaría del Distrito Federal, el Reclusorio Varonil Oriente, la cárcel femenil de Tepepan y una comunidad para adolescentes.

Para reparar los daños, la Comisión para la Reconstrucción otorgó a dicha subsecretaría una bolsa de 387,3 millones de pesos. Es decir, más del doble de lo que costó remodelar el Zócalo capitalino.

De ese dinero, la partida más jugosa se destinó a reparar la Penitenciaría del Distrito Federal: 275,9 millones de pesos, según el contrato SG/SSSP/DEA/ADOP-001/2018, para hacer "estudios de mecánica de suelos y geotécnicos, proyectos ejecutivos y estructurales", así como la rehabilitación de cuatro dormitorios, los edificios de oficinas administrativas, talleres, cinturón de seguridad, garitones, kilómetro de dormitorios y una reja.

Debido al elevado monto, la Ley de Obras Públicas de la CDMX obliga a que el contrato se licite, es decir, se ponga a concurso y que las autoridades elijan a la empresa que ofrece el mejor precio con mayor calidad; pese a ello, los 275,9 millones se entregaron de manera directa a Procesos de Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., una empresa cuya dirección en el contrato lleva a una casa precaria en la colonia Santa Martha Acatitla, delegación Iztapalapa.

El segundo contrato, de 8.5 millones de pesos, el SG/SSSP/DEA/AD/SROP-003/2018, se le dio para la "supervisión técnica administrativa" del proyecto... de la reconstrucción de la Penitenciaría. Es decir, el gobierno lo contrató para construir y, al mismo tiempo, para calificarse a sí mismo desde otra empresa suya.

JGM