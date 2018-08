El narcisismo de los políticos, bautizan las calles con sus nombres

ESTÉFANA MURILLO 11/08/2018 07:27 p.m.

Algunos "tienen" calles y bulevares; otros, más ambiciosos, colonias enteras y hasta playas. Personajes de la clase política, a lo largo y ancho del país, han inmortalizado sus nombres en vías y espacios públicos que, paradójicamente, han quedado atrapados en la pobreza y marginación.

Presidentes de la República, gobernadores, líderes partidistas y legisladores, de diversos partidos políticos, prestan sus nombres para ser usados en la nomenclatura de calles a modo de "homenaje", aunque la ciudadanía no los conozca o los asocie con actos de corrupción.

En el mapa de México, visto desde la herramienta Google Maps y desde el mapa digital del INEGI, figuran el presidente Enrique Peña Nieto; el de su futuro sucesor, Andrés Manuel López Obrador; ex gobernadores como Manlio Fabio Beltrones Rivera, Humberto Moreira y Amalia García; o mandatarios en funciones como Alfredo Del Mazo.

La geografía de la política

El presidente de la república, Enrique Peña Nieto, es uno de los políticos cuyo nombre en un mapa no solo es vinculado a "La Casa Blanca" , en Lomas de Chapultepec; o a "Los Pinos", en la primera sección del Bosque de Chapultepec. Él aparece también en una calle del Estado de México, su entidad natal de la que fue gobernador.

En el municipio de Atlacomulco, se encuentra la calle "Enrique Peña Nieto", en la cabecera municipal de Atlacomulco de Fabela, dónde comparte geografía con "Arturo Montiel" y con "Luis Donaldo Colosio".





Pero el nombre del ejecutivo federal, emanado del PRI, no solo aparece en el Estado de México, llegó a Veracruz. En la colonia El Sacrificio, en el municipio de Tuxpan, también está en la nomenclatura la calle "Enrique Peña Nieto".

AMLO por las calles de México

Andrés Manuel López Obrador tiene lo propio. Su nombre aparece en 11 direcciones diferentes, ocho de las cuales están dentro de su entidad de nacimiento –Tabasco- en los municipios de Balancán, Cárdenas, Jalapa de Méndez, Jonuta, Nacajuca, Paraíso y Tenosique.

También en Veracruz hay calles con el nombre del presidente electo por Morena. Una de ellas en Pánuco y la otra en el municipio de san Andrés Tuxtla.

El político tabasqueño además comparte nombre con una colonia en el estado de Guerrero, en el municipio de Arcelia.

Ex presidente y ex gobernadores entre la historia y la geografía nacional

Entre los ex presidentes que no solo son parte de la historia sino de la geografía nacional también se enlistan los priistas Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo; así como Vicente Fox y Felipe Calderón, emanados del Partido Acción Nacional (PAN), quienes llegan.

Vicente Fox "tiene" calles en San Pedro Xalpa, Estado de México; en Cañadas de Obregón y San Ignacio Cerro Gordo, municipios de Jalisco. Pero dónde más figura su nombre es en su entidad natal, Guanajuato. Ahí el primer mandatario aparece en las placas de cuatro calles: en las colonias El Huizache, Merino y San Agustín Culiacán del municipio de Cortázar; en Doctor Mora también aparece en dos puntos distintos.

Además comparte nombre con una playa en Veracruz, justo en el punto donde aparece el bulevar "Vicente Fox".

Otro ex mandatario que figura en el mapa es Felipe Calderón Hinojosa. En los mapas de Google Maps y del INEGI aparecen calles con su nombre en Hidalgo, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas, Zacatecas, Hidalgo y Michoacán, estado dónde nació.

Precisamente en Michoacán, están las calles "Felipe Calderón Hinojosa" en los municipios de Cotija y Maravatio.

Quién fue presidente de México entre 1994 y 2000, Ernesto Zedillo, también suma sus propios "homenajes". Aparecen en los mapas las calles "Ernesto Zedillo Ponce de León" en Ciudad General Escobedo, Nuevo León; en la colonia "Luis Donaldo Colosio Murrieta" en Reynosa, Tamaulipas; así como en Tecomán, Colima.

Del mismo modo hay un "Carlos Salinas de Gortari" en la cartografía nacional. Su nombre aparece en Rosarito, Ensenada y Tijuana, Baja California. También luce en Tapachula y Emiliano Zapata, Chiapas; en Castaños y San Pedro, Coahuila; en Tamuin, San Luis Potosí y en Carmen, Campeche, por mencionar solo algunas.

Mientras tanto entre los ex mandatarios más famosos de la cartografía se enlistan Humberto Moreira, César Duarte, Guillermo Padrés y Manlio Fabio Beltrones, pero ninguno como este último que tiene nueve calles y hasta bulevares.

Manlio Fabio Beltrones, ex gobernador de Sonora, ex diputado y ex senador, tapizó su nombre por toda la entidad. Aparece en Navojoa, Santa Cruz, Guaymas Quiriego, Cananea, Huatabampo y Cajeme Sonora. En Cajeme incluso tiene su propia colonia.

César Duarte tiene su calle en Belleza, Chihuahua; mientras en Coahuila aparece la dirección "Humberto Moreira Valdés" en Ramos Arizpe.

Mención aparte merece Alfredo del Mazo, actual gobernador del Estado de México quien en Ixtapaluca, tiene no solo calle, una colonia bautizada con su nombre.

La Colonia del PRD

Mención aparte merece la colonia "PRD" en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dónde figuran fundadores y personalidades que ya ni siquiera pertenecen al partido del sol Azteca.

En estos terruños aparecen, con una diferencia de apenas una cuadra entre si, los nombres de Amalia García, Rosario Ibarra, Pablo Sandoval Cruz, Heberto Castillo y el propio Andrés Manuel López Obrador.

