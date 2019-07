"El Jona" firma y narra los horrores de Iguala

Las respuestas fueron directas. En ningún momento mostró remordimiento o semblante de arrepentimiento. Su mirada, al entrevistador, siempre fue retadora y firme. En ocasiones sacaba la lengua o sonreía para explicar su verdad al aceptar los horrores cometidos en el caso Iguala.

Con sus manos trató de ilustrar el rato de la violencia y muerte del México bárbaro, ese México donde el crimen organizado mantiene el control de poblados, comunidades, municipios y estados ante la ausencia del Estado.

El testimonio de Jonathan Osorio Cortés, "El Jona", en un video inédito en poder de LA SILLA ROTA, describe la corrupción de las autoridades de los tres niveles de gobierno a través de la cual se han llevado a cabo diferentes asesinatos, entre ellos, la desaparición de 43 estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, "Raúl isidro Burgos".

El video inédito en poder de este medio de comunicación relata a través de una secuencia de imágenes y audio, el supuesto móvil de la desaparición, muerte, calcinación y desaparición de los restos de los estudiantes que fueron oficialmente registrados como muertos a través de la "verdad histórica" que difundió el ex titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General de la República (FGR) Jesús Murillo Karam, el 7 de noviembre de 2014.

Jonathan Osorio Cortés, "El Jona" fue liberado el 26 de octubre de 2018

luego de que la PGR fue incapaz de comprobar los delitos de delincuencia organizada y secuestro que le imputó, así como por la tortura, tratos degradantes e inhumanos a los que ambos fue sometido para dar su declaración.

Además, hubo contradicciones e inconsistencias en la relatoría del traslado de los alumnos al basureo de Cocula que el Ministerio Público presentó ante el juez para acreditar los ilícitos en contra de ellos y dos personas más, por lo que quedaron en libertad.

Esta es parte de su narración en un video inédito en poder de LA SILLA TOTA.

Psicólogo: Usted me dice que, tiene 19 años. Que este mes cumple 20 y que trabajó de sicario. Cuénteme ¿cuándo comenzó a desempeñar este trabajo de sicario?

Jonathan: Hace seis meses

Psicólogo: Hace seis meses. Estamos hablando, exactamente si ¿hay una fecha que diga, este día fue el que empecé?, que lo tenga presente.

Jonathan: Fue un día 20

Jonathan: De, ¿qué mes?

Psicólogo:... de mayo Pero me estaba contando que recibe la llamada de El Pato

Jonathan: Así...mensaje, diciéndome que me aliste porque decía El Cepillo, alias El terco o Cepillo, es lo mismo que nos íbamos ir a chambear Iguala, que porque estaban metiendo los sicarios. Entonces, sí llegamos ahí y estamos ahí en su casa del Pato, ya alistándonos poniéndonos nuestras fornituras y nuestro respectivo cuerno de chivo, lo que nos tocará. Entonces cuando recibo una llamada de este Pato diciendo que no, que no llevemos armas que simplemente pura arma corta de 9 milímetros y la 38. Entonces agarramos y si, nos fuimos. Nos fuimos qué... pato era yo que dije quién más en Melo el piercing Qué primo Qué más Qué más qué más más o menos eran esos chavos de 7 a 8 chavos.

Entonces llegamos. A nosotros ya casi llegando al crucero de entrada de Iguala al cruce de Teoloapan a Iguala, este, cómo de un kilómetro del crucero ya para dentro, ya para encontrarnos yendo para Cocula nos topamos a esta camioneta de tres toneladas y media, la cual ya traía los chavos. Entonces...a ti te dieron la orden de que eran contras. E

Entonces cuando se para la camioneta y nos explica y nos pasa a cuatro chavos iban todos pelones...

Psicólogo: Nos regresamos tantito. ¿Quién iba conduciendo?

Jonathan: ¿La Nissan? La llevaba El Wasa. El de tres y medio, El Memín.

Psicólogo: Gente del mismo grupo...

Jonathan: Exacto.

Psicólogo: Dice que [los alumnos] estaban pelones. ¿Hay alguna explicación que hubiera salido en ese momento de por qué estuvieran todos pelones?

Jonathan: A ese punto voy. En su momento no se les preguntó ya nada: "Ahorita van a ver, hijos de su puta madre, ahorita van a hablar". Ya se la saben.