Exfiscal Édgar Veytia, de “funcionario del año” a traficante de droga

El exfiscal de Nayarit está acusado de conspiración internacional por importar, fabricar y distribuir heroína, metanfetamina, marihuana y cocaína en EU

PARIS ALEJANDRO SALAZAR 29/03/2017 08:37 p.m.

CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- "El licenciado Édgar Veytia ha sido el mejor funcionario que hemos tenido en estos momentos, en el primer año yo lo pondría como el mejor funcionario a Édgar Veytia, ello porque se ha enfrentado a temas que no se han dado ustedes cuenta, temas contra la delincuencia", fue el elogio de Roberto Sandoval Castañeda, gobernador de Nayarit, al entonces subprocurador.

El mandatario estatal lo dijo en septiembre de 2012 durante la entrega de la distinción de “Funcionario del Año” a Édgar Veytia, quien casi cinco años después fue detenido en Estados Unidos y acusado de introducir droga a ese país.

La relación entre Roberto Sandoval Castañeda y Édgar Veytia comenzó a estrecharse y hacerse inseparable desde el 2009, desde el municipio de Tepic hasta el gobierno estatal.

En agosto de 2009, Roberto Sandoval Castañeda, entonces alcalde de Tepic, nombró secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del municipio a Veytia.

En julio de 2011, Roberto Sandoval Castañeda fue el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a gobernador de Nayarit y ganó la elección.

Veytia fue colocado como subprocurador de Justicia de Nayarit. El 14 diciembre de 2011 fue víctima de un atentado, su domicilio en la colonia El Pedregal de San Juan fue atacado a balazos, lo que provocó un intercambio de fuego entre los agresores y la policía estatal.

Desde su cargo como subprocurador de Justicia logró que Roberto Sandoval Castañeda le entregara el reconocimiento de funcionario del año en septiembre de 2012 y lo tuviera en la mira para el puesto de procurador estatal tras la renuncia de Javier Germán Rodríguez Jiménez en julio de ese año.

“Para mí el licenciado Édgar Veytia merece todo mis respetos, la calificación se dan con los hechos y los hechos para el licenciado Édgar Veytia son de primera responsabilidad y primer nivel, (...) así que no pienso ni por ningún momento (sic) cambiar el sistema de la seguridad en Nayarit, sería para mí un gran problema”, aseguró el gobernador en septiembre de 2012.

“El milagro de Nayarit”

Por unanimidad, en febrero de 2013 los diputados del Congreso de Nayarit designaron a Édgar Veytia como Fiscal General del Estado por un periodo de siete años.

La fama de Veytia comenzó a crecer en Nayarit que una banda sinaloense le grabó un corrido con elogios como “héroe”, hombre valiente”, “licenciado con pistola al cinto” y “el terror de cualquier delincuente”.

“Nayarit era un campo de guerra, metro a metro muerto por monto, un milagro ocupaba esta tierra, que del cielo mandara el Señor, Édgar Veytia se llama el milagro, que la tranquilidad regresó, arriesgando la vida a logrado, que la gente se sienta mejor, percibiendo un estado tranquilo, y por eso doy gracias a Dios…”, dice una de las estrofas de la canción “Fiscal General”.

La dedicaron un fragmento a la relación de cercanía del gobernador Roberto Sandoval Castañeda y el fiscal Édgar Veytia.

“A Roberto (Sandoval Castañeda) siempre ha respetado, porque Veytia es un hombre cabal, su confianza le ha depositado, porque nunca lo va a defraudar, porque su gobierno lo designado, por mandato Fiscal General…”, dice otro fragmento del tema.

Se van a acordar

Édgar Veytia se convirtió en el brazo derecho del gobernador Roberto Sandoval Castañeda y la figura de mayor poder en materia de seguridad en Nayarit.

“Él es el fiscal, él es procurador, él es el comandante de las fuerzas, es policía, es un hombre que a lo mejor el día de hoy muchos no lo valoran, pero el día que deje de ser fiscal se van a acordar de Édgar Veytia, porque, no porque lo esté alabando, sino porque el día de hoy en los índices de impunidad estamos en tercer lugar”, dijo en un entrevista en febrero de 2016.

De Sandoval Castañeda para Édgar Veytia sólo existían palabras de reconocimiento.

“Hemos disminuido el 97 por ciento de los secuestros, el 87 por ciento (sic), todas las cifras que hoy vivimos pueden decir que el fiscal (Edgar Veytia) ha sido parte importante de que Nayarit el día de hoy sea mejor”, indicó el gobernador.

Édgar Veytia, llegó a otra posición importante dentro de la seguridad de su estado además de la Fiscalía, como secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Nayarit.

El 29 de marzo de 2017 se anunció que Edgar Veytia fue detenido en San Diego, California, acusado de conspiración para importar y distribuir drogas en Estados Unidos.

Horas después, el gobernador Roberto Sandoval Castañeda designó como encargado de despacho de la Fiscalía de Nayarit, a Carlos Alberto Rodríguez Valdez, en sustitución de Édgar Veytia. En su mensaje el mandatario estatal hizo una suave defensa de su fiscal.

“Es una noticia que no esperábamos, estábamos nosotros informándonos cuál es el motivo, porque hasta ahorita todo será una simple especulación, no hay nada formal en este momento que se pueda decir que ya es culpable, cuando en estos momentos apenas se están haciendo las investigaciones”, dijo el Sandoval Castañeda.

“Hoy no podemos decir que el fiscal es culpable, porque realmente no sabemos nosotros la información que el día no hemos sabido de esta detención en su caso (sic), lo que si sabemos que está detenido y que tenemos nosotros que buscar, que trasparentar y corroborar, colaborar, con todas las autoridades de este país, de este estado y de Estados Unidos”, apuntó.

Y se cumplió la predicción del gobernador Roberto Sandoval Castañeda: “el día que deje de ser fiscal se van a acordar de Édgar Veytia”. Hoy fue separado temporalmente de la fiscal y la gente de Nayarit y de México se comienza a acordar del funcionario.

jamp