Facebook, vía de alerta contra redadas en EU

Comunidades oaxaqueñas se organizan para evitar ser deportados. “Regresar no queremos”, dicen

ALONDRA OLIVERA/ CORRESPONSAL 12/03/2017 07:09 p.m.

OAXACA, Oaxaca (La Silla Rota).- Un tono especial en el celular es la alerta, cuando escuchan la llegada del mensaje todos se mantienen a la expectativa, se conducen cuidadosos, casi sigilosos." Los ICE están deteniendo", "Hay operativo de la migra". La gente se guarda en sus casas, se mantiene atenta en el trabajo y se hacen llamadas entre familiares para dispersar el aviso de peligro.



La tecnología y redes sociales ha sido fundamental para mantener comunicados a las comunidades migrantes latinas en Los Ángeles, California, y evadir las redadas, "tenemos que estar comunicados, es la única forma en que podemos ayudarnos", dice Edgar Ruiz, oaxaqueño migrante en los Estados Unidos desde hace 20 años.



Edgar se ha organizado con su comunidad migrante, han conformado grupos de información y se han asociado a páginas de alerta en las redes sociales como Facebook, donde se mantienen en comunicación permanente y de haber una redada que busca "criminales para deportarlos" de inmediato lanzan un aviso.



"Mi gente la migra está aquí por la Wester y Melrose si vienen aquí no abras tu puerta. Tienes el derecho que si no tienen una orden de arresto en tu contra no pueden entrar a tu casa, hay varios carros, operativo de migración aquí en los Ángeles", se reporta en un video subido a la página de Facebook RETEN, una vía que ha construido la comunidad latina de este estado para informarse sobre las redadas que se han incrementado a raíz de las políticas migratorias del presidente de ese país, Donald Trump.



Otro mensaje de alerta fue: "Retén activo en 86 expressway" difundido esta semana, luego de que en los dos primeros meses del año se han incrementado las detenciones de presuntos criminales o reincidentes, pero en su lugar están llevando a toda persona indocumentada que encuentran a su paso.



"Estar comunicados es lo que nos ha hecho fuertes, de esta manera nos ayudamos a ser sujetos de repatriaciones y deportaciones", agrega Edgar.

Edgar Ruiz, oaxaqueño originario de la capital del Estado y en específico del Barrio de la Soledad, asegura no tener miedo a ser deportado, "si me toca, me toca. El miedo es a dónde nos van a mandar, regresar no queremos porque hemos hecho nuestras vidas y nos hemos ganado el derecho de estar aquí".

A los 28 años, la necesidad de ingresos económicos y la falta de empleo en Oaxaca motivaron a Edgar a dejar el estado, su país y su familia; a saltar el muro y sufrir una serie de dificultades en busca de su sueño americano. A 20 años de lograrlo, asentado en los Ángeles California, con su familia constituida, un empleo sólido como chófer de transporte de la empresa UBER, la cual ha ingresado con servicios en México, Edgar acepta que vive con temor, pero no por eso ha dejado de hacer su vida normal.

La resistencia migrante está en las redes

Asentado en un pequeño condado de los Ángeles, California, donde hay varios oaxaqueños residiendo, señala que se han organizado para evadir las redadas, pero sobre todo para iniciar una lucha de respeto al derecho que han ganado de vivir en ese país.

"Martín Luther King encabezó el movimiento que ganó el respeto de los derechos civiles de los afroestadounidenses; gracias a esa lucha un güero se puede sentar con un moreno en el mismo comedor. Ahí está la lucha del maestro César Chávez, líder campesino que defendió los derechos de empleados en los campos. Ahora nos toca a nosotros, no podemos vivir intimidados, no se trata de vivir con el problema sino de buscar una solución".

Para Edgar este es el tiempo de los migrantes para generar un cambio histórico, para lograr el espacio y el respeto de un derecho en un país que se merecen, "nadie nos ha regalado nada, no nos han dado nada de a gratis, todos los migrantes hemos ganado el derecho de estar aquí, que no se nos quiera dar es porque así es de cruel la humanidad, por eso tenemos que luchar para que un día se cumpla el sueño de los migrantes como se cumplió el sueño de Martín Luther".

Detalla que debido a que en últimas semanas se han incrementado las redadas a pesar de que Los Ángeles ha sido declarado como "santuario de migrantes" por el gobernador Jerry Brown, a través de la página de Facebook "RETEN" han logrado conformar una red de información y de alerta.

Además, a todos los indocumentados se les ha pedido estar en comunicación con sus abogados, y preparar cartas notariadas para que en caso de una repatriación puedan dejar encargados a sus hijos con personas de confianza: vecinos, amigos o familiares.

También se les ha pedido que no abrirles la puerta a los agentes de migración en caso de que busquen a un "delincuente" indocumentado, toda vez que estas oportunidades son aprovechadas para detener a quien "ni la debe, ni la teme", pues su único delito es no ser legal en ese país.

Asegura que no va a salir tapado del rostro ni tampoco escondiéndose como un delincuente y eso ha tratado de transmitir a sus paisanos.

Grupos racistas-extremistas

El oaxaqueño señala que con la llegada a la presidencia del magnate Donald Trump y el endurecimiento de las políticas migratorias, con él también emergieron los grupos racistas que siempre han existido, pero hasta el año pasado permanecían en las sombras.

Estaban escondidos, dice, pero ya empezaron a salir los grupos racistas y extremistas que acosan en todos los lugares, y las escuelas, porque el racismo siempre ha estado presente en este país pero.

En los Ángeles se percibe un ambiente aún seguro de un 100% de persecución por estos grupos y agentes de migración, pero no es el caso para paisanos radicados en Utah, Louisiana, Atlanta, New York, Chicago, Carolina del Norte, entre otros; indica.

Hay temor de la inseguridad en México

Reconoce que añora su país, su estado y su familia a quien no ve en 20 años, sin embargo para él y otros migrantes les sería muy difícil regresar de manera voluntaria por temor a todo lo que pasa en México; primero porque no hay las oportunidades para empezar de nuevo, casi desde cero, y segunda por la ola de inseguridad que la invade.

"Hace un tiempo un amigo ilusionado por regresar al país y poner su negocio propio, me contó decepcionado que siempre no se iba y se iba a quedar porque a los que ponen un negocio les cobran algo que ahí conocen como derecho de piso si no se paga no te dejan trabajar, aquí no se ve nada de eso".

Por eso, dice, hay miedo retornar un país (México) donde los que están ahí no tienen protección y mucho menos habrá para los que llegan, además de que no se registran tantos casos de secuestros o balaceras en las calles por grupos de la delincuencia.

"Esas prácticas no las vemos, cuando un loco secuestra a una muchacha aquí lo más seguro es que la encuentren muerta porque esa persona es un psicópata, no lo hace por dinero, pero en México no sabes si va haber un secuestrador, un extorsionador, un narco el que amenaza tu seguridad".

Aumento de repatriados en Oaxaca

De acuerdo con el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM), de enero a noviembre del año pasado, fueron deportados de los Estados Unidos 18 mil 447 oaxaqueños, de estos, 15 mil 569 son hombres y 2 mil 878 mujeres mayores edad.

Aunado a estas 18 mil 447 repatriaciones, también han sido deportados mil 192 menores de edad de la Unión Americana.

El número de repatriados ubica al estado en el tercer lugar de la tabla nacional. Pese a la cifra, la migración no frena, y diversas comunidades, sobre todo las de menor índice de desarrollo humano, siguen expulsado migrantes a los EUA; principalmente jóvenes que no encuentran oportunidades de desarrollo.

"Oaxaca, a nivel nacional, ocupa el tercer lugar seguido de Guerrero y Michoacán, en cuestión de repatriados”, señaló Aída Ruiz García, directora general del IOAM

De acuerdo con datos del Inegi de cada 100 migrantes internacionales del estado de Oaxaca, 98 se fueron Estados Unidos. Mientras que el dato a nivel nacional es 89 de cada 100.

Tan solo en lo que va de este 2016, de enero a la fecha, el IOAM reportó 8 repatriaciones, pero se espera que en próximos días se registren casos de más oaxaqueños en esta situación, pues hay 500 mil paisanos en riesgo por no estar legales en EUA.

Ruiz García, reveló que los estados donde se concentra el mayor número de migrantes oaxaqueños en los Estados Unidos son: California, Arizona y Texas.

La información más reciente del Instituto de los Mexicanos en el Extranjero publicada en 2015, refiere que 12 millones 9 mil 281 mexicanos viven fuera del país, de los cuales el 97.54% radican en los Estados Unidos.

Organizaciones en pie de lucha para apoyar a los migrantes

Frente a las amenazas y la implementación de las redadas, el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (Fiob) se mantiene alerta y listos para dar la lucha legal en apoyo a los militantes de esta agrupación social que radica en la Unión Americana.

Romualdo Gutiérrez Cortés, dirigente del FIOB, sostuvo que 12 mil migrantes oaxaqueños que integran su organización son radicados en California y todos se niegan salir de manera voluntaria, será a través de las deportaciones. "No se van a venir tan fácilmente, vamos a dar la lucha".

"Donald Trump y su actitud racista que mantiene nos mantiene en alerta máxima y atentos a las primeras deportaciones de los oaxaqueños"

Según mencionó las organizaciones pro migrantes con presencia en los EUA se han coordinado y unido para responder jurídica y legalmente hasta donde el marco legal de los Estados Unidos les permita llegar.

El FIOB a través de sus oficinas en San Diego y Santa María Fresno, California, organiza a cada uno de sus miembros a estar pendientes para actuar en lo inmediato, sobre todo ante las redadas y deportaciones que realizan de todo aquel migrante que no acredita su estancia en el país.

Romualdo Gutiérrez señala que a casi dos meses de haberse endurecido las políticas migratorias, tiene reportados al menos 40 oaxaqueños detenidos en las redadas, sin embargo trabajan para conocer su ubicación, comunidades de origen y medidas legales a emprender para apoyarlos.

