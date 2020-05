En encierro por covid, mujeres denuncian: “me golpeó, humilló, pateó…”

El temor a ser asesinada y la indiferencia de las autoridades rompieron el silencio que la apresó por años. Su amor por la vida la liberó de las cadenas del agresor que intentó “ahorcarla” frente al hijo que ambos procrearon.

“Es tan grande el monstruo que hasta llegué a pensar en suicidarme…Amigos ayúdenme a que esto se sepa, que, si la justicia legal no puede hacer algo por mí, mínimo se conozca su rostro para que ninguna otra mujer vuelva a caer”, describe Melissa Zárate, habitante del estado de Oaxaca.

Melisa es una de las miles de mujeres que las últimas semanas han sobrevivido a la doble pandemia en México: el virus covid-19 y la violencia de género.

“Jamás imaginé estar en una situación así, pensaba que estas cosas sólo se vivían en la televisión. Yo también dije: ‘a mí no puede pasarme’ pero me pasó. Tuve una pareja que durante cuatro años me maltrató psicológicamente y físicamente. Me golpeó muchas veces con las manos, con objetos. Me pateó hasta que se cansó. Me humillaba”, describe.

Harta de la violencia que se incrementó durante el confinamiento, confió en las autoridades. Sin embargo, la indiferencia fue equitativa al maltrato (físico y emocional) de su agresor. Desesperada, vio en las “benditas redes sociales” un medio para que se escuche su grito de auxilio.

“Hola amigos quisiera pedirles ayuda en compartir mi historia ya que la Fiscalía de Delitos contra la Mujer no ha hecho nada al respecto. Yo quiero que esto no quede así, que sirva para que ninguna otra mujer viva lo que yo viví”, escribió en la red social Facebook al iniciar el “quédate en casa”.

El temor a su victimario la llevó a describir algunas de las agresiones por parte del “monstruo” con el que compartió la vida por algunos años. Su testimonio incluye fotografías y mensajes, una evidencia en caso de que ser asesinada.

“Tengo miedo porque Carlos no conoce el límite, porque me golpeó estando embarazada, porque me destruyó desde adentro, me mató muchas veces al dejarme cubriéndome la cara mientras lloraba, en el piso o en el baño... Tengo miedo, incluso de lo que me haga cuando vea esto, porque muchas veces me amenazó de muerte a mí y a mi niño sin importarle que es su hijo”, escribió en la red social.

En marzo, cada 24 segundos una llamada de auxilio: 911

Durante el mes de marzo el número de atención 911, dependiente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), recibió 15 mil 614 llamadas de auxilio por violencia, abuso, acoso, hostigamiento sexual, violación, violación de pareja y violencia familiar.

Los datos indican que las llamadas recibidas durante el mes pasado son 22% mayores a las recibidas en febrero (94 mil 518) y 28.6% superiores a las de enero (89 mil 881). El número de reportes revela que cada 23.84 segundos los operadores atendieron una llamada.

El 6 de marzo el Secretario General de las Naciones Unidas, António Gueterres, pidió a los gobiernos miembros de la organización, la adopción de medidas por el "estremecedor repunte global de la violencia doméstica" contra mujeres y niñas en las últimas semanas por el confinamiento originado el covid-19 en todo el mundo.

"Sabemos que los confinamientos y las cuarentenas son esenciales para reducir el covid-19. Pero pueden hacer que las mujeres se vean atrapadas con parejas abusivas", expresó Gueterres.

Al pedir que se adopten las medidas, el secretario de Naciones Unidas, aseguró que la violencia en contra de mujeres de mujeres y menores no se debe presentar "donde deberían estar más seguras: “en sus propios hogares".

El incremento de las agresiones domésticas al iniciar la contingencia en contra de mujeres y menores, también fue reconocido en marzo por la Secretaría de Gobernación (Segob), al alertar sobre el aumento de la violencia al iniciar el “quédate en casa”.

"Ahorita ante la contingencia hemos estado en contacto con el 911 y lo que nos han comentado alrededor del país es que efectivamente hay estados donde el incremento fue del 100%, en estos 15 días de confinación, de estar en casa. ¿Esto de qué nos habla?, de que lo más probable es que vamos a tener estas cifras dramáticas, donde al final del día habrá más mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas que por el coronavirus", comentó el mes pasado Alicia Leal, directora de estrategia "Violeta" de la Segob.

Sin embargo, fue hasta el 30 de abril, cuando la Secretaría de Gobernación convocó a la Primera Sesión Extraordinaria del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), donde anunció el Acuerdo por el que se aprobaron 11 puntos para la “atención y protección” de este sector de la población durante la emergencia sanitaria generada por coronavirus covid-19.

“No ha habido un incremento…existe una gran fraternidad familiar”: AMLO

“Los otros datos” a los que sólo el Presidente, Andrés Manuel López Obrador tiene acceso indican que no se ha incrementado la violencia hacia las mujeres durante el confinamiento por el covid-19.

“En el caso de la violencia en general y la violencia contra las mujeres no hemos nosotros advertido un incremento, desde luego la forma que tenemos de medirlo son las denuncias que se presentan, puede haber cifra negra, pero en las denuncias no ha habido un incremento”, declaró el mandatario durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional el 6 de mayo.

Según Obrador, no hay evidencia de que el confinamiento en casa haya generado un aumento en la violencia en contra de las mujeres.

Se partía del supuesto de que si se estaba más tiempo en las casas podía experimentarse, podía darse más violencia familiar. Esto no necesariamente está sucediendo porque no se puede medir con los mismos parámetros a todo el mundo. En México tenemos una cultura de mucha fraternidad en la familia

Ese mismo día, organizaciones y asociaciones de derechos humanos (nacionales e internacionales) alertaron la desaparición de programas sociales que permiten tener un panorama de la violencia de género en el país.

“Nos interesa saber si se incluyen programas orientados a la prevención y atención de las violencias contra las mujeres; si cuentan con el presupuesto necesario para seguir su operación durante la contingencia sanitaria, y aún después de ésta, dado que el decreto está vigente hasta el 31 de diciembre de 2020. En caso de que no sea así, informarnos cuáles son las previsiones de recursos extraordinarios para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia durante esta pandemia”, menciona el documento firmado por 12 organizaciones.

Además, en el documento, Amnistía Internacional México; EQUIS Justicia para las Mujeres; Fondo Semillas; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres; así como la Red Nacional de Refugios, A.C, mencionaron que los espacios disponibles para el refugio de mujeres violentadas ya están al 80% o al 100% de su capacidad.

A la fecha, de acuerdo con la Red Nacional de Refugios, A.C., los 69 espacios de prevención, atención y protección con los que cuenta se encuentran al 80 o hasta el 100 por ciento de su capacidad y no se cuenta con recursos extraordinarios para que los Refugios hagan frente a la contingencia sanitaria, como lo son las Casas de Emergencia, que permitirían mitigar la propagación del coronavirus dentro de los Refugios, así como las Casas de Transición para aquellas mujeres que al finalizar su proceso no cuentan con opciones de vivienda, y ahora menos ante el impacto económico que el covid-19 representa para las mujeres

La violencia familiar; mi hermano

El pasado 2 de mayo Adriana García describió en su perfil la violencia que su hermano le ha hecho en los últimos años. El aumento de la violencia y la indiferencia de las autoridades la obligaron a dejar su hogar y esconderse ante el temor de ser asesinada por Diego de Jesús González García.

Hace un mes aproximadamente Diego de Jesús González García, me golpeó, pateó en el suelo, humilló y ahorco. Cansada de todo esto hablé a la policía y levanté mi denuncia, ‘mi familia’ lo apoyo a él, por qué él está bien y yo estoy mal. Porque yo no tenía que actuar legalmente contra él y yo tenía que hacer como si nada paso, entonces me fui de ahí, y cambie de casa

En su narración, Adriana pide a las mujeres que son violentadas, no permitan que siga sucediendo, ya también las exhorta a no defender los agresores.

Fuera de mi denuncia se me hace imposible pensar que siendo mujeres apoyen tanta agresión, que lo defiendan y permitan que esto siga pasando, que a pesar de ser la única que estudia y trabaja se me diera la espalda y a él se le apoyará.... se me hace imposible la idea del que cuando paso todo esto lo defendieran y no dejarán que la policía se lo llevará, que cuando agredió a su ex pareja y le robó a su hijo, se le puso hasta abogado...en pleno siglo 21 siendo mujeres que justifiquen y permitan esto, siendo mamás de hijas

Otro de los testimonios es el de Estrella NM, quien hizo pública la denuncia en contra de una persona, quien la acoso en su zona de trabajo. Estrella, habitante de la Ciudad de México presentó la denuncia ante el Ministerio Público, por lo que las autoridades se encuentran indagando.

Hola, les seguiré dando información acerca de lo ocurrido de ayer. El día de ayer 22 de abril sufrí un acoso sexual de un promotor de…fue en mi zona de trabajo, afortunadamente estoy bien, se hizo la denuncia contra mi acosador. De nombre Jorge “N” 43 años. Ya hay una carpeta de investigación en su contra, adjunto la carpeta de investigación y su fotografía aún no me dicen nada. Se está haciendo una investigación de parte de la fiscalía en la cual se realizó la denuncia correspondiente

(María José Pardo)