MASACRE EN TEMIXCO

Las pifias de la autoridad que enrarecen el caso

Detenciones sin sustento, liberación de presuntos delincuentes, pruebas sembradas y testimonios de familiares chocan con versión oficial

HÉCTOR RAÚL GONZÁLEZ 13/12/2017 01:06 a.m.

CUERNAVACA (La Silla Rota).- Crispín Gaspar Cortés, el hombre al que el Comisionado Estatal de Seguridad, Alberto Capella Ibarra, identificó como líder de una célula criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), negó ser un criminal y aseguró que se dedica a la compra-venta de autos y terrenos.

En su casa de la Colonia Lázaro Cárdenas el hombre, padre de uno de los detenidos en el operativo policiaco del 30 de noviembre, dijo que es víctima de una persecución.

Pasaron a perjudicarnos a todos, a mí y a mi familia, lo que pasó ahora sí que pues llegaron sin orden y a media noche llegaron a despertar a mi hijo, a mi familia y pues es lo que yo quiero, una explicación de por qué me están achacando tantas cosas, tantas cosas pues que desconozco, de lo que me están acusando desconozco todo eso", dijo.

La tarde del 30 de noviembre, 12 horas después del operativo policiaco en el que una familia fue masacrada en el Municipio de Temixco, el Comisionado Estatal de Seguridad, Alberto Capella Ibarra, ofreció una conferencia de prensa para informar que en la irrupción policiaca cinco personas habían sido detenidas.

"En las últimas semanas se han registrado una serie de hechos delictivos en el Municipio de Temixco, los cuales tienen que ver presuntamente con un sujeto apodado ´Crispín´, quien pudiera ser el líder de una célula delictiva del Cartel Jalisco Nueva Generación en Temixco, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla y Xochitepec.

Este sujeto que intentaba sentar sus bases en el Municipio de Xochitepec como base de operación ha sido señalado en mensajes dejados por grupos de la delincuencia organizada, además de estar presuntamente relacionado con ejecuciones, venta y distribución de droga, además de contar con diversas denuncias anónimas sobre su presunta participación en en otros hechos delictivos", dijo Capella.

Esa madrugada en la Colonia Lázaro Cárdenas fue detenido José Manuel Gaspar, hijo de Crispín, de quien Capella dijo había sido detenido a bordo de un automóvil en posesión de una pistola y droga.

Pero en audiencias judiciales José Manuel y el resto de los detenidos fueron liberados por las inconsistencias e irregularidades de las puestas a disposición.

Sobre estas acusaciones en su contra, Crispín Gaspar negó en entrevista con reporteros formar parte de un grupo delictivo en Morelos.

Claro que es falso, eso no es cierto, eso es falso, o sea, si yo soy de aquí, yo nací aquí, nacido aquí en Lázaro Cárdenas, tengo muchos años viviendo aquí, yo no tengo por qué mentir, yo no voy a hacer un cartel aquí sabiendo que de aquí soy, o sea, no, nada que ver eso, yo no sé por qué sacó eso o de qué se trata eso", expresó.

Los señalamientos en su contra, dijo, han afectado a su familia.

El miedo a la Policía

Me acabaron con esas acusaciones, me están acabando, yo la verdad ya no puedo estar tranquilo, ni mi familia pude estar tranquilo, o sea, yo no, desconozco a qué se deba todo esto, de qué me están acusando, si tienen pruebas adelante, que me hagan ver todo eso, o sea, yo no me estoy escondiendo, por eso vine aquí a dar la cara por ustedes para que se dé cuenta que no escondo nada, no tengo nada que esconder y de las acusaciones que me dicen ahora sí que investiguen y si soy culpable ahora sí que estoy para que pague, pero que sea con hechos y ante la ley", expresó.

Dijo que se dedica a vender terrenos que heredó en los límites de los municipios de Cuernavaca y Temixco.

"Yo soy hijo de ejidatario y mi papá me heredó unos terrenos, inclusive todos mis abuelos han heredado aquí para el panteón, para el pozo de agua, o sea, para varias cosas han donado aquí y yo me dediqué a la venta de terrenos desde que me dejaron una parte de herencia y pueden investigar desde el principio a lo que me he dedicado, yo no tengo necesidad de otras cosas, a mí con eso de los terrenos es con lo que para ellos lo que deja y no nada más lo puedo decir yo, pueden preguntarle a la gente de aquí, a la gente, la gente debe de saber a lo que me dedico", dijo.

Uno de sus principales ingresos económicos, agregó, lo obtiene con la renta de su casa a una empresa de telefonía que instaló en la azotea una antena, renta por la que, aseguró, paga impuestos.

La petición de Crispín Gaspar es que autoridades federales lo investiguen a él y a los policías que detuvieron a su hijo, así como a los que participaron en la masacre de la Colonia Rubén Jaramillo.

"Yo espero que se investigue bien a fondo, si se equivocaron (los policías) pues que hablen, porque creo que esto salió internacionalmente de lo que soy, prófugo, y yo no soy ningún prófugo, en serio, no tengo por qué huir, a la vez tengo que esconderme por lo que está pasando por lo que me pueden hacer, porque así como sembraron eso (a mi hijo), a mí me pueden sembrar un testigo falso, me pueden poner a cualquier persona que me acuse de todo, ahora creo que ahí hasta secuestrador, algo así.

"Ese señor (Alberto Capella) me hizo famoso de la noche a la mañana, en serio, me hizo famosísimo", expresó.

Crispín también negó que la casa donde ocurrió la masacre de Temixco sea de su propiedad.

"Inclusive me están achacando que la casa donde pasó, lo del accidente que pasó apenas, dicen que la casa es mía, ahora me achacan que la casa es mía, pues que pregunten, hay autoridades, que pregunten si la casa es mía y que no hablen nada más por hablar.

"No es mía, ojalá, pero si me la quieren regalar ahora, pues adelante, pero dicen que la casa es mía, no sé, creo que dicen que el dueño está en Estados Unidos, es lo que sé, pero ¿por qué me están achacando algo que pues yo no tengo nada que ver ahí?", dijo.

La versión oficial

La policía de Morelos sostiene que las personas fallecidas en el lugar de los hechos hayan recibido el llamado "tiro de gracia".

No hay ningún elemento científico, técnico o pericial que así lo indique. Las necropsias de ley, practicadas con todo apego al protocolo, determinaron que los cuerpos no presentan ninguna característica de esa condición", dijo en días pasados el fiscal Javier Torres Durón.

Para las autoridades, estas personas fallecieron por el fuego cruzado entre policías y delincuentes.

Respecto a la decisión del juez de dejar en libertad a los detenidos, quienes fueron imputados por el delito de homicidio en grado de tentativa, aunque no vinculados a proceso, adelantó que la Fiscalía apelará la decisión.

