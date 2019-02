Los 11 escándalos de corrupción más sonados en México

REDACCIÓN 11/02/2019 02:16 p.m.

CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- Cuando se sabe de un caso de corrupción en México, surge la indignación entre la ciudadanía, los medios de comunicación hablan hasta el cansancio de lo sucedido y pasado el tiempo se olvida.





Hoy te contamos sobre once joyas en las que la impunidad es una constante. En México no se castiga a nadie. Aquí un recuento de los escándalos que han acaparado portadas en los últimos años.

EL CASO CFE

De acuerdo con el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, en el sexenio de Enrique Peña Nieto se firmaron contratos de la CFE con empresas que obligan a pagar un subsidio de 21 mil millones de dólares por siete ductos que en la actualidad se encuentran inactivos.

Si los ductos no se pueden construir, como está sucediendo en siete grandes gasoductos, se tiene que estar pagando a las empresas, aunque no haya gas.

Exfuncionarios mexicanos permitieron dicha práctica y que de continuar así se tendrían que pagar a las empresas 70 mil millones de pesos durante los próximos 25 años.

López Obrador se refirió específicamente a las empresas Carso, IEnova y TransCanada, las cuales son propietarias de los siete gasoductos que se encuentran detenidos.

Según AMLO, quienes han sido parte de esta etapa de destrucción" de la empresa del Estado son:

· José Cordova Montoya

· Jesús Reyes-Heroles González-Garza

· Carlos Ruiz Sacristán

· Luis Téllez

· Alfredo Elías Ayub

· Felipe Calderón Hinojosa

· Georgina Kessell

· Jordi Herrera

· Alejandro Fleming





EL CASO OHL

El escándalo lo desataron unos audios divulgados anónimamente donde ejecutivos de la compañía acordaban supuestos aumentos de peaje en autopistas del Estado de México a cambio de pagar las vacaciones de un funcionario estatal, así como el pago de sobornos en términos "usuales" a magistrados. Aunque OHL México negó en todo momento la veracidad de las grabaciones, su director de Relaciones institucionales, Pablo Wallentin, tuvo que renunciar, así como Apolinar Mena Vargas, secretario de Comunicaciones de la administración de Eruviel Ávila. Cuatro meses después, Mena Vargas regresó al Gobierno estatal como Secretario Técnico del Gabinete como si nada hubiera pasado.

Sin embargo, se volvieron a filtrar grabaciones en las que intenta falsear cifras para obtener dinero del Edomex en un nuevo proyecto que parece ser el Mexibús.





LA CASA BLANCA

Una investigación periodística desató el mayor escándalo en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, se supo que tiene una casa de 86 millones de pesos en las Lomas de Chapultepec, construida por la empresa Higa, una de las empresas que ganó la licitación del tren México-Querétaro, y que antes levantó obras cuando él fue gobernador.

Un año después de ese reportaje y mucho escándalo, el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade, cercano a Peña Nieto, informó que el presidente no ha incurrido en conflicto de interés en la compra de una casa a un contratista del gobierno y que en la adquisición de la millonaria mansión por parte de la esposa del presidente, Angélica Rivera, no existió una participación indebida.





LA CASA DE VIDEGARAY

Otra investigación periodística, esta vez del diario Wall Street Journal, descubrió que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, cuenta con una propiedad que adquirió de Juan Armando Hinojosa, representante legal de Grupo Higa, la empresa que estuvo involucrada en los señalamientos de conflictos de interés de la propiedad de la primera dama, Angélica Rivera. Tiempo después y pasado el escándalo, la Secretaría de la Función Pública determinó que no se encontraron conflicto de interés en la compra.





CASO PADRÉS EN SONORA

El gobierno de Sonora, encabezado por la priísta Claudia Pavlovich, ha acusado que durante la pasada administración de panista Guillermo Padrés se cometieron todo tipo de actos de corrupción. Quiebra del sector salud, dobles nóminas, falta de infraestructura educativa y de bienes como camiones, daños en la infraestructura carretera a pesar de que hubo dinero para mantenimiento e irregularidades fiscales al ´perdonar´ el pago de impuestos a empresas en las que participan socios, amigos y familiares de colaboradores de Padrés, y hasta del mismo ex gobernador, son algunos de los señalamientos en torno al anterior sexenio.

La gobernadora Pavlovich ha detallado que la deuda estatal asciende a cerca de 30 mil millones de pesos ante "malos manejos" en las finanzas locales. Además, ha puntualizado que se debe por lo menos 7 mil millones de pesos a proveedores y que muchos de estos adeudos han llevado a las empresas a la quiebra.





CÉSAR DUARTE, EL MILLONARIO

César Duarte ha sido cuestionado por el manejo económico del estado de Chihuahua. Al inicio de su administración la deuda sumaba 12 mil 547 millones de pesos. Ahora, el monto ascendió a los 41 mil 309 millones de pesos, para convertirse en la más grande comparado con otros estados del país. Lo acusan de enriquecimiento ilícito e incluso hay una demanda en su contra.

En 2012 y 2014, la administración de Cesar Duarte hizo depósitos por casi 80 mil millones de pesos a una sociedad financiera privada de la que su actual secretario de Hacienda resultó ser abogado y accionista. Inicialmente se denunció penalmente que se trataba de recursos públicos de Chihuahua, pero la Procuraduría General de la República (PGR) indaga ahora el desvío de recursos federales en esas transacciones.





OCEONOGRAFÍA

El 28 de febrero de 2014, Banamex denunció a Oceanografía por un fraude de 585 millones de dólares operado mediante la entrega en garantía de documentos falsos de Pemex. El 31 de marzo, la PGR anunció el embargo de la empresa naviera que pasó a ser administrada por el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE). El único empresario detenido por corrupción fue Amado Yáñez, dueño de la empresa Oceanografía, ex propietario del club de futbol Querétaro, quien defraudó a Banamex -filial del gigante financiero estadounidense Citigroup- por 585 millones de dólares al presentar facturas apócrifas de cuentas por cobrar de Petróleos Mexicanos (Pemex).





EL CASO TOMÁS YARRINGTON

Por los delitos de lavado de dinero y por sus nexos con el crimen organizado, el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, fue detenido en Houston, Texas, en mayo del 2013. Fue señalado de estar relacionado con el ex jefe del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, de quien se afirmó recibió millones de dólares a cambio de dejarlo operar las rutas del narcotráfico en el estado.

También se le señaló de recibir dinero del grupo criminal Los Zetas. Fiscales federales de Estados Unidos aseguraron que cuando Yarrington Ruvalcaba fue funcionario público recibió "millones de dólares en pagos" de los cárteles de la droga "de varios esquemas de extorsión o soborno", dinero que supuestamente invirtió en bienes raíces mediante varios mecanismos de lavado de dinero.





EL CASO ARTURO MONTIEL

El ex gobernador del Estado de México, el priísta Arturo Montiel, fue acusado por su ex esposa, Maudi Versini, de secuestrar a sus tres hijos, a pesar de que la primera cuenta con la custodia. Montiel se retiró de la carrera presidencial de 2005 tras las denuncias de las mansiones millonarias y transacciones bancarias en México y Francia, aunque en la actualidad no enfrenta ninguna denuncia en su contra.





EL CASO MOREIRA

Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila, también del PRI, dejó una deuda estatal superior a los 36 mil millones de pesos. Debido al escándalo, Moreira tuvo que dimitir. Su sucesor, el gobernador interino, Jorge Torres López, fue acusado de conspiración para lavar dinero y otros delitos en Texas. Fue incluido en una lista de los "10 mexicanos más corruptos" publicada por la revista Forbes en 2013. Tres años más tarde fue detenido por el gobierno de España, en enero de 2016, bajo la sospecha de lavado de dinero y después lo soltaron por falta de pruebas.





PANAMÁ PAPERS

Políticos de alto rango y empresarios, entre ellos los mexicanos Ricardo Salinas Pliego, el narcotraficante Rafael Caro Quintero y Juan Armando Hinojosa Cantú, propietario de Grupo Higa, son mencionados en los más de 11 millones de documentos filtrados al diario alemán Süddesutsche Zeitung, ello como parte de los clientes de Mossack Fonseca, una empresa con base en Panamá especializada en la gestión de patrimonios.

En los documentos también se mencionan nombres como el de Amado Yáñez Osuna, que era socio mayoritario de la empresa Oceanografía y quien está preso por fraude.





lrc