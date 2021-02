"Los capos en la CDMX no son prioridad"

Capturar a cabecillas del narco en CDMX no será la prioridad del Gobierno de Claudia Sheinbaum.

Bernardo Gómez del Campo, jefe general de la Policía de Investigación, así lo adelanta en entrevista con LA SILLA ROTA. Subraya que prefiere atacar delitos que afecten al ciudadano de a pie, su economía y tranquilidad.

Pese a ello, reconoce que hay crimen organizado, algo imposible para sus antecesores, y que tiene instrucción de “entrarle al tema”.

Con más de 28 años de carrera policial, Gómez del Campo ha estado lejos de escándalos. Un jefe general sereno, así se describe, mientras habla de cómo es estar en un puesto tan “caliente”. “Me estaban sacando del cargo antes de llegar”.

- ¿Cómo encontró la Policía de Investigación?

La encontré desgastada y con una cúpula de mandos con mucho tiempo en el poder, con prácticas añejas y anquilosadas. De 3 mil 500 policías que somos, la mayoría quiere dignificar la carrera. Pero no es una Policía que no pueda tener solución.

“Voy a trabajar, sin prometer nada, porque tengo que ver los recursos, para que cada elemento tenga su equipo personal, un chaleco, una pistola y candados de mano, un chaleco del nivel suficiente, pues algunos de los que tenemos están caducados.

“Que cada elemento vaya una vez al año a práctica de tiro, que sea dinámico y con más de 100 cartuchos, pues hemos visto que les dan 40 o pagan (los elementos) por no ir y después venden los cartuchos. Patrullas, debería haber una por cada tres policías, pero tenemos Fiscalías que no tienen. Hay indiferencia de los elementos para cuidarlas. Están peor también algunas oficinas que las galeras.

- ¿Encontró un problema sensible de corrupción?

Nada que no supiéramos, nada que no haya visto en estos 30 años que me dedico a esto, pero potencializado debido al nivel de riesgo por la delincuencia que tenemos en este momento; no llegamos con la consigna de investigar a los altos mandos, el anterior (Raúl Peralta) se fue en paz, no generó problema en la entrega, mas no he rascado; a mí lo que me preocupa es construir, no destruir, pero la corrupción es un hábito, es un hábito dar y recibir dinero para todo, que cueste todo, romper ese esquema no es fácil.

- Hay quienes presuntamente laboraron en el centro de espionaje de la administración pasada, ¿hay personas cercanas a usted?

Todos trabajaron para Miguel Ángel Mancera. La mitad de esta Policía hizo Inteligencia, entonces si quieres quitar el estigma del caso de Inteligencia “mancerista” hay que quitar a toda la Policía, porque una de las ramas de la investigación es la Inteligencia, la diferencia es para qué la usas, si para la investigación criminal o política y no nos espantemos, se usa para todo".

Los escándalos que tengan determinados personajes, si alguien tiene pruebas, yo mismo lo acompaño al reclusorio, pero yo no voy a estar cambiando a personas cada 15 minutos por acusaciones anónimas.

- Hay otro, el de Fernando de Anda Ríos, cuyas detenciones relevantes son públicas, productividad como en el caso Heaven o el del Cártel de Tláhuac, lo mismo que algunas acusaciones, y que hoy está relegado.

“Tuve la oportunidad de conocerlo, llegó, se presentó muy educado y me dijo que le diera una oportunidad de trabajar, pero yo no doy oportunidades, no tengo un expediente en mi mano de él, sé que es una persona que fue muy señalada en audios, videos, pero yo no tengo una opinión en particular, está en una oficina y no lo voy a ocupar, se lo dije, no le voy a dar casos, porque tengo otros planes para otras personas, renové los mandos, no es personal”.

- ¿Cuál es el principal reto a corto, mediano y largo plazo de la PDI?

A corto es sentar las bases de dignificar al personal, a mediano es mejorar la productividad y bajar la impunidad, a largo será dejar una Policía con un servicio de carrera sólido, con un crecimiento estable de sus integrantes y que todos estemos vivos y libres.

- Le toca un contexto diferente, porque sus antecesores decían que el combate al crimen organizado le tocaba a la Federación, y era un poco el pretexto para no entrar, por ejemplo, a Tepito, o entrar con operativos demasiado predecibles, ¿le van a entrar en esta administración?

Ya le entramos, tenemos la mejor oportunidad, que sea una coordinación nacional, estamos sentados con autoridades federales todos los días, cuando en la vida la Policía de Investigación había entrado en la Marina. Tenemos instrucción de entrarle a todo pero privilegiando el combate a la impunidad; la gente no puede salir a la calle con miedo si sabe que la van a asaltar y no va a pasar nada. Sí te digo que nos vamos a concentrar más en los grupos delictivos que afectan el día a día de la comunidad que combatir el gran narcotráfico en la Ciudad de México.

- Insisto un poco porque había un afán por minimizar a las bandas delictivas, a La Unión se le llamó pandilla, pero se descubrió que no solo vendían droga en las esquinas, sino que tenían una organización que involucraba a policías preventivos y de Investigación y que la cantidad de droga que movían era bastante, que extorsionaban a comerciantes y perpetraban homicidios, pareciera que de no haberse minimizado se hubiera podido combatir mejor, ¿se seguirán minimizando o ya se les llamará por su nombre?

Que los vamos a combatir nosotros cuando afecten el día a día de la gente y lo afectan, entonces sí. Lo importante es que estamos coordinados, pero tenemos que privilegiar la gobernabilidad; tú pregúntale a la gente que le preocupa más, el robo a transeúnte con violencia o el narcotráfico y te va a decir que el robo, ese es nuestro trabajo. Yo no quiero agarrar al gran capo en la Ciudad de México, yo quiero que la gente camine tranquila.

Gómez del Campo tiene otra idea de cómo manejar a los detectives de CDMX: menos fuerza bruta y más Inteligencia. Relata su paso por diferentes corporaciones en Japón, Argentina y Estados Unidos, donde aprendió a privilegiar una cosa sobre la otra.

En el ambiente policial comentan que a Gómez del Campo le faltaría “operatividad”, pero él nos muestra sus andanzas en España o Colombia, con equipo de comando, chalecos tácticos y rifles de asalto.

- En la cuestión personal, algunos dicen que su puesto es una silla “saliente", ¿cómo llega usted, cómo lo quiere afrontar? ¿Esta es la nueva imagen del jefe general, más mesurado, menos fuerza bruta?

Yo tengo 28 años en diferentes áreas de la policía, y es cuestión de estilos, me ayuda que he pasado por todo tipo de policías, entonces traigo muchas herramientas, incluso internacionales, que me han ayudado a ver con claridad lo que puede funcionar aquí. Efectivamente utilizo más la información que la operación, porque para mí una operación sin información se convierte en un rotundo fracaso, con nosotros no vas a ver grandes despliegues sino acciones quirúrgicas, no atraparemos grandes capos ni “cabezas" sino los que impiden que una comunidad esté más tranquila.

Amante de los animales -tiene 10 pericos, un gallo, un perro y un pez llamado “78”, que en clave significa policía-, Gómez del Campo asegura que a sus 50 años no tiene enemigos.

Amigos son pocos, el mejor es Biuford, mi Mastín Napolitano”, concluye.

