En covid-19, sólo 37% avala decisiones de AMLO

El Gobierno Federal no ha tomado medidas adecuadas para prevenir la propagación del coronavirus (covid-19), de acuerdo con el 62% de encuestados por Enkoll para LA SILLA ROTA y sólo 37% avala las decisiones que ha tomado el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la pandemia.

Así, el 53% de encuestados reprobó las decisiones del presidente de la República en el tema, de acuerdo con el estudio demoscópico realizado del 14 al 16 de marzo.

Al mencionar que Estados Unidos declaró emergencia nacional con suspensión de vuelos provenientes de Europa, eventos deportivos, conciertos masivos y clases en escuelas y que en otros países se le ha pedido a la población no salir de sus casas, a los encuestados se les preguntó su el Gobierno de México debería tomar medidas similares para evitar contagios. El resultado fue que 76% consideró que sí se deberían tomar medidas similares. Por género, 75% de hombres y 76% de mujeres apoyaron ese tipo de acciones.

El 24% dijo que no se deberían tomar medidas similares.

La encuesta telefónica a nivel nacional reveló también que el 59% de los entrevistados considera que el país no cuenta con la capacidad necesaria para atender la pandemia, mientras que 41% afirmó que sí. Por género, el 48% del sexo masculino opinó que México sí cuenta con la capacidad y el 52% dijo que no. El 35% de mujeres dijo que sí se cuenta con la capacidad para enfrentar al coronavirus y 65% dijo que no.

A la pregunta: ¿Qué tan creíble considera que es la cifra de infectados que ha proporcionado el gobierno de México? El 12% dijo que es muy creíble; 22, algo creíble; 38%, poco creíble, y 24% nada creíble.

El 99% de las personas encuestadas conoce o ha escuchado hablar del coronavirus. Sin embargo, 52% no cree que algún miembro de su familia pueda resultar contagiado, mientras que 48% dijo que sí.

Sobre qué tanto temor le provoca el coronavirus, conocido también como covid-19, el 29% de encuestados dijo que nada, 28% dijo que poco para sumar un 57%. El 21% dijo que algo y 19% dijo que tener mucho miedo, para sumar 40%.

La encuesta se realizó vía telefónica a 1,000 entrevistados de manera efectiva y los resultados principales tienen un margen de error aproximado de +/-3.10 por ciento, con una confianza del 95 por ciento.

