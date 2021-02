Las batallas políticas desatadas por el covid-19

Detrás de la batalla que libra personal médico para evitar el aumento de casos de covid-19, se desarrolla otra confrontación: la política.

Es protagonizada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que atribuye cualquier crítica a que ha afectado intereses de los corruptos; por los gobernadores que reclaman al gobierno federal la falta de recursos e insumos médicos; y de empresarios que buscan ser tomados en cuenta en el plan económico para impedir el impacto negativo que tendrá al respecto la pandemia.

Así coincidieron en decir analistas políticos consultados por La Silla Rota.

Para el académico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, José Fernández Santillán, a diferencia de otros países donde el liderazgo para enfrentar a la pandemia ha sido ejercido por los presidentes y primeros ministros, en México el primer mandatario no lo ha hecho.

“Estamos viviendo una situación de ausencia de liderazgo efectivo. Cuando López Obrador presumía de ser un líder de masas, con arrastre, la verdad es que su gobierno ha dejado mucho que desear frente a esta epidemia y lo que dice The Financial Times, los políticos de todos los colores, gobernadores y lideres empresariales están instrumentando una línea alternativa a la del presidente para desarrollar una propuesta económica y un programa de salud que pueda ayudar a los mexicanos a lidiar con la epidemia del coronavirus o presionar al presidente, porque el plan que él presentó no funciona porque es muy escaso”, dijo el también doctor en Historia de las Ideas Políticas por la Universidad de Turín, Italia.

El analista mencionó que los gobernadores también han aprovechado la crisis de la pandemia para buscar posicionarse.

“Los gobernadores que pidieron la revisión del pacto federal, también son unos oportunistas y están queriendo llamar la atención y robar cámara, es una mezquindad. En lo que sí tienen razón es que se debe revisar el pacto fiscal, ya que del gasto 15 centavos van a los estados, 5 a los municipios y el resto a la Federación, resulta que tenemos una Federación rica y estados y municipios pobres”, agregó.

Para el investigador de Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana, Víctor Alarcón, el gobierno encabezado por López Obrador primero desestimó a la pandemia, como si no pasara nada, e incluso hubo gobernadores de Morena como Miguel Barbosa, de Puebla, que dijeron que eso sólo le daba a un cierto tipo de gente.

Pero conforme la crisis ha escalado, la actitud ha cambiado, y aunque el gobierno recibió un sistema de salud desmantelado, han debido volver a subrogar servicios privados de salud, algo que ya existía con el Seguro Popular, que ellos desaparecieron.

El gobernador de Baja California, el morenista Jaime Bonilla, reconoció el 13 de abril que en su estado los médicos estaban “cayendo como moscas”, y lo atribuyó a que no se les dio atención en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En un video el mandatario bajacaliforniano agregó que el problema ya era en toda la entidad.

El problema ya había sido exhibido por personal médico de la clínica 20 del IMSS que el fin de semana protestó por la falta de insumos. Incluso el comediante, Eugenio Derbez hizo un video donde denunciaba la situación, lo que le generó críticas e incluso la delegada del IMSS en Baja California, Desiree Sagarnaga Durante, intentó desmentir lo dicho por el actor e incluso le pidió no difundir noticias falsas. Fue Bonilla quien confirmó la problemática de los médicos y acusó al IMSS de no ponerse las pilas.

Además, no han escuchado a otros actores políticos, lo que atribuyó a la actitud de López Obrador de buscar monopolizar todas las decisiones.

“El presidente no ha querido acuerdos y quiere seguir con el monopolio de la voz, la imagen y de la decisión de la política, con ese nivel de empecinamiento y tozudez vamos a tener que asumir que estamos en esta etapa de la pandemia y ver cómo y de que manera esto tendrá que ser remontado”.

Del otro lado, consideró que la oposición y los gobernadores no han estado tampoco a la altura, pese a que buscan mostrarse como un contrapeso. Deberían tener un discurso más responsable.

“No lo han hecho con esa capacidad, con esos elementos que se le exigen al presidente y no ha presentado un plan sistemático y en cambio ha habido respuestas del empresariado de un plan económico y de sectores académicos que han hecho planes aunque no les toque a ellos hacerlo”, agregó Alarcón.

Para la académica de la Universidad Iberoamericana, Ivonne Acuña, la crisis por el covid-19 lo que ha hecho es desnudar los intereses de distintos actores políticos y económicos.

“Está desnudando intereses, ahí está el video de Eugenio Derbez, los posicionamientos del grupo de Salomón Chertorivski (ex secretario de Salud en el último tramo del gobierno de Felipe Calderón) el editorial de The Financial Times, como si no hubiera estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí la hay y en términos económicos vamos por partes con algunas ayudas a los sectores populares. Él dijo que si no funciona, vamos al siguiente punto pero no era el momento de recluir a la gente porque nuestra economía no es como la de otros países”, dijo la maestra en Sociología Política.

“Estamos viendo como personajes políticos, grupos identificados con Felipe Calderón, están buscando desprestigiar al presidente, restarle credibilidad y legitimidad. No podemos pretender que a media crisis el líder no sea obedecido o que renuncie. Eso es sumamente irresponsable”.

También criticó que como ocurre con cada crisis, algunos gobernadores como Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, de Nuevo León, o el presidente de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, Martín Orozco (gobernador de Aguascalientes) pidan la revisión del pacto fiscal y hasta deslicen que el del federal.

“El de Jalisco, Enrique Alfaro está intentando posicionarse hacia las elecciones presidenciales del 2024, buscan generar nuevos liderazgos que puedan hacerle frente a López Obrador. No había figuras relevantes antes de la crisis”.

Aunque algunos creen que López Obrador alucina cuando habla de que tiene malquerientes, Acuña consideró que sí hay quienes buscan descarrilar el proyecto del presidente.

”Es peligroso y preocupante, en lugar de que apoyaran al presidente están buscando restarle legitimidad y eso es un suicidio”, concluyó.

Este miércoles, gobernadores de Acción Nacional coordinados por Martín Orozco, de Aguascalientes, denunciaron que la cantidad de insumos médicos que les envía el gobierno de México para atender el Covid es “insuficiente. Su calidad, penosa. Hemos decidido devolverlos a la Federación”, acompañado de una fotografía con material casi transparente.

A través de su cuenta de Twitter, los mandatarios exhibieron fotos de batas y cubrebocas delgadas y casi transparentes, los cuales presuntamente venían en cajas de cartón distribuidas por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

"Lamentable, preocupante e inaceptable. La cantidad de los insumos médicos que está enviando el @GobiernoMX a las entidades para atender el #Covid-19 es absolutamente insuficiente. Su calidad, penosa. Hemos decidido devolverlos a la Federación", anunciaron.

Nuestro respaldo a la denuncia que realizan los gobernadores.



El @GobiernoMx debe dar una explicación inmediata sobre los insumos de pésima calidad que envío a los estados.



Todo el personal de salud merece equipo de calidad para enfrentar la pandemia del #COVID19. https://t.co/On7ZrGP8Pk — Diputados PAN (@diputadospan) April 15, 2020

En la conferencia nocturna, el subsecretario Hugo López-Gatell fue cuestionado al respecto y dijo que no hay confrontación con los gobernadores.

Esto fue lo que respondió el subsecretario Hugo López Gatell a gobernadores sobre insumos médicos por el tipo de material y para quiénes sirve pic.twitter.com/cXrBqOXAlI — La Silla Rota (@lasillarota) April 16, 2020





Este jueves, Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, negó que haya un Centro de Ingeniería del IMSS en Morelia donde supuestamente se reparan ventiladores que pueden emplearse en pacientes graves de coronavirus covid-19 como afirmó el titular del IMSS, Zoé Robledo.

"O les gusta mentir a ustedes, que no creo, o les obligan a mentir, pero dejen de mentirle a la sociedad. Lo último que la sociedad espera de sus gobernantes y de expertos es que les mientan”, expresó el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles en mensaje dirigido a Zoé Robledo y Hugo López-Gatell.

La declaración del mandatario perredista se dio luego de que Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), afirmara la existencia de dicho recinto.