CONFLICTO POR CUSTODIA

En México la nacionalidad también separa familias

"Me voy a quedar aquí con mi mamá.Yo no soy un objeto para que me entreguen así como si nada": Sofii, una niña de 10 años antes de ser entregada a su padre

ESTÉFANA MURILLO 21/11/2017 02:16 a.m.

Con 10 años Sofii Ela encaró a un juez mexicano, pidió, suplicó, lloró para que le permitieran vivir con su madre en este país, sin embargo, la sentencia fue definitiva: su padre Jeffrey Steven obtuvo la custodia de la menor y se la llevó a Canadá impidiéndole cualquier contacto con Cristina Guzmán quien desde hace un año llora la ausencia de su hija.

La pequeña Sofii Ela nació en Canadá, el país natal de su padre, pero también fue registrada como ciudadana mexicana. Es hija de Jeffrey Steven y de Cristina Guzmán, a quien no ve desde hace más de un año, cuando en contra de su voluntad, entre empujones y llantos, fue arrancada de los brazos de sus brazos con la anuencia de las autoridades mexicanas.

El 19 de octubre de 2016 en el Juzgado 4to de lo Familiar de Tlalnepantla en el Estado de México, donde se emitió la sentencia para restituir a la menor con su padre el señor Steven en un procedimiento netamente viciado por los juzgados mexicanos, Sofii pidió ser escuchada y se le concedió su petición más no su exigencia.

"No me voy a ir de aquí, sé que soy una niña pequeña y no puedo tomar tan grandes decisiones, pero no, no me voy a ir. Me voy a quedar aquí (en México) con mi mamá, esos papeles y ustedes no son nada importante para mí. A ustedes solo los contrataron y están haciendo su trabajo, pero es un trabajo y yo no soy un objeto para que me entreguen, así como de la nada" esas fueron las palabras que resonaron en los juzgados, palabras pronunciadas por la voz quebrada de una niña de apenas 10 años que fue ignorada por autoridades y por su propio padre quien se la llevó sin dejar una dirección en donde Cristina pueda visitarla.

En México las autoridades del más alto nivel, incluido el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray, han reprobado de manera vehemente las amenazas del gobierno de Donald Trump de separar a familias de migrantes, de alejar a padres mexicanos de menores nacidos en Estados Unidos. A penas en marzo el canciller mexicano viajó a Washington D.C. a expresar su preocupación en torno a las medidas que implicarían la separación de familias México-estadunidenses, sin embargo pasó por alto que en nuestro país la nacionalidad también separa familias.

Fue precisamente un tema de nacionalidad lo que alejó a Sofii de su madre. Para "Cristi" la razón de haber perdido a su pequeña es simple: los derechos de un extranjero, en este caso de un ciudadano canadiense, están por encima de los derechos de una madre mexicana y de su hija.

"No fuimos apoyadas por el sistema. Hace un año mi hija grito enfrente del juez diciendo que se quería quedar, que ella no se quería ir de México y la entregaron entre empujones, arrastrándola, no importó, pasaron por encima de sus derechos como mexicana, porque también es mexicana, y pasaron por encima de sus derechos como niña" narra Cristi con el sentir de haber perdido a su hija en un juicio en el que ni siquiera contó con la asesoría legal correspondiente.

Por el contrario, durante todo el procedimiento el personal de la cancillería litigó en contra de María Cristina, dando la impresión de que en vez de ayudarla y asesorarla profesionalmente, lo único que hacían era coadyuvar a favor del ciudadano canadiense. De forma inexplicable se dio un procedimiento de restitución a pesar de que no se cumplían los requisitos establecidos en la Convención Sobre los Aspectos Civíles de la Sustracción Internacional de Menores o en la Convención Interamericana Sobre Restitución de Menores.

La esperanza por establecer contacto

Hoy Cristi quien ha agotado las posibilidades a su alcance para encontrar a Sofii, encontró en las redes sociales una esperanza de volver a establecer contacto con su hija. Ya que Steven dio una dirección de la cual se mudaron, también cambió su celular y su correo.

A través de la página de Facebook "Sofii buenos días" y del hashtag en inglés y en español #HelpmeHearSofii y #AyudameaEscucharaSofii la madre de la pequeña de 11 años espera por cualquier indicio sobre su paradero y mantiene la esperanza de que ella misma se ponga en contacto.

Yo soy una de muchas madres que ha perdido a sus hijos y no quiero que pasen los años y no saber nada de mi hija que también es mexicana, merece el derecho de tener contacto con nosotros, y como mexicana, de ser respaldada por las leyes de nuestro país, de la niñez, derecho básico de una niña, derecho básico de una madre".

Los vacíos legales

La ausencia de un marco jurídico actualizado y los actos de servidores públicos movidos por intereses ajenos al de los ciudadanos mexicanos mantienen a Cristi alejada de Sofii Ela. Lamentablemente este no es un caso aislado. Se tiene conocimiento de que en muchos asuntos similares la cancillería en lugar de buscar el mejor acuerdo o solución para la parte mexicana, litigan en contra de los mexicanos y a favor de los intereses extranjeros.

En este contexto la senadora Adriana Dávila (PAN), presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas y secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, denunció la falta de apoyo no solo de sus compañeros de legislatura sino del propio Gobierno Federal para aprobar una ley general que regule los procedimientos en materia de restitución de personas menores de edad, pues los convenios internacionales suscritos por nuestro país datan de finales del siglo pasado.

En marzo de 2015, Adriana Dávila presentó una iniciativa para crear la Ley General que Establece los Procedimientos de Restitución Internacional de Niñas, Niños y Adolescentes que no ha sido sujeta de trámite.

