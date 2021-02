L12, el coletazo de daños que deja a su paso

Raúl Mora murió a los 78 años, enfermo y con la tristeza de haber perdido su casa por los daños ocasionados por la obra de ampliación de la Línea 12 del Metro en la colonia Primero Victoria de Álvaro Obregón.

Murió en marzo del año pasado, en plena lucha porque el gobierno de la Ciudad de México reconociera las afectaciones detectadas en 160 casas de la zona por donde pasa el trazo de la obra que conectará Mixcoac con Observatorio.

Cuando creímos que estábamos en riesgo, en octubre de 2017 nos salimos de la casa, a la fecha continuamos afuera, cinco meses después mi papá falleció en marzo de 2018, estaba enfermo y ver su casa así fue un golpe muy fuerte”, explica su hija Lorena, quien mantiene la lucha para que el gobierno se haga responsable por los daños. Él estaba enfermo, tenía un negocito, era pensionado, de ese negocio vivía, de la venta de dulces, al tener que cerrar se vino abajo; él no quería salirse, él estuvo en el plantón todo el día, desde las 4am hasta las 12 de la noche, su salud se deterioró”, recuerda.

Ya son tres años desde que habitantes de esa colonia en la alcaldía de Álvaro Obregón, se percataron de las afectaciones en las casas cuando se empezó a construir la primera lumbrera a finales de 2016.

Grietas y cuarteaduras comenzaron a observarse en pisos y paredes y poco a poco fueron avanzando, mientras que los gobiernos de la entonces delegación que encabezaba María Antonieta Hidalgo y de la Secretaría de Obras con Édgar Tüngui Rodríguez.

“Nunca informaron, hubo mesas de trabajo pero nunca quisieron dar la información completa de cuál sería el trazo por el que iban a construir hasta que finalmente lo dieron y era por debajo de nuestra colonia, de nuestras casas, conforme fue avanzando, fueron avanzando los daños en el piso, paredes de las casas de la colonia Primera Victoria”, cuenta Lorena Mora, quien forma parte de un grupo de vecinos de la colonia que reclama daños.

A principios de esta lucha, los vecinos ingresaron oficios a la entonces delegación Álvaro Obregón que respondía que ellos no tenían nada que ver en dicha construcción por lo que comenzaron entonces a solicitar información a la Secretaría de Obras capitalina.

En realidad, en un inicio el motivo por el que la gente se comenzó a unir fue por los negocios que iban a resultar afectados, que iban a cerrar, ese fue el motivo, se comenzaron a tener mesas de trabajo con ellos”.

A tres años, se ha levantado un censo que reporta daños, menores y mayores, a 160 casas, algunas de las cuales se han tenido que demoler, como la de Raúl Mora.

Pese a todo, la delegación Álvaro Obregón elaboró un dictamen en los que se advertía que los vecinos tenían que desalojar algunos inmuebles; luego, se hicieron levantamientos notariales de cómo se encontraban las casas.

“Volvieron a hacer un dictamen en Álvaro Obregón, ahí nos hablaron de un peligro real y que se tenía que apuntalar”.

“Nos salimos por nuestra propia cuenta porque se estaba moviendo todo, por nuestros propios medios tuvimos que pagar renta y fue hasta diciembre que ellos, la Secretaría de Obras, nos comenzaron a dar apoyo de renta”, refiere Lorena.

De la empresa constructora responsable de la obra de ampliación de la Línea 12 del Metro, Lorena recuerda que los representantes que acudieron a revisar las casas, hombres con acento español, siempre fueron groseros y prepotentes con los vecinos, además de que nunca se quisieron hacer responsables.

El consorcio integrado por la firma mexicana Prodemex y la empresa española Proacon fueron los ganadores del contrato para la construcción de la ampliación de la Línea 12 del Metro en la Ciudad de México.

La empresa nunca se quiso hacer responsable, la empresa siempre negó que las afectaciones fueran por las obras, fueron groseros y prepotentes con los vecinos, Prodemex, son españoles, de hecho, los residentes o encargados de obra eran españoles, la Secretaría de Obras fue quien se hizo cargo del asunto”.

Orillados por la indiferencia del pasado gobierno, los vecinos de la colonia Primero Victoria se instalaron en plantón en febrero de 2018 para cerrar la obra y obligar que las autoridades les hicieran caso y se obligara a la empresa a exhibir -si es que tenían- los estudios de mecánica de suelo y de impacto ambiental.

Entre las respuestas que obtuvieron, les dijeron que las casas se movieron porque hay rellenos en la zona y que el caserío de la zona estaba mal construido.

El sexenio de Miguel Ángel Mancera que concluyó José Ramón Amieva llegó a su fin y los vecinos tuvieron que empezar su peregrinar de oficina en oficina para pedir que se retomara la investigación de las afectaciones en las casas por las obras de ampliación de la Línea 12.

En total, la Secretaría de Obras reconoce que la construcción subterránea pasa por once colonias de Álvaro Obregón, además de la Primera Victoria son impactadas Alfonso XIII, Minas de Cristo Rey, Tolteca, Barrio de Alfalfar, Carola-Sacramento, Francisco Villa, Real del Monte, José María Pino Suárez, Cove y Daniel Garza.

“Con el nuevo gobierno, desde el 5 de diciembre de 2018 hemos tenido mesas casa semana, ellos no nos querían recibir, tuvimos que hacer otro paro en la Dirección de Obras, ha sido volver a empezar con este gobierno”, asegura Lorena.

A un año de que la casa de sus padres ubicada en la calle C, Manzana 24, Lote 4 de la colonia Primera Victoria, sección Bosques, fuera demolida por los daños ocasionados la construcción del túnel, la construcción de la misma no ha comenzado y ni siquiera hay una fecha clara de arranque de la obra. El nuevo gobierno, acusa Lorena, no está cumpliendo con las fechas establecidas de pagos a los apoyos de renta.

No quiero apoyos, quiero mi casa, quiero mi casa: María Vega Vanegas.

María, mamá de Lorena y esposa de Raúl no puede hablar mucho. El llanto se lo impide al ver que su casa de tres pisos es sólo un terreno lleno de escombros y basura.

Recuerda que fue en 2016 cuando empezaron el peregrinar con diversas autoridades en busca de ayuda y que se reconocieran los daños a las viviendas.

“Mi casa se deshizo…nos dolió mucho, los primeros que se salieron fueron mis hijos, mis nietos, les dio una depresión “cañona” y bajaron de calificaciones, nos quedamos mi esposo y mi nieto en la planta de abajo”.

Mi esposo…ese tema me impacta, muere el 15 de marzo, tenía un año aquí, todos los vecinos cerramos la obra y él estaba día y noche, aquí murió, estuvo mucho tiempo porque le dolía mucho su casa, el día que iba a morir estaba con mi hija, me dijo, llévame, quiero morirme en mi casa, en la tarde se fue al hospital y ya no regresó”.

Entre lágrimas recuerda que Raúl quería volver a su casa y que antes de morir le comentó que no le alcanzaría la vida para verlo y así fue.

“Yo no quiero apoyo, yo quiero mi casa, quiero mi casa, ya se llevaron parte de mi vida, son más de 30 o 40 años que viví con mucho sacrificio…ahí crecieron los hijos, estuvimos toda la vida, no se hacen responsables, no quieren reconocer que fue el metro, que están mal construidas, que tienen mal material”.

A María le dan 5 mil 500 pesos para la renta, ese mismo apoyo se lo dan a otros de sus dos hijos que tienen sus propias familias y tienen que rentar también por su cuenta pues no caben todos en un solo departamento.

La clausura y primer muerto de la obra

Con este historial a cuestas, los vecinos, pidieron y consiguieron que la alcaldesa Layda Sansores recorriera la zona de las afectaciones; luego de eso, el 31 de enero la gobernante local puso sellos de clausura a la obra que ejecuta Prodemex por considerar que hacían falta medidas de protección civil que ponían en riesgo a los propios trabajadores y a los vecinos de la zona.

“Área de alto riesgo, aislamiento y suspensión temporal como medida de seguridad y preservación de la vida”, se leyó en los sellos impuestos. La medida tomó por sorpresa a las autoridades del gobierno central que encabeza Claudia Sheinbaum, quien un mes antes había recorrido la obra en compañía del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sin que hablaran de riesgos.

En entrevista, Erick Reyes, director general de Gobierno, explica que la clausura enloqueció a las empresas que participan en dicha obra quienes se vieron obligadas a cumplir con el programa interno de Protección Civil que nunca habían registrado ante las autoridades de la antigua delegación Álvaro Obregón ni en la presente administración que encabeza Layda Sansores desde octubre pasado.

El cierre de las seis lumbreras en el tramo de ampliación de la Línea 12 obligó a las compañías involucradas a solventar las irregularidades con las que venían trabajando desde hace año.

Se suspendió porque la empresa no contaba con un programa interno de Protección civil, se suspenden las 6 lumbreras y a la semana y media solventa la empresa la irregularidad, que era no contar con ese programa; se procede a la apertura de las 6 lumbreras”.

A dos días de que se levantaron los sellos y pese al descontento que generó la acción de Layda Sansores en el gobierno central, un trabajador perdió la vida en la obra el 19 de febrero pasado.

“Estaban colocando un primer protector de cemento en el túnel y se cayó el zampeo encima al trabajador”.

El funcionario detalla que al principio Prodemex alegó que sí tenían el programa interno de Protección Civil, sin embargo, cuando la alcaldía les pidió que lo ingresaran se dieron cuenta que estaba incompleto.

“Al parecer lo tenían, pero lo que no hicieron fue ingresarlo a la antes delegación y cuando nosotros llegamos en octubre pues tampoco lo presentaron y siguieron trabajando sin programa”, explica.

Una vez que Layda Sansores coloca los sellos, dice, “dieron la cara todo, porque, imagínate, suspender el metro una semana y media, hasta la UNAM apreció presentando los estudios de tierra”.

“El tema es, desafortunadamente después de clausurar pasó el accidente, cuando suspendimos las lumbreras tembló y permitimos que por un tema de seguridad ingresaran a revisar el túnel, pero imagínate que ocurre un sismo mayor hubiera sido peor, ni pensarlo”.

De las afectaciones causadas por la construcción del túnel, el funcionario de la alcaldía reconoce la cifra de 160 inmuebles, sin embargo, refiere que tan sólo diez son casos graves, dos se tiraron para ser constituidas; ocho requieren ser cimentadas y las demás, grietas menores.

El director de Gobierno, habla de una “excelente relación” con los vecinos afectados de la colonia Primero Victoria a quienes les reconoce la representación jurídica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

“A estas alturas hay una excelente relación con ellas, se visitaron viviendas, ya se entregaron viviendas completas”.

Al respecto, Lorena revira “el diálogo en mesas está pero aún hay varios puntos que no se han definido, hasta el momento han entregado una casa de las recimentadas, aún no tienen fecha para iniciar trabajos en las demolidas, a pesar de que las demoliciones concluyeron desde noviembre de 2018”.

Sin fecha clara de arranque de reconstrucción: Sobse

El pasado 15 de marzo un equipo de la Secretaría de Obras se reunió con los vecinos.

Alejandro Carrillo, director de Obras de la Secretaría de Obras del Gobierno de la Ciudad de México encabezó la reunión y explicó que estas se llevan a cabo cada ocho días para checar avances y dar cumplimiento a todas las peticiones.

Carrilo reconoció que en el censo, mas o menos son aproximadamente 160 predios que se están atendiendo.

Cuestionado respecto a la fecha de reconstrucción de las viviendas de la colonia Primera Victoria, el funcionario de la administración capitalina no se comprometió a proporcionar una fecha precisa y sólo atinó a decir: “estamos en proceso”.

¿No hay una fecha exacta?, se le insistió. “No, ya empezamos desde hace mucho tiempo y estamos en proceso”, reiteró el funcionario.

Agregó que el gobierno local también se encuentra en proceso de licitación para poder adjudicar la obra en el caso de las viviendas que ya fueron demolidas, como la de María Vega Vanegas, mamá de Lorena Mora.

La entrevista fue interrumpida por integrantes del comunicación social o enlace de la Secretaría de Obras, quienes explicaron que por el momento no tienen autorizado hablar ni dar detalles del tema.

El equipo de la Secretaría de Obras del gobierno local escuchó casi por tres horas las peticiones y reclamos de los vecinos que a tres años de que se iniciaron las obras de ampliación de la Línea 12 manifestaron su enojo por los daños a su vivienda, el ruido permanente y en algunos casos el fracaso de sus negocios.

Las afectaciones a comerciantes

Además de los vecinos cuyas viviendas resultaron afectadas, existe un grupo de al menos 21 comerciantes cuyos negocios bajaron las ventas por la mega obra en la zona y la obstrucción del paso de la misma.

Fernando Enrique Martínez de León, explicó que durante el primer año de la obra reconoció que reciben un apoyo mensual de 4 mil 600 pesos que resulta insuficiente para soportar el pago de renta que oscila entre los 6 mil o 7 mil pesos mensuales.

El comerciante detalló que en su caso empleaba a cuatro trabajadores para ayudarle a operar la tortillería, de los cuales solamente mantiene a uno de ellos ante la imposibilidad de seguir pagando los salarios.

“Tengo una tortillería y comenzó a operar a medias desde que empezaron las excavaciones, fue hasta el último momento que nos dijeron los de la administración pasada que sería una lumbrera.

“No nos dan una fecha de terminación, no nos dan información concreta, si es una situación lamentable que el gobierno no nos esté atendieron. Miguel Ángel Mancera empezó con el apoyo, pero se dezafanaron de nosotros, ya no nos atendieron ni nos tomaron en cuenta”.

El diagnóstico que minimiza los daños

A pesar de que se reconocen los daños ocasionados en la zona de influencia del túnel, la Secretaría de Obras, en la recta final del gobierno de José Ramón Amieva Gálvez, elaboró un diagnóstico del subsuelo donde se ubica la colonia Primera Victoria, sección Bosques.

Las conclusiones del documento elaborado por los ingenieros consultados Carlos Olagaray Palacios y José Luis Flores Ruiz, en poder de LA SILLA ROTA, minimiza los daños en los inmuebles, así como nulifica cualquier tipo de riesgo para sus ocupantes, pese a que estos en algunos casos fueron evacuados.

De acuerdo a la norma todos los inmuebles que se revisaron cumplen con la misma, por lo que ninguno de estos pone en riesgo la integridad de los ocupantes”, puntualiza.

Pese a ello, resalta que los daños que deberán ser reparados “son los causados directamente por el asentamiento que ocurrió en la zona del eje y aledaña al trazado del túnel”.

Respecto a los desprendimientos de los acabados, los especialistas de Sobse adjudicaron que se debe a la mala preparación de la superficie para recibir el acabado; al poco recubrimiento de acuerdo de refuerzo inferior.

“Finalmente los daños que se presentan en las viviendas tienen diferentes orígenes, varias de las fisuras encontradas son de aparición reciente, estos daños, son consecuencia de asentamientos diferenciales”.

Las casas que se encuentran en la zona de influencia del túnel muestran daños, los cuales son causados por la combinación de una cimentación deficiente, una limitada calidad constructiva, falta de mantenimiento, así como los asentamientos que se están presentando en el eje del túnel”.

A más de diez años de que inició la construcción de la llamada Línea Dorada, la Línea del Bicentenario, la ampliación de la misma, la obra que pretende conectarla con la zona de Observatorio sigue generando polémica.

fmma