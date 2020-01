Los alcaldes mejor evaluados de la CDMX

Diez de los 16 alcaldes de la Ciudad de México obtuvieron calificaciones aprobatorias a su gestión, de los cuales siete obtuvieron porcentajes superiores al 60%, de acuerdo con la encuesta elaborada por Enkoll para LA SILLA ROTA y Publimetro.

En tanto, seis funcionarios locales obtuvieron mayoría de porcentajes reprobatorios, entre los que destacan los alcaldes de la Gustavo A. Madero y de Álvaro Obregón.

LOS MEJOR EVALUADOS

El alcalde de Venustiano carranza, Julio César Moreno Rivera (Morena), obtuvo una calificación de 71 puntos, contra 23 que lo desaprueba y 6 puntos sin respuesta.

Le sigue el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada (PAN), con 69% de aprobación y 20% de desaprobación. En tercer lugar se ubica Adrián Ruvalcaba (PRI), de Cuajimalpa, con el 68% de aprobación contra 22% que lo reprueba.

El ejercicio demoscópico de Enkoll ubicó a Vidal Llerenas (Morena) de la alcaldía de Azcapotzalco con el 65% de aprobación y un 25% de desaprobación; Clara Brugada (Morena), alcaldesa de Iztapalapa, también obtuvo un 65% de aprobación; sin embargo, obtuvo un porcentaje mayor de desaprobación, con 27%.

El alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez, obtuvo 62% de aprobación y 32% de desaprobación.

EN MEDIA TABLA

En la parte media de la tabla se ubicó el alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, con 60% de aprobación y 32% de desaprobación.

Respecto a Patricia Aceves, de Morena, alcaldesa de Tlalpan, un 59% de encuestados aprobó su gestión contra 39% que la reprobaron.

Sobre Manuel Negrete, alcalde de Coyoacán por el PRD, 53% de encuestados le dio voto aprobatorio a su trabajo contra 43% que lo reprobó; respecto a Armando Quintero, alcalde de Iztacalco por Morena, la 47% de encuestados lo aprobó y 41% lo reprobó.

LOS REPROBADOS

El alcalde de Tláhuac, Raymundo Martínez Vite, de Morena, obtuvo 43% de aprobación contra 48% de reprobación.

Francisco Chíguil, morenista y alcalde de la Gustavo A. Madero, tuvo 34% de aceptación contra 60% que reprueba su gestión.

Octavio Rivero (MC) y Patricia Ortiz Couturier (Morena) obtuvieron 33% de calificación aprobatoria; el primero tuvo 57% de reprobación, mientras que la segunda 61%.

Los peor evaluados fueron los morenistas Layda Sansores (Álvaro Obregón) y José Carlos Acosta (Xochimilco) con apenas 32% de aprobación. Sansores tuvo un índice reprobatorio de 62% mientras que acosta un 66%, de acuerdo con Enkoll.

AMLO Y SHEINBAUM

Sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador, 69% le dio una calificación aprobatoria, mientras que 28% desaprueba su gestión.

Por su parte, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX, también obtuvo un 69% de aprobación contra un 29% que le da calificación reprobatoria. El resto de los los porcentajes para sumar 100 respondió no saber.

PROBLEMAS DE LAS ALCALDÍAS DE LA CDMX

El 79% de los 6,400 encuestados reconoció que ha mejorado el alumbrado público en su alcaldía, contra 20% que dijo que no.

Respecto al bacheo y pavimentación de calles, 63% de encuestados por Enkoll dijo que sí ha mejorado, contra 36% que dijo que no ha mejorado.

Sobre la seguridad pública, 55% afirmó que ésta ha mejorado; 56% afirmó que no ha sido así. En el combate al narcomenudeo, 35% dijo que ha habido avances, mientras que el 52% dice que no.

Desglozados los problemas y sus soluciones por alcaldías:

Combate a la corrupción por alcaldía.

Combate al narcomenudeo por alcaldía.

AFINIDAD PARTIDISTA

La encuesta de Enkoll reveló que 40% de encuestados no se identificó como simpatizante de ningún partido; 28% dijo ser simpatizante de Morena, 10% se dijo priista, 9% informó ser del PRD y 8% se dijo panista; el restante 5% no supo o no quiso responder.

Afinidad partidista por alcaldía.

METODOLOGÍA

Se realizaron 6,400 entrevistas efectivas en domicilio cara a cara con cuotas por rango de edad y género de acuerdo con la distribución de las alcaldías. De esta manera, el diseño plantea las siguientes unidades muestrales: 640 secciones electorales, 1280 manzanas y un total de 6,400 viviendas visitadas aproximadamente, en las que se seleccionó a una persona con el target de interés.

