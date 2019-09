Los anarquistas extranjeros detectados en México

El reloj de la videocámara marcaba las 23:35 horas del 5 de enero de 2014, cuando aparecieron tres figuras y se detuvieron frente a una agencia de autos en la colonia Nochebuena, al sur de Ciudad de México.

Por un instante, una de ellas alzó la cabeza y su rostro quedó al descubierto: se trataba de una mujer joven que en la espalda llevaba una mochila. Cinco minutos después la cara de otra joven quedó registrada e inmediatamente después tanto la fachada de las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y algunos automóviles quedaron en llamas.

El trío escapó del lugar y aunque más tarde fue arrestado, el ataque se consumó conforme a lo planeado; horas después se lo adjudicaron grupos anarquistas internacionales.

Desde hace por lo menos una década, grupos subversivos extranjeros operan en México con el propósito de propagar su ideología, caos y generar simpatía entre jóvenes mexicanos que a la postre se les unen o colaboran con células afines.

Probablemente la organización más conocida sea Individualidades Tendientes a lo Salvaje (ITS) pero autoridades federales y locales han detectado decenas de otras estructuras con conexiones internacionales a través de blogs, redes sociales y en persona.

Las muchachas que incendiaron la agencia de autos y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes eran Amelie Trudeau y Fallon Rouillien, de origen canadiense, las cuales días antes se habían ocultado en campamentos zapatistas en Chiapas.

El informe "Objetivos Anarquistas", elaborado por el área de Inteligencia de la Policía capitalina las ubica como personajes de poderosa influencia en grupos anarquistas y neoludistas -que rechazan el avance tecnológico- del país, que pese a que fueron encarceladas unos meses obtuvieron su libertad y fueron deportadas a Canadá.

No son los únicos: la Policía capitalina y el CISEN tienen ocho objetivos subversivos que operan el México y son considerados de alto peligro: Gustavo Rodríguez Romero, de Cuba, Douady Federic, Monik S. y Meneaux Fanch, de Francia; Sandra, de España, Jean Helen Wei, de Inglaterra, Constantino Cavalleri, de Italia y Justin Desranleau Dandurand, de Canadá.

Algunos de ellos, como Gustavo Rodríguez Romero y Constantino Cavalleri representan una fuente de inspiración para los grupos por ser autores de artículos, cátedras y simposios, como el que tuvo lugar el 27, 28 y 29 de diciembre de 2013 en el auditorio Justo Sierra, de Ciudad Universitaria.

"No mochilas, no cámaras, no alcohol, no drogas, No periodistas", se leía en los volantes que se repartieron en la Facultad de Filosofía y Letras, en otras instituciones educativas de la UNAM y en centros culturales.

No obstante, hubo personal del CISEN infiltrado entre los asistentes y desde entonces tomaron nota de quiénes eran los principales cabecillas de los movimientos subversivos internacionales que comenzaban a tomar fuerza en México y que se tradujeron en los años posteriores en 129 hechos violentos únicamente en Ciudad de México, 119 de ellos con artefactos explosivos.

Las alcaldías donde se han registrado más eventos son Cuauhtémoc, con 27; Benito Juárez, con 24; y Coyoacán, con 15. Generalmente contra bancos, laboratorios, tiendas de ropa que ofrecieran piel auténtica, oficinas gubernamentales y servidores públicos.

La seriedad con la que han tomado el temas las autoridades tiene como propósito evitar que las células en México se tornen cada vez más violentas y cometan homicidios o atentados con bombas sofisticadas, como ha pasado en Grecia y Chile. Inclusive, que lo hagan en manifestaciones pacíficas.

Monik S., ha sido identificada como un enlace entre los principales representantes internacionales de la ideología y los grupos mexicanos, como Cruz Negra Anarquista, presente en decenas de marchas y protestas desde hace una década, donde han tendido cuentas de comunicación con, por ejemplo, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

De hecho, en una de las manifestaciones de apoyo a dicho sindicato fue detectada Monik S., el 11 de noviembre de 2009, lo mismo que en otras organizadas por estudiantes de preparatorias de la UNAM o de Ciudad Universitaria, donde ya se les ha ligado al narcomenudeo, acorde con los reportes del CISEN.

En junio de 2016, el jefe de servicios de la Facultad de Química, José Jaime Barrera Moreno, fue acuchillado dentro de Ciudad Universitaria y su cuerpo fue encontrado por una empleada de intendencia, consta en la indagatoria CI-FCY/COY-1/UI-I/CD/1122/06-2016, lo que encendió las alarmas de las autoridades pues más tarde los extremistas de Individualidades Tendientes a los Salvaje se adjudicaron el crimen.

"Apuñalamos al jefe de servicios de la Facultad de la Química de la UNAM; nuestro cuchillo perforó su carne, músculos y venas, desangrándolo y dejándolo sin vida. Es una pena que no le pudiéramos arrancar el cuero cabelludo como victoria, será para la siguiente.

"Los heridos y muertos que causemos serán una ofrenda de sangre para la Naturaleza Salvaje y no bromeábamos. Ejecutamos a ese hombre para demostrar que no sentimos respeto por la vida de los hipercivilizados universitarios ni de ningún otro", publicaron en un blog especializado.

Han pasado más de tres años y el homicidio está impune, pese a que la Procuraduría investigó amenazas previas contra la víctima, problemas que tenía con otra trabajadora y sus hijos, pero lo cierto es que no logró esclarecer el motivo del acuchillamiento; lo que sí confirmaron es que no se trató de un asalto, pues su cartera, teléfono celular y un reloj no el fueron hurtados.

Los 8 objetivos que aparecen en el informe de Inteligencia de la Policía han estado entrando y saliendo de México; por ejemplo, Meneux Finch registró dos visitas en 2011, otra en 2015 y la más reciente el 3 de julio de 2016, cuando llegó al aeropuerto procedente de un vuelo de Interjet, con el número de pasaporte 08CZ12596.

Justine Desranleau Dandurand, principal influencia de las muchachas que arrojaron bombas molotov a una agencia de coches y la SCT entró vía terrestre el 19 de diciembre de 2013 a través de la frontera entre Estados Unidos y Chihuahua; lo que resalta de su expediente es que no se tiene confirmada su salida de México ni su eventual regreso a Canadá.

Pareciera que tanto las autoridades mexicanas y la Interpol le perdieron la pista en Ciudad Juárez, pues su pasaporte GC150173 no ha vuelto a aparecer en el Instituto Nacional de Migración; es más, ni siquiera se tiene la certeza de si sigue vivo, no obstante se le suele mencionar en las reuniones anarquistas o de grupos extremistas como un líder oculto.

Otros de las organizaciones detectadas son Células Autónomas de Revolución Inmediata Práxedis G. Guerrero; Frente de Liberación Animal (FLA), Conspiración de las Células de Fuego Federación Anarquista Informal (CCF-FAI) y Brigadas de Acción Revolucionaria por la Propaganda Por el Hecho y la Acción Armada "Simón Radowsky" (BARPHAA).

Todas están bajo vigilancia de las corporaciones de Inteligencia y policiacas, bajo la orden de inhibir cualquier atentado que pueda ser considerado como terrorismo, ya sea por los grupos en sí o, peor aún, por el Gobierno de Estados Unidos.

