La evolución del futbol femenil en México

DANIELA MUÑOZ 28/12/2018 08:00 p.m.

El futbol femenil comienza a dar sus primeros grandes pasos en el mundo. En este 2018 se otorgó el primer Balón de Oro Femenil en la historia, México disputó su segundo año con la Liga MX Femenil y la selección mexicana Sub17 hizo historia llegando a la final.

Aunque la selección mayor no asistirá al Mundial Femenil que se disputará el próximo año en Francia, los cambios comienzan a notarse. De tener que reutilizar el uniforme que dejaba la selección varonil en los 90, a tener patrocinadores y transmisión del futbol femenil en México.

En el mundo no es la excepción, hay países como Noruega que han llegado a tal igualdad que los futbolistas hombres y mujeres ganan el mismo sueldo, un paso muy grande que se espera, en poco tiempo comience a ocurrir en otros países.

Este 2018 el futbol femenil ha hecho eco de los grandes pasos que está dando. Antes se creía que el futbol femenil mexicano no era de gran interés para la afición y los directivos hacían caso omiso para apostar por su profesionalización. Ahora la historia es otra, y luego de año y medio, la Liga MX Femenil ha alcanzado lugares y objetivos que hace unos años eran inimaginables.

La historia del futbol femenil no viene de los últimos años, hay que regresar muy atrás en la historia para encontrar los primeros éxitos. En la década de los 70 el cuadro femenil tuvo sus primeros logros en los campeonatos no oficiales de la categoría (ya que la FIFA no los reconocía), en 1971. Nuestro país fue sede y subcampeón de la segunda justa mundialista de selecciones absolutas.

Un año después de que Brasil y Pelé se coronaron en territorio nacional, se llevó a cabo la edición dos del Mundial femenil, que tuvo a seis participantes provenientes de América y Europa (Italia, Francia, Inglaterra, Dinamarca, Argentina y México.

El Tricolor venció en la fase de grupos a Argentina (3-1) e Inglaterra (4-0) y, posteriormente, doblegó a Italia (2-1). En aquel torneo, que se disputó en el Estadio Azteca y el Jalisco, Maria Eugenia ´La Peque´ Rubio, la primera mexicana en acceder al Salón de la Fama del Futbol, marcó el primer gol para la escuadra azteca.

En el Coloso de Santa Úrsula, el 5 de septiembre de 1971, las mexicanas se enfrentaron a las danesas en el duelo por la corona. Las anfitrionas cayeron por 3-0 y se quedaron con el segundo lugar.

Cabe mencionar que dicho torneo no tuvo el aval de la FIFA, por lo que fue hasta 1991 que el certamen para damas se oficializó.

Desde entonces, son contados los éxitos que el futbol femenil mexicano tuvo a nivel de selección mayor, pues apenas suma tres participaciones en la Copa del Mundo y una más en los Juegos Olímpicos en las que no avanzó de la fase de grupos y recientemente quedaron fuera del Mundial Femenil a realizarse en Francia 2019.

Sin embargo, en las categorías menores la historia ha sido muy diferentes para la Selección Mexicana. Al menos en la categoría Sub 20, el ´Tri´ se ha calificado en ocho ocasiones al mundial de la especialidad, de las cuales solamente en tres avanzaron y fueron eliminadas por Corea del Sur (2010), Nigeria (2012) y Estados Unidos (2016).

En la Sub-17, México había tenido mejores participaciones, pero ninguna había trascendido como la del presente mundial de Uruguay en donde avanzaron hasta la final ante España, en donde desafortunadamente cayeron, pero dejaron una huella histórica, ya que en sus dos últimas participaciones, el combinado nacional había alcanzado solo los cuartos de final, ronda en la que fue eliminada por Japón y Venezuela,

Una pieza fundamental de la evolución del fútbol mexicano femenil es la profesionalización del mismo, pues desde la creación de la Liga MX Femenil, se han cosechado varios logros en todas las categorías de la Selección Mexicana Femenil.

Prueba de ello es que 14 de las 24 convocadas por Mónica Vergara son futbolistas activas de diversos equipos de la Liga MX Femenil que se combinan con futbolistas que militan en equipos de Estados Unidos o Europa y que hicieron historia alcanzando su primera final de la Copa del Mundo Femenil Sub-17.

Mundial 1991

El futbol femenil experimentó tal progreso y popularidad en la década de 1980 que la FIFA decidió organizar la primera Copa Mundial Femenina de Fútbol en 1991 en la República Popular China, siendo la selección de Estados Unidos la campeona y la subcampeona la de Noruega.

No fue hasta 1999 cuando México clasificó por primera vez a un Mundial Femenil avalado por la FIFA, de la mano de Leonardo Cuéllar.

Para esta justa, el técnico tuvo a 13 jugadoras mexico-americanas buscando armar un equipo competitivo, que al final no logró sino regresar a casa con tremendas goleadas, recibió 15 en tres partidos y un solo gol a favor que anotó Maribel Domínguez. Los rivales fueron Alemania, Italia y Brasil.

Las figuras

Aquellas futbolistas que comenzaban a escribir la historia del futbol femenil siguieron formándose dentro del balompié hasta convertirse en íconos del futbol femenil en México.

Mónica Vergara:

Se quedó al margen del último Mundial, pues las piernas ya no le dieron para estar a la par de sus compañeras. Fue becada por la Comisión de Selecciones Nacionales para estudiar la carrera de directora técnica. Luego de ser la entrenadora de la Sub 15 y auxiliar de Leonardo Cuéllar en las otras categorías, se convirtió en la directora técnica de la Selección Sub17 que llegó hasta la final del pasado Mundial de la categoría, en donde México quedo subcampeón.

Maribel Domínguez:

La mejor futbolista mexicana de la historia fue la encargada de marcar el único gol en el Mundial Femenil 1999 y pieza clave para que la selección regresará a una justa olímpica en 2004, la participación más reciente de un selectivo femenil en dicha competencia.

En 2004 su historia fue conocida en todo el mundo cuando llegó a un acuerdo para jugar con el Atlético Celaya de la entonces Primera A, hoy Ascenso MX, y así incursionar en el futbol profesional varonil. La Federación Mexicana de Futbol lo vio con buenos ojos pero no así la FIFA, órgano que impidió el traspaso debido a que se prefería mantener claramente la división entre ambas ramas.

En 2006 fue fichada por el Barcelona de la Superliga Española. En 2011 disputó el Mundial de la rama y en ese mismo año logró la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. Actualmente es la máxima anotadora en la historia del selectivo nacional, además de que es la que más juegos ostenta.

Después de disputar el preolímpico rumbo a Río 2016, decidió llevar su carrera profesional a los banquillos. En 2017 se incorporó al cuerpo técnico de Christopher Cuéllar, como auxiliar técnica de la Selección Mexicana Sub-17.

Actualmente es la directora técnica de la Selección Sub-15.

Andrea Rodebauhg:

Después de ese Mundial se retiró como jugadora de la Selección, se casó en el 2000 y tuvo dos hijos. Tuvo a su cargo a la Selección Femenil del ITESM Campus México. También fue becada por la FMF y fue entrenadora de la Sub 20 clasificándolas a un Mundial. Trabajó con la Sub 13 y muchas de las jugadoras que hoy están en el Tri, pasaron por su mano.

Actualmente es instructora FIFA, participa como socia de FutFemenil y fue directora técnica de las Xolas en la Liga MX Femenil hasta hace unos días.

Mónica Gerardo:

Dejó el futbol a nivel selección, terminó su carrera como profesora en la Universidad de Concordia, después se especializó como entrenadora y actualmente es la directora del Instituto at St. Mark's Lutheran School.

PROBLEMAS SELECCIÓN MEXICANA

No todo ha sido color de rosa. El cuadro femenil a cargo de Cuellar, vivió homofobia y discusiones con una de las protagonistas, Charlyn Corral. En 2016, después de casi dos décadas, Leonardo Cuellar dejó de ser el Director Técnico de la selección mexicana de futbol femenil tras un mal papel en el Mundial, no conseguir el boleto a los Juegos Olímpicos Río 2016 y los problemas con varias jugadoras que derivaron en su despido.

Después del mal papel de México en el Mundial del 2015, donde el ´Tri´ cayó 2-1 ante Inglaterra y 5-0 frente a Francia, empató contra Colombia a un tanto y otra vez quedaron en fase de grupos, Charlyn Corral argumentó que el "ciclo de Cuéllar había terminado", tras esto el entrenador dijo que le había faltado ética y la dejó fuera de los Juegos Panamericanos argumentando que la jugadora tenía una enfermedad.

Después, Charlyn se fue a jugar a España con el Levante, convirtiéndose en la actual mejor jugadora mexicana en Europa y a días del preolímpico, Cuéllar decidió no llamarla una vez más, Corral afirmó que no existía la libertad de expresión en la selección femenil y anunció su retiro del Tri.

Tras el despido de Cuéllar, Charlyn Corral regresó a la Selección Mexicana y otras seleccionadas también alzaron la voz.

En 2016 Stephany Mayor y Bianca Sierra hicieron pública su relación de varios años y en una entrevista para el New York Times hablaron del rechazo que sintieron de Leonardo Cuellar.

Durante los preparativos para jugar el Mundial de Canadá, en 2015, el entrenador Leonardo Cuellar lanzó un comentario que hizo estremecer a las dos futbolistas: "A mí no me importa si nos novias o no, pero no las quiero ver ahí agarradas de la mano o haciendo desfiguros" dijo en aquel entonces el estratega.

"Fuero duro, porque si lo piensas, no creo que le digan a un hombre de la selección mexicana que no bese a garre a su novia cuando va con el uniforme", agregó Bianca.

FALTA DE APOYO

Charlyn Corral es la actual mejor jugadora de México en Europa. No solo se ha convertido en la máxima goleadora del Levante femenino en la Liga Iberdrola de España, también se consagró con el Pichichi como la máxima goleadora en la liga femenil de España, un título histórico para el futbol femenil mexicano.

Sin embargo, para las empresas que comúnmente patrocinarían a un jugador hombre por tener estos éxitos, no es gran negocio patrocinar a una mujer.

Los patrocinadores son escasos en el futbol femenil, al menos en la Liga MX Femenil, Chivas, el primer equipo campeón en la historia de la competencia, es el único equipo que tiene su propio patrocinador, la empresa de lácteos tapatía Sello Rojo patrocinador.

LOS AVANCES EN LA LIGA MX FEMENIL

En diciembre del 2016 el futbol mexicano anunció una liga de futbol femenino categoría Sub23 que dependería de los clubes de la primera división.

La nueva liga disputó antes un torneo de copa en el primer semestre del 2017, mismo que ganó Pachuca. El primer torneo de liga comenzó en septiembre y culminó en diciembre, igual que el de la liga varonil. Las primeras campeonas fueron Chivas, quienes se alzaron con el título frente a un Estadio Akron lleno.

Durante las primeras jornadas, propios y extraños se sorprendieron con la gran aceptación de la Liga MX Femenil. Uno de los factores más sobresalientes fue la buena asistencia a los recintos en donde se llevaban a cabo los encuentros, jornadas después esto derivo en que más de tres equipo decidieran prestar los estadios en donde se disputa la Primera División, para que las jugadoras tuvieran sus encuentros.

Uno de los grandes pasos, es que la Liga siga en pie, mostrando sus primeros frutos con las categorías menores de la selección mexicana, pero la asistencia y la cobertura mediática han jugado papeles fundamentales para la evolución del futbol femenil.

En Agosto de 2017, para la quinta fecha se transmitió por primera vez en vivo por televisión un partido de la Liga MX Femenil. Fox Sports acordó con los Tuzos la transmisión del encuentro entre los entonces dos equipos líderes del torneo, América y Pachuca.

Pero en octubre del año debut de la liga, una gran noticia llegó, la transmisión de los partidos de seis equipos de la liga hasta 2023: Chivas, Pachuca, Monterrey, León, Xolos y Santos.

A un año y medio de la profesionalización de la Liga MX Femenil, los directivos, la afición y las jugadoras siguen dando su aportación para hacer crecer el futbol femenil mexicano, rompiendo barreras, obstáculos y dejando huella para que el futbol femenil mexicano siga su consagración.









AJ