Hospital Regional de Zona 25 del IMSS, abandonado tras el 19S

"Yo siento que ya lo dejaron a la deriva", dice Martha Jiménez, derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sobre el Hospital Regional de Zona (HRZ) 25, que está abandonado y a la espera de ser demolido por los daños que sufrió en el terremoto del 19 de septiembre de 2017.

Fuentes consultadas por LA SILLA ROTA señalan que la administración pasada no aceleró los trámites necesarios y el actual director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Germán Martínez Cázares, se ha enfrentado a diversos obstáculos que han impedido la reconstrucción del hospital.

Sin embargo, a un año y medio del sismo, los más afectados son los derechohabientes de la zona de Iztapalapa, quienes se quejan de tener que trasladarse hasta hospitales ubicados en Texcoco y Chalco para recibir atención médica.

Uno de esos casos es el de la hija de Martha, quien vive cerca del hospital pero tuvo que trasladarse hasta Texcoco cuando entró en labor de parto. Recuerda que tuvo que viajar durante casi dos horas para llegar allá y aunque recibió la atención que necesitaba, destaca que en esa clínica "tenían un montón de gente en fila de espera". Por esa razón le pide a las autoridades del IMSS que aceleren el proceso de reconstrucción del centro hospitalario que está en Iztapalapa.

El Hospital Regional de Zona 25 "Zaragoza", ubicado en la Calzada Ignacio Zaragoza, hoy está desolado, en pausa, sólo esperando que derrumben sus paredes. En el lugar sólo permanece personal de vigilancia y un perro de color negro.

El inmueble que resultó más afectado es la torre principal, en uno de los costados se observa una grieta que cruza por la mitad del edificio, mientras que la fachada y la parte posterior presentan severos daños y la falta de algunos vidrios.

El hospital, que fue construido hace 50 años, no resistió el embate del terremoto del pasado 19 de septiembre de 2017. De acuerdo con habitantes de la zona entrevistados por La Silla Rota, las afectaciones más severas se encuentran en el interior del edificio, en los pisos 3, 4 y 5, así como en las escaleras y los elevadores.

Sin embargo, urgencias y una parte de consulta externa del centro hospitalario siguió operando hasta el 12 de octubre de 2018, cuando el IMSS informó que se suspendían los servicios y que los derechohabientes que eran atendidos en este lugar serían canalizados.

En esa ocasión indicó que la atención de Urgencias y de Especialidades se daría en la Unidad Médica Familiar (UMF) 120, mientras que los derechohabientes también serían atendidos en las UMF 35 y 23, así como en el Hospital General de Zona 29 "San Juan Aragón".

Desde entonces se informó que la torre principal sería demolida, pero no ha habido avances. De acuerdo con información a la que tuvo acceso este medio, la administración anterior del IMSS no aceleró los trámites necesarios para poder derribarla.

Todo el peso de este proceso ahora recae sobre los hombros del actual director general del IMSS, Germán Martínez Cázares, quien en su comparecencia ante el Senado de la República dijo que recibió "hospitales en ruinas" y uno de los que mencionó fue justamente el "Zaragoza", al cual señaló que no se le ha hecho nada desde el sismo.

Fuentes consultadas por este medio señalaron que él ha tratado por diversos medios de acelerar la demolición del edificio para comenzar con la reconstrucción; sin embargo, se ha topado con diversos trámites tardados que tiene que hacer en la alcaldía de Iztapalapa, que encabeza Clara Brugada.

"Ir hasta Chalco me queda lejísimos"

En el Hospital Regional de Zona 25 "Zaragoza" se atendía a 217 mil 365 derechohabientes de las UMF 120, 35 y 34. Su promedio mensual era de 11 mil 369 consultas de especialidades y 8 mil 820 de urgencias, además, se realizaban 750 intervenciones quirúrgicas.

Ahí laboraban mil 162 empleados, 225 eran médicos, 431 enfermeras y 506 empleados de otras áreas, quienes fueron reubicados en otros hospitales. Contaba con 46 consultorios, 37 de ellos eran de especialidades, siete de urgencias, uno de epidemiología y uno de dietología. Respecto a equipo, tenía 272 camas censables, 142 de ellas en medicina interna, 92 de cirugía, y 38 en pediatría.

Asimismo, contaba con 126 camas no censables, 75 estaban en urgencias adultos, 23 en cirugía ambulatoria, 12 en recuperación postquirúrgica, ocho en cuidados intensivos, y ocho pediátricas. También había nueve salas quirúrgicas, seis salas de rayos x, seis peines de laboratorio así como una máquina de hemodiálisis.

Vecinos de los alrededores comentan que en enero de este año fue personal del IMSS a sacar el equipo y las camas para llevarlos a las clínicas cercanas donde ahora se brinda la atención médica.

Uno de éstas es la Unidad de Medicina Familiar 120, que se encuentra exactamente enfrente del Hospital "Zaragoza", para llegar sólo hay que cruzar por un puente peatonal.

Carlos Dorantes es uno de los derechohabientes que era atendido en el HRZ 25 y ahora acude a la UMF 120. Al ser cuestionado sobre cómo es el servicio que recibe actualmente, responde:

"Pues bueno, igual, no varió mucho y como estamos al ladito no hay mucho problema".

Dice que aunque hay más personas esperando, también hay suficiente personal para atenderlos porque muchos de los trabajadores que estaban en el Hospital Regional de Zona fueron enviados a esta clínica.

Mariana Caballero tiene una opinión distinta, ya que dice que la atención ahora "es algo tardada, porque hay mucha gente, ya no es como antes. De hecho la otra vez llegué como a las 7:00 de la mañana y salí como a las 3:00 de la tarde.

"De hecho, creo que si son operaciones te van a mandar a hospitales como de Chalco o de Ixtapaluca o algo así. Es muy complicado, por ejemplo yo vivo aquí cerca e ir hasta allá me queda lejísimos, no se me hace justo", resalta esta joven quien hace dos meses tuvo un accidente automovilístico.

Una situación similar es la que se presenta en el área de urgencias, ya que la del Hospital Regional de Zona 25 también permanece cerrada, a pesar de que en enero de 2018 concluyó su remodelación. Gabriela Ramírez, quien tiene una tienda de abarrotes en esa zona, recuerda que estas instalaciones también estuvieron funcionando con normalidad hasta octubre del año pasado.

"Yo lo que digo, si no le han hecho nada a la torre (principal) y si el dictamen ya estaba para cerrar, para qué cerraron urgencias. Aquí también llegaban los asaltados, tiene como dos meses y medio que de un camión bajó un señor con una puñalada, vinieron a la clínica y les dije que ya no está en función, espero que hayan alcanzado a llegar a otro hospital", señala.

El llamado de los derechohabientes y vecinos de esa zona es que se haga lo necesario para que pueda volver a funcionar el Hospital "Zaragoza", el cual afirman que "hace mucha falta en la zona", ya que tener que viajar hasta dos horas para ser atendidos en Texcoco y Chalco no les parece la mejor opción.

El director general del IMSS se comprometió a impulsar la reconstrucción de los hospitales que están afectados, así que a los habitantes de Iztapalapa sólo les queda confiar y esperar que el HRZ 25 pronto vuelva a abrir sus puertas.

